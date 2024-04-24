Как построить бассейн и душ на даче: правильно планируем и выравниваем участок

Все больше дачников не готовы делать грядки, а хотят лишь отдыхать за городом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие дачники все чаще задумываются о бассейне, летнем душе и более функциональных дорожках, чтобы дача приносила больше удовольствия, чем хлопот. Уже скоро с наступлением дачного сезона можно будет начать обустраивать новое место для релаксации. Объясняем, во сколько обойдется строительство бассейна, какой лучше выбрать, как организовать дорожки и зону для отдыха.

Как выровнять участок на даче

Перед любыми работами, даже перед организацией огорода, нужно выровнять участок. Сначала — удалить весь мусор и сухостой.

— Лучше сделать это весной при перекопке, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Многие используют для перекопки мотоплуги или мотокультиваторы. После них нужно разравнивать землю или специальными насадками, или граблями.

Если ситуацию самостоятельно тяжело исправить, то можно нанять небольшой трактор. Землю сначала рыхлят примерно на глубину 20–30 сантиметров, а затем боронят и выравнивают.

Для ровности лучше проводить работы по меткам или «по струне». Но при глубокой обработке на очень проблемных участках наверх поднимаются менее плодородные слои, поэтому потребуется еще и отсыпка грунтом.

— Чтобы сделать землю плодородной при глубокой обработке, можно высеять сидераты. Если осенью вкопать в землю зеленые удобрения, в следующем сезоне у вас будет плодородный участок, — советует агроном.

Как сделать бассейн на даче

За бассейном нужно будет ухаживать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бассейны бывают очень разные: капитальные и временные. Если вы хотите постоянную конструкцию, то нужно определиться с местом, бюджетом и формой.

— Лучше всего ставить его на самой солнечной стороне. Можно построить бассейн даже на участке с уклоном, решается вопрос и с грунтовыми водами, — отметил Денис Старусев, технический директор многопрофильной строительной компании «Сибмонтаж».

Эксперт советует выбирать прямоугольный вариант, потому что в нём больше полезной площади, а материалов потребуется столько же, как и при строительстве круглого бассейна.

— Самые популярные размеры — 6 на 3 метра, — поделился цифрами Денис Старусев. — По цене выходит примерно 1 миллион рублей.

При этом многие дачники не понимают, что строительство бассейна — это лишь полдела. За ним нужно будет ухаживать и тратить время на уборку, а деньги — на специальную химию.

— Нужно будет пылесосить бассейн и промывать систему фильтрации раз в неделю, обычно на это уходит 40–50 минут. Обязательно нужно установить сапрофитную систему дозирования с химреагентами, — подчеркнул эксперт.

Самый бюджетный вариант — каркасный бассейн, который обойдется примерно в полмиллиона рублей. Пластиковые, бетонные и стеклокомпозитные намного дороже. В любом случае, отметил он, в наших условиях в бассейне нужно устанавливать фильтрацию и подогрев.

Для тех, кто не хочет строить капитальный бассейн, есть множество временных вариантов. Самое главное — участок под бассейн должен быть ровным и чистым, и лучше всего положить под него пленку.

Стоимость временных бассейнов может быть очень разной. Всё зависит от объема и вида Источник: Leroymerlin.ru











Самые дешевые бассейны — надувные. Но они очень недолговечны, и из них легко выпасть Источник: Ozon.ru











Как сделать дорожки на даче

Для удобства стоит оборудовать хотя бы главную дорожку на огороде Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Уход за обычными земляными дорожками может отнимать огромное количество времени, поэтому для минимизации усилий лучше обустроить хотя бы центральный проход. Вариантов для этого очень много.

— Главная дорожка должна быть из прочных материалов — плиток, например. Но при этом обязательно должна быть дренажная система, иначе получится болото, — предупреждает Татьяна Чернова, ландшафтный дизайнер.

Например, на щебеночную основу можно уложить пористые плитки — тогда вода будет быстро уходить вниз. Можно отсыпать дорожки щебнем, галькой, даже битым кирпичом, но по ним босиком не походишь.

Заливать бетоном дорожки — решение кардинальное, но рисковое и не удобное: их придется регулярно чистить.

Как сделать душ на даче

Помыться на даче в жару — одно удовольствие Источник: Ирина Иманова / 74.RU











Летний душ лучше всего ставить рядом с баней или другими хозпостройками, чтобы вода не текла в огород. Вариантов для его организации масса — от железного каркаса до деревянного. Место должно быть солнечное, чтобы вода успевала нагреваться.

— Дачный душ — обычно это железный бак, покрашенный черной краской, чтобы быстрее нагревался, каркас, пол, — перечислила Людмила Шубина.

Если душ используется не очень часто, то достаточно дренажа под поддоном, а водоотведение следует делать при большой семье дачников.

Самый простой вариант — выкопать яму глубиной 40–50 сантиметров и насыпать щебень. Сверху устанавливают основание размером минимум метр на метр, к которому крепят каркас. При обшивке каркаса деревом стоит сделать зазоры минимум в 3–5 миллиметров, чтобы душ лучше проветривался. Обычный объём бака для воды — 100 литров, но всё зависит от количества человек, которые будут пользоваться душем.

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