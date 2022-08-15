Моя самая идеальная: какой женский рост считается эталоном в мире (ответ вас удивит)

Издание Healthline перечисляет несколько факторов, которые могут повлиять на ваш рост, — среди них, конечно, генетика, диета, уровень активности и осанка. Есть данные, свидетельствующие о том, что рост может меняться и что в целом люди со временем становятся выше.

Конечно, это не означает, что вы можете вырасти за одни сутки. Но можем успокаивать себя мыслью, что средний рост увеличивается с каждым поколением. Тенденция такова — во всём мире люди стали выше за последнее столетие, при этом европейские и восточноазиатские страны увеличили свой средний рост больше всего. Это заслуга медицины и улучшения качества жизни в целом.