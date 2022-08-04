Привычка сутулиться: психологи объяснили, как опущенные плечи влияют на качество нашей жизни
И рассказали, почему красивая осанка так важна
Психологи убеждены, что тело и сознание — элементы одной системы. И внешний вид человека может рассказать о его внутреннем состоянии.
Привычка сутулиться тоже может много сказать о физическом здоровье и психологических проблемах. Об этом «Доктору Питеру» рассказали эксперты.
Елизавета Филоненко — психолог, 16 лет практики, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей. Академия практической психологии МГУ им. Ломоносова.
Попытка спрятаться от мира
Сгибание плеч, по мнению эксперта, — психологическая попытка спрятаться, занять как можно меньше места в мире, закрыться в панцире.
— Если вы видите сутулого человека, наверняка ему нелегко общаться с людьми, он склонен тревожиться, не уверен в себе, — рассказала психолог Елизавета Филоненко. — Кроме того, сутулость может быть следствием низкой восприимчивости к социальным нормам и большой замкнутости на своем внутреннем мире (так бывает, например, у шахматистов, математиков, ученых), уточняет эксперт.
В этом случае высокий интеллект как бы подавляет социальную чуткость, развернутость к людям. Внутренний мир преобладает над внешней активностью, что и вызывает погруженность в себя.
Истинная и ложная уверенность в себе
Выпрямленные плечи, грудь, направленная вперед (как на портретах у Петра I), говорят о решительности характера, желании влиять на ситуацию, определять правила общения.
По словам психолога, уверенного человека видно именно по этому сочетанию выпрямленной спины и расслабленных плеч. Но бывает, что человек имитирует уверенность в себе, намеренно выпрямляя спину. Это хорошая тактика, которая поможет вам чувствовать себя увереннее. Но опытный взгляд отличит истинную уверенность от имитации по напряженным мышцам.
Когда человек выпрямляется, чтобы выглядеть увереннее, он напряжен. А когда осанка — естественное следствие внутренней уверенности, то человек расслаблен, его тело спокойно дышит.
— Если проводить исторические примеры, то Павел I на самых известных портретах — пример имитации внутренней уверенности, — говорит Елизавета Филоненко. — Мы видим у него излишне выпяченную грудь и неестественно выпрямленную, напряженную спину.
У кого самая красивая осанка
Нетрудно заметить, что красивой осанкой обладают политики, спортсмены, актеры, люди, привыкших показывать себя миру. Часто уверенную и спокойную осанку имеют священнослужители, считает эксперт.
— Интересно, что работая над осанкой, мы влияем на свой характер, — говорит психолог. — Если вы будете стараться выглядеть увереннее и займетесь укреплением своих мышц, это повлияет не только на внешний вид, но и на характер. В конечном итоге вы станете увереннее.
Сутулость и психосоматика
Марина Майорова — практикующий психолог-консультант, гештальт-терапевт, кандидат философских наук.
— Сутулость в психосоматической концепции говорит о проблемах с позвоночником, — считает психолог Марина Майорова. — Позвоночник — основной стержень в скелете человека, который удерживает остальные кости и внутренние органы. Сутулость — это маркер того, что человеку не хватает поддержки, что его внутренний стержень изогнулся под тяжестью жизненных проблем, которые он взвалил на себя.
Такой человек считает, что он недостаточно хорош для кого-то или чего-то. Люди, которые сутулятся, обладают более низким уровнем жизненной энергии и заниженной самооценкой, отмечает эксперт.
Виновата наследственность?
Алена Арлеанская — нейропсихолог, реабилитолог.
Часто бывает, что у родителей и детей одинаковая осанка.
— Дело не только в строении самого скелета человека, а в основном — в строении нервной системы, передающийся по наследству, — считает нейропсихолог, реабилитолог Алена Арлеанская. — Именно она имеет основное влияние на формирование при рождении (или в течение жизни) форм частей тела и их положения.
При определенных стрессовых событиях головной мозг дает сигнал телу быть в напряжении — в качестве самозащиты и усиления безопасности, говорит эксперт. Возникает напряжение в брюшной полости, мышечная длина сокращается и по всем физическим законам человек «сворачивается». При затяжном стрессе человек привыкает к такому состоянию и возможно даже нарушение работы и других внутренних органов.
Как избавиться от сутулости
Рекомендации психолога Марины Майоровой
- Начните тренировать мышцы спины. Сильные мышцы будут удерживать позвоночник в правильном положении.
- Запишите все убеждения, которые у вас есть в отношении себя. Напротив каждого негативного убеждения напишите, когда оно у вас возникло и кто его заложил в вашу систему восприятия.
- Поработайте с тем, как вы себя воспринимаете. Напишите все позитивные утверждения, которые у вас есть в отношении себя — те в которые вы искренне верите, и которые вас вдохновляют.
- Теперь важно соединить сознание и тело. Учимся делать инкантации — когда мы не просто говорим, а проживаем фразу эмоционально, заряжая свои цели и мечты. Например, возьмите одно утверждение — «Я — уверен в себе!» и проговаривайте его в позе «победителя» — она может быть у вас своя.
- Регулярные инкантации и работа над собой дадут устойчивый результат.