Привычка сутулиться: психологи объяснили, как опущенные плечи влияют на качество нашей жизни

Психологи убеждены, что тело и сознание — элементы одной системы. И внешний вид человека может рассказать о его внутреннем состоянии.



Привычка сутулиться тоже может много сказать о физическом здоровье и психологических проблемах. Об этом «Доктору Питеру» рассказали эксперты.



Елизавета Филоненко — психолог, 16 лет практики, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей. Академия практической психологии МГУ им. Ломоносова.

