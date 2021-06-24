Совращала лучших мужчин: как выглядела идеальная женщина 1500 лет назад и сейчас (у них много общего)

Идеалы женской красоты с годами меняются, только успевай записывать. И если раньше всё было более-менее определенно (рыжие — красотки, широкие бедра — отлично), то сейчас черт ногу сломит в идеалах красоты — их правда становится великое множество. Мы собрали фото и факты о внешности женщин в разные эпохи и сравнили их с сегодняшними идеалами. Посмотрите, что из этого вышло.
Античность
Чтобы составить представление об идеалах красоты в античности, достаточно посмотреть вот на эту картину.
По одной из версий (из книги Эдмонда Дюпюи «Жрицы любви. Проституция в античную эпоху»), на ней изображен суд над известной греческой моделью Фриной — именно она вдохновила скульпторов на многие статуи. Ее осудили за богохульство и совращение лучших афинских мужчин и уже было приговорили к смертной казни. Тогда адвокат Фрины использовал последний козырь — сдернул с нее одежды. Прекрасное тело преступницы заставило судей пересмотреть фатальное решение. Античная логика: как в таком ангельском теле может быть порочный дух?
Если современник присмотрится к фигуре Фрины на фото, то поймет, что по нынешним параметрам она далека от идеала. Женская фигура того времени более массивна, чем мы привыкли видеть сейчас на страницах глянцевых инстаграмов. А вот грудь в сравнении с пышным низом смотрится небольшой, такое сочетание современные женщины едва ли считают эталоном красоты.
Античная идеальная женщина обладала широкими бедрами, светлой кожей, пухлыми губами и рыжими волосами. Макияж и прически были привилегией знатных особ. Рабынь чаще всего стригли коротко.
У красивой женщины, по мнению древних греков, между глазами должно было быть расстояние как минимум по величине одного глаза, а губы — в полтора раза больше одного глаза. Одежды тогдашних красоток поначалу не имели швов и состояли из отрезов ткани, который наматывался вокруг тела и закреплялся на одном плече. Наряд дополняли поясом.
В работе Фридриха Любкера «Реальный словарь классических древностей» упоминается воспеваемая мужчинами героиня Древней Греции Атланта — кроме прочего, искусная в стрельбе охотница (в схватке с ней погибла часть кавалеров, которые претендовали на ее девственность).
Средневековье
В этот период женщина считалась орудием дьявола, лишним соблазном и искушением, а потому была признана низшим существом по сравнению с мужчиной.
Привычка к омовениям отошла на второй план по сравнению с эпохой античности. На заре Средневековья еще были распространены общественные бани, а состоятельные горожане могли позволить себе иметь собственную ванну. Но вскоре бани запретили и предложили горожанам вместо воды пользоваться специальными душистыми мешочками. Часто об этом периоде говорят: гигиену не соблюдали не только простолюдины, но и коронованные особы. Например, существует легенда, что Изабелла Кастильская, королева Испании, за всю жизнь мылась всего два раза — когда появилась на свет и на свадьбу.
Этот миф развенчивает историк и реконструктор Екатерина Мишаненкова в своей книге «Чумазое Средневековье» — там она объясняет, почему средневековые люди были не такими грязнулями, как представляют себе современники (они тоже хотели быть привлекательными для противоположного пола и часто жили неподалеку от водоемов, поэтому крайности в несоблюдении гигиены — вымысел). Но большинство мылись не каждый день — это, пожалуй, можно сказать точно.
Чтобы лицо выглядело длиннее, женщины выбривали волосы над лбом по линии роста и избавлялись от бровей. Некоторые не останавливались на этом и выщипывали ресницы. Тело идеальной средневековой женщины — рахитное, без кричащих форм. Для нас женщины тех времен выглядели бы болезненно худыми.
Эпоха Возрождения
Ослабление церкви в этот период привело к расцвету моды и красоты. Закрытые и темные наряды средневековых дам сменяют женственные платья, распущенные волосы и откровенные декольте. Рахитные фигуры больше не считаются красивыми — всем нравятся пышные рожавшие женщины, но с маленькими руками и ступнями (это считалось признаком высокого происхождения).
Дамы стремились к светлым волосам — популярным стал способ осветления волос на солнце с помощью отвара из грецких орехов и яблочного сока.
Барокко
Герман Вейс в книге «История культуры народов мира» пишет, что в эту эпоху продолжается расцвет моды и воспевание всего кокетливого и женственного. Барокко отличается тем, что четко понятного идеала красоты в ней не было (как и сейчас, кстати). Всё зависело от вкусов и внешности пассий короля. Женщины стремятся подчеркнуть длинную изящную шею, из опалы выходят рослые, высокие дамы. Это период талий, которые можно обхватить двумя руками, и пышных бедер — эффект достигался с помощью плотно затянутых корсетов.
В моду снова вошла хрупкость, которую подчеркивают огромные пышные наряды и туфли на каблуке. Последние стали неотъемлемым предметом гардероба любой уважающей себя леди. Красотки тех лет делали экстремально высокие прически с использованием искусственных волос: чтобы «баррикады» держали форму, они щедро обмазывали их салом и сливочным маслом. Кожу лица и шеи дамы тщательно охраняют от солнца, в моде белоснежная и даже фарфоровая бледность.
Индустриализация
Благодаря научно-техническому прогрессу варианты одежды и макияжа стали гораздо более разнообразны.
В этот период истории на пьедестале были женщины, которым повезло иметь фигуру «песочные часы». Дамы всё так же носили платья, включающие рюши, воланы и оборки, не спала мода на декольте. Из гардероба удаляются жесткие корсеты, появляются платья, открывающие грудь и ключицы. Главным аксессуаром этого периода по праву считается зонт. Мода на приподнятые прически также никуда не уходит.
Профессор лондонского колледжа моды Элизабет Уилсон пишет в своей работе «Облаченные в мечты: мода и современность», что именно тогда барышни догадались заглянуть в мужской гардероб и позаимствовать оттуда самое нужное — рубашки, куртки и жилеты. Брюки, наверняка, им тоже приглянулись, но пока остались исключительно мужской привилегией. В первой половине
Женщины начинают активно красить волосы и открывают чудесный мир такого быстрого и сравнительно недорогого преображения. Краски готовят из свинца или азотнокислого серебра. В моде ангельские кудри и челки.
XX век
Ура! Настал век женской трансформации. Женщины выкидывают корсеты, впервые надевают брюки, короткие юбки. Полная свобода в прическах и макияже. Всё это стало средством самовыражения только в этот период. Многие дамы отрезали волосы, именно тогда начался бум на мужские и мальчишеские стрижки.
XXI век
Стандарты красоты нашего времени не опишешь в нескольких предложениях. Женщины научились любить себя разными, и в разных образах появляются свои кумиры. Вот, например, самый последний эталон красоты — мексиканка и мисс
Россию на конкурсе представляла Алина Санько — она признана самой красивой девушкой нашей страны.
Что еще почитать
Пахнешь как Джоли: 5 бюджетных ароматов для лета, которые обожают звезды (модницы выбирают запах чистоты и резины).
Раздевайтесь и ложитесь: 35 модных купальников этого лета (внутри модели для любой фигуры).
Горят и плачут: какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем — объясняет врач.