Совращала лучших мужчин: как выглядела идеальная женщина 1500 лет назад и сейчас (у них много общего)

Средневековье

В этот период женщина считалась орудием дьявола, лишним соблазном и искушением, а потому была признана низшим существом по сравнению с мужчиной.



Привычка к омовениям отошла на второй план по сравнению с эпохой античности. На заре Средневековья еще были распространены общественные бани, а состоятельные горожане могли позволить себе иметь собственную ванну. Но вскоре бани запретили и предложили горожанам вместо воды пользоваться специальными душистыми мешочками. Часто об этом периоде говорят: гигиену не соблюдали не только простолюдины, но и коронованные особы. Например, существует легенда, что Изабелла Кастильская, королева Испании, за всю жизнь мылась всего два раза — когда появилась на свет и на свадьбу.

Этот миф развенчивает историк и реконструктор Екатерина Мишаненкова в своей книге «Чумазое Средневековье» — там она объясняет, почему средневековые люди были не такими грязнулями, как представляют себе современники (они тоже хотели быть привлекательными для противоположного пола и часто жили неподалеку от водоемов, поэтому крайности в несоблюдении гигиены — вымысел). Но большинство мылись не каждый день — это, пожалуй, можно сказать точно.