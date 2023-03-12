«Нельзя прищипывать и повреждать корни»: когда пикировать рассаду перцев с баклажанами и как правильно это делать

— У перцев и баклажанов настоящие листья появляются примерно через 3–4 недели после проклевывания сеянцев, — отметила агроном. — Тем, кто посеял рассаду в середине февраля, нужно заняться пикировкой уже с середины марта.

По лунному календарю заниматься любыми работами с растениями не стоит 18 марта. В апреле самые благоприятные дни для пикировки — 3, 4, 30-е. Неблагоприятные для любых работ с растениями — 15, 19, 20-е.

Как правильно пикировать рассаду перцев и баклажанов