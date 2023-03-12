«Нельзя прищипывать и повреждать корни»: когда пикировать рассаду перцев с баклажанами и как правильно это делать

Самое время доставать рассадные горшочки, готовить дополнительный грунт и приступать к первой пикировке рассады. И баклажанам, и перцам к середине марта обычно становится тесно в общей кадушке, поэтому пора задуматься о пересадке. Делать это нужно аккуратно и правильно. Объясняем, когда и как проводить пикировку баклажанов и перцев, почему нельзя прищипывать их корни и заглублять.
Пересаживание рассады из общего горшка в отдельные емкости называется пикировкой. По мере роста растениям становится тесно и нужно больше места для развития корневой и листовой массы.
— Очень важно проводить пикировку вовремя. Без нее растения не будут нормально развиваться, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Для рассаживания вам потребуется питательный и некислый грунт, дренаж, горшочки и терпение.
Когда пикировать перцы и баклажаны после всходов
Пикировку растений проводят при появлении первой пары настоящих листов, когда они немного подросли. Сначала у саженца появляются два листика — их называют семидольными. Первая пара настоящих листов вырастает после них. Нужно дождаться именно их появления.
— У перцев и баклажанов настоящие листья появляются примерно через 3–4 недели после проклевывания сеянцев, — отметила агроном. — Тем, кто посеял рассаду в середине февраля, нужно заняться пикировкой уже с середины марта.
По лунному календарю заниматься любыми работами с растениями не стоит 18 марта. В апреле самые благоприятные дни для пикировки — 3, 4, 30-е. Неблагоприятные для любых работ с растениями — 15, 19, 20-е.
Как правильно пикировать рассаду перцев и баклажанов
Прищипывать и подрезать корни у рассады перцев и баклажанов нельзя.
— Нужно обязательно сохранять корневую систему. Нельзя прищипывать, подрезать, обстукивать земляной ком. Если корневую систему повредить, то она не отрастет так, как, например, у помидоров, — объяснила Людмила Шубина. — У томатов можно почти все корни срезать и в землю воткнуть — и растение справится с таким шоком. А вот перцы и баклажаны не обладают такой регенерацией.
За 2–3 часа до пикировки лучше пролить горшок с рассадой водой. Так будет легче разделять растения. Максимально аккуратно нужно разделить их и обязательно с комком земли перенести в новый горшок в заранее сделанное углубление. Объем каждого горшка должен быть не менее 0,5 литра.
— Очень аккуратно прижмите землю вокруг растения. Заглублять перцы и баклажаны ни в коем случае нельзя. Это приведет к их гибели, — предупреждает Людмила Шубина.
После пикировки можно полить рассаду гуматами для того, чтобы растения были более крепкими и здоровыми. После рассаживания баклажанам и перцам нужна достаточно высокая температура для роста — не менее +22 градусов днем и выше +20 градусов ночью.
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