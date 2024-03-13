Новосибирские школьники тренируются для гонок дронов — «залипательное» видео с трассы

На базе гимназии № 7 в Новосибирске открыли отделение «Гонки дронов», там проходят тренировки. Видео, как тренируются школьники, опубликовали в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Кадры сняты с дрона.
— В новосибирском спорте активно развиваются новые направления. На видео спортивной школы «ТЭИС» представлен полет от первого лица воспитанников отделения на тренировочной трассе, — рассказали в телеграм-канале «УФКС Новосибирск».
Полет на видео осуществлялся на спортивном микродроне размером 65 миллиметров. Сейчас в гимназию собираются приобрести более скоростные спортивные дроны размером 5 дюймов (около 12,7 сантиметра).
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