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Новосибирские школьники тренируются для гонок дронов — «залипательное» видео с трассы

Спортивный дрон размером 65 миллиметров

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Дрон должен пролететь через цветные квадратики

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На базе гимназии № 7 в Новосибирске открыли отделение «Гонки дронов», там проходят тренировки. Видео, как тренируются школьники, опубликовали в Управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Кадры сняты с дрона.

— В новосибирском спорте активно развиваются новые направления. На видео спортивной школы «ТЭИС» представлен полет от первого лица воспитанников отделения на тренировочной трассе, — рассказали в телеграм-канале «УФКС Новосибирск».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: УФКС Новосибирск / телеграм-канал

Полет на видео осуществлялся на спортивном микродроне размером 65 миллиметров. Сейчас в гимназию собираются приобрести более скоростные спортивные дроны размером 5 дюймов (около 12,7 сантиметра).

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НовосибирскШкольникиДроны
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