«Пакетик со стразами 110 долларов»: почему бальные танцы такие дорогие — о непомерных тратах родителей и плюсах эстрады

«Это была моя мечта»

Мама школьницы из Новосибирска Екатерина призналась — отдала свою дочь на танцы, так как всегда мечтала об этом. В детстве Екатерина сама занималась балетом. По ее мнению, занятия танцами дают девочкам стройную фигуру и хорошую осанку.



— Сначала дочь сама просилась на танцы. Я ее отдала платно в частный кружок. Через какое-то время ей это надоело, но я все равно ее водила, так как это, можно сказать, моя мечта. Мне кажется, дочь на меня похожа, у нее примерно такая же фигура. У меня в свое время были хорошие данные. Я в детстве 2 года занималась балетом в музыкальной школе, потом мы переехали, но мечта осталась, — говорит Екатерина.

