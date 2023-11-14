«Пакетик со стразами 110 долларов»: почему бальные танцы такие дорогие — о непомерных тратах родителей и плюсах эстрады

Родители новосибирских школьников из кожи вон лезут, чтобы занять свободное время детей полезными секциями и кружками, и направить их энергию в правильное русло. НГС уже рассказывал, во сколько обойдутся занятия ребенка хоккеем, фигурным катанием и художественной гимнастикой. Мы продолжаем серию материалов про будущих чемпионов, и на этот раз поговорим о расценках в танцевальной сфере, о том, что происходит в секциях, какие есть подводные камни и трудности. Известный спойлер: бальные танцы — это действительно очень дорого.
«Это была моя мечта»
Мама школьницы из Новосибирска Екатерина призналась — отдала свою дочь на танцы, так как всегда мечтала об этом. В детстве Екатерина сама занималась балетом. По ее мнению, занятия танцами дают девочкам стройную фигуру и хорошую осанку.
— Сначала дочь сама просилась на танцы. Я ее отдала платно в частный кружок. Через какое-то время ей это надоело, но я все равно ее водила, так как это, можно сказать, моя мечта. Мне кажется, дочь на меня похожа, у нее примерно такая же фигура. У меня в свое время были хорошие данные. Я в детстве 2 года занималась балетом в музыкальной школе, потом мы переехали, но мечта осталась, — говорит Екатерина.
За лето дочь Екатерины отдохнула на каникулах от кружка, и снова начала проситься ианцевать. Екатерина начала подыскивать другую секцию — частной она осталась недовольна. По мнению сибирячки, там было немало минусов: за одно занятие приходилось платить 2,5 тысячи рублей, а сейчас, по ее словам, стоимость выросла до 3 тысяч. Кроме того, уверена Екатерина, развития там для ребенка не было.
— Занятия проходили 2 раза в неделю. Выступали дети только на каких-то малоизвестных площадках, например, в школах. Получается, какая-то максимально любительская секция. А потом я нашла танцы в детском доме творчества, это муниципальная организация. Я отдала туда дочь на эстрадные танцы. Занятия мы теперь оплачиваем сертификатом дополнительного образования (способ оплаты государством кружков и секций для детей от 5 до 17 лет включительно — Прим. ред.). Еще 12 тысяч рублей в год тратим из своего кармана на костюмы. Тут мы подписали договор добровольного пожертвования, и эта сумма распределяется на год, — объяснила Екатерина.
В месяц на костюмы тратится около 1,5 тысячи рублей, но так как их шьют заранее, сдавать деньги нужно разово. Занятия проходят также 2 раза в неделю. Перед концертами для детей устраивают дополнительные репетиции. Но сибирячка уверена — это все равно выходит дешевле, чем водить дочь в частную секцию.
Также Екатерине нравится, что дети чаще выступают, при этом на более серьезных площадках: танцоры выезжают в другие города, выступают в разных ДК. По мнению мамы танцовщицы, в частных студиях много бутафории и излишеств, а в муниципальной — больше практики.
— Им и на дом задания задают по видео. Дома учим движения, записываем на видео и отправляем учителям. Если дети пропускают, их заставляют все догонять. Думаю, через пару лет будет в конкурсах участвовать, соревноваться, поэтому водить ее не перестанем. Ей нравятся танцы. Конечно, были моменты, когда она уставала, говорила, что ей не нравится. Но когда у нее получается, она очень счастлива, и обязательно рассказывает, какие они там делали в этот раз упражнения, что и как, — заключила Екатерина.
«Это высокооплачиваемый бизнес»
Сибирячка Татьяна отдала свою дочь на спортивные бальные танцы. Девочка отзанималась год, а затем мама приняла решение забрать ребенка из секции. По словам Татьяны, эти танцы — слишком дорогое удовольствие. И это несмотря на то, что девочка занималась в спортивной школе.
— Бальные танцы — это просто ужасно. Я вообще считаю, что они не должны относиться к спортивной школе. Ведь спортшкола не предусматривает большие расходы. Средняя цена в месяц за занятия в группе — 3500 с ребенка, плюс индивидуальные занятия ежедневные. Почти каждая пара ходит на них. С пары берут по 2500 наличными на руки. А без индивидуальных занятий не обойдись: ребенок попросту не сможет попасть на турнир. Это по тысяче с лишним рублей с человека. Если говорить про костюмы, то мы даже не можем посчитать — это всегда очень дорого. Камни же они там клеят, стразы, обувь дорогая — туфли и для мальчиков, и для девочек. Раньше она была в пределах 100 долларов, сейчас дороже, — перечисляет сибирячка.
Костюмы бальникам в основном шьют на заказ. Татьяна приводит пример: один пакетик со стразами стоил 110 долларов, а сейчас, возможно, дороже. Текстильная обувь для занятий быстро приходит в негодность, но пара стоит около 3,5 тысячи рублей. Также танцорам нужно покупать тренировочную обувь, костюмы. На конкурс нужно готовить по 2 костюма: для латиноамериканской программы и для стандартной. Когда Татьяна водила дочь, только одно платье обходилось в 2,5 тысячи долларов.
Также, как рассказала Татьяна, за все поездки, несмотря на то что это ДЮСШ, приходится платить родителям. Деньги сдают за перелеты, регистрацию на соревнования. Регистрация, к примеру, обходится паре танцоров в 5 тысяч рублей. При этом на каждую программу регистрация отдельная. Немалых денег стоит попасть родителям на соревнования в качестве зрителей. Кроме того, Татьяну и других родителей тренеры вынуждали покупать семинары.
— Например, вызывают спортсмена высокого уровня из Москвы. На семинары оплата в евро была. 45 минут семинара — 200 евро. У кого из родителей нет возможности водить детей на эти семинары, к ним меньше внимания потом. Отнимают у ребенка мечту. Он как для массовки, для сбора денег становится. Ставки делают на тех, кто может оплачивать семинары, летать на соревнования за границу. Если начинаешь возмущаться, это никому не нравится. При этом все сборы оформляют как добровольное пожертвование, — вздыхает женщина.
Кроме того, в спортивных бальных танцах часто не хватает мальчиков, и, особенно, если мальчик талантливый, семья девочки оплачивает и его расходы. В паре в принципе считается, что мальчик — главный, из-за чего, по словам сибирячки, ущемляются права девочек. Татьяна утверждает: так было всегда. Есть в этой сфере высокая конкуренция и сильное напряжение. Родителям хочется, чтобы дети занимали какие-то места, а в финал выходит только 6 пар.
Тренер ставит каждой паре индивидуальные танцы — по 5 европейских и латиноамериканских, дети отрабатывают движения и связки. Нередко происходят ссоры, так как одна пара обвиняет другую в том, что те якобы украли движение.
Немалую нагрузку на детей оказывают и занятия — если пара претендует на места, приходится много тренироваться. Важно поддерживать хорошую физическую форму. Есть и профессиональные травмы: дети часто падают, подворачивают ноги, получают растяжения.
— Это очень красивая картинка, за которой стоит очень тяжелый труд. А еще это высокооплачиваемый бизнес, поэтому танцы нужно исключить из спортивных школ, — уверена женщина.
«Зато ровная, красивая спина»
В комментариях к материалам про траты на детский спорт несколько читательниц НГС отметили, что отдали своих дочерей на балет, и не пожалели об этом несмотря на большой объем нагрузки и высокие цены.
— Пуанты от 4–4,5 тысячи рублей, разогревочная одежда, балетки бесконечные, джазовки (специальная танцевальная обувь на мягкой подошве — Прим. ред), купальники. Занятия 6 раз в неделю по 4 часа. Зато ровная, красивая спина с мышечным корсетом, походка, руки, так как занимается всю сознательную жизнь, с пяти лет. Сейчас 16 лет дочери, — утверждает мать балерины, пожелавшая остаться анонимной.
Женщина отметила, что сейчас ее дочь уже работает в театре, в школе учится на отлично. Сибирячка не жалеет, что отдала дочь в балетную школу, так как, по ее мнению, все вложения окупаются, жизнь у дочери очень интересная, и ей некогда шататься по улицам и сидеть в телефоне.
Другая мама балерины призналась, что планировала отдать дочь на фигурное катание, но в итоге передумала и привела в 6 лет на балет. До этого с 4 лет девочка занималась детскими танцами в коллективе.
– Хореография — своего рода спорт, много работы, но есть и перспективы. В зале дочь каждый день. Растяжка, станок, изучение комбинаций. Она в свое время просилась в гимнастику или на фигурное катание. В итоге через год гимнастики поняла, что это не ее. Танцы отлично развивают мозг и пространственное мышление, — уверена мама балерины.
Ранее НГС писал о том, как сварщик из Новосибирска стал танцором на шесте. Он рассказал о своем опыте.