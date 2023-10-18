«Иногда руки опускаются»: сколько стоит большой спорт для ребенка — рассказы родителей фигуристов

Но я бы не советовала брать все новое. Это дети: сегодня они заниматься хотят, а завтра — не хотят. Лезвия новые обойдутся в 35–50 тысяч рублей, б/у, если найдешь за 15–20 тысяч — считай, крупно повезло. Такие предложения нужно внимательно отслеживать, ловить на сайтах объявлений. Раньше дочь катала на Risport, сейчас перешла на Edea.



Также приходится тратить деньги на спортивный инвентарь для растяжки фигуристов: утяжелители на руки и ноги на 1–1,5 килограмма, крутящийся и прямой спиннеры, скакалки. Но этого всего хватает надолго, да и стоит спортинвентарь недорого.



У фигуристов есть также профессиональные травмы. Больше всего страдают спина и колени — дочь часто ощущает боль в коленях.

В будущем хочу показать ребенка команде Этери Тутберидзе, но понимаю, что после 2014 года в этом спорте очень высокая конкуренция. Просто интересно послушать мнение профессионалов — наши местные тренера не дают однозначных оценок на перспективы. Иногда руки опускаются, думаю: надо было в художественную гимнастику отдавать, она у нас лучше развита, в этом спорте пока есть перспективы. К тому же фигурное катание обходится недешево. Я даже дочери предлагала все бросить, но та пока отвечает отрицательно.