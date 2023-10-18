«Иногда руки опускаются»: сколько стоит большой спорт для ребенка — рассказы родителей фигуристов

Современных детей пытаются развивать во всех направлениях, чтобы те не сидели дома, уткнувшись в гаджеты. И список разных секций и кружков впечатляет. Но любой вид спорта, любая секция требует материальных вложений, много сил и времени. НГС готовит цикл публикаций о разных сферах дополнительного образования для детей. В этом материале мы расскажем о том, сколько стоит вырастить фигуриста. Фигурное катание очень развито в России, этот спорт у нас любят и с удовольствием смотрят соревнования по телевизору. Сибиряки не исключение: многие из них отдают детей именно в секции по фигурному катанию. При этом, как оказалось, это удовольствие — не из дешевых. О том, во сколько оно обходится и сколько сил отнимает, родители будущих фигуристов рассказали журналисту НГС.
Дорогое удовольствие
Мама 14-летней фигуристки из Новосибирска Елена (имя изменено по просьбе героини публикации):
— Дочь пошла на фигурное катание, когда ей было 3 года. Занимается уже 10 лет. В зависимости от того, сколько лет фигуристу и какой у него разряд, существует градация по стоимости тренировок. К примеру, тренировки для детей дошкольного возраста стоят дешевле. По мере взросления и получения разрядов тренировки становятся дороже, но также нужно покупать дополнительные часы для прокатки.
У дочери 2-й юниорский разряд. Это по четыре–пять тренировок в неделю. Сейчас она идет на 1-й юниорский, нужно больше тренироваться. В месяц на тренировки тратим до 20 тысяч рублей. Если ребенок в спорте недавно, можно уложиться в 5–10 тысяч.
Коньки у дочери Edea ice fly. На первых порах можно купить что-то проще: например, Edea Tempo или Risport. Но дочь занимается давно, ее коньки стоили в районе 45–50 тысяч рублей. Также приходится тратиться на оборудование, страховку. Лезвия менять требуется каждые 2–3 года, они в процессе использования стачиваются. Сейчас на обслуживание коньков ежегодно тратим до 25 тысяч рублей, их нужно просто подтачивать. Для каждой программы нужно покупать также костюмы.
Спортсменам важно следить за питанием, за фигурой. Есть фастфуд им нежелательно — из-за лишних килограммов могут перестать получаться определенные прыжки, портится техника, мышцы теряют тонус.
Для занятий этим спортом нужна сила воли, но дочь о том, что пошла в этот спорт, не пожалела. Были моменты, когда хотела все бросить, но мы относились с пониманием, поддерживали.
«Мечтаю показать Тутберидзе»
Светлана, мама 10-летней фигуристки из Омска (имя изменено по просьбе героини публикации):
— У нас на тренировках в частной школе есть обязательный тренерский взнос стартовый за соревнования. Перед каждым соревнованием нужно сдавать по 1,5 тысячи рублей. Дополнительные прокаты на льду после основных занятий тоже оплачиваются отдельно: если ребенок занимается с тренером один на один, платим по 1000 рублей, если с тренером занимаются двое спортсменов — по 500 рублей «на брата».
В спортивной школе, когда ребенок уже не дошкольник, бесплатного льда дают больше, но все равно придется оплачивать дополнительный лед — его не бывает много, и так в любом городе России. Чтобы ребенок получал медали, становился чемпионом, он либо должен быть супер-крутым, либо родителям придется доплачивать за дополнительные прокаты.
В столице и некоторых крупных городах занятия еще дороже. У подруги дочь занимается фигурным катанием в Питере, там у них только подкатка стоит 3 тысячи рублей — это когда тренер один на один занимается с ребенком. При этом цены в государственных школах и частных разнятся. Например, в школе Евгения Плющенко «Звездный лед», говорят, месяц тренировок обходится родителям в 100 тысяч рублей. В государственной выходит около 15–17 тысяч.
Немалых денег стоят костюмы для выступлений. Их покупают под индивидуальную программу, выходит в среднем 25 тысяч за один. Наряды шьют на заказ, либо можно купить подержанный. Тренировочные костюмы стоят дешевле: цены варьируются от 2 до 15 тысяч рублей.
А вот коньки — боль всех родителей фигуристов. Особенно ситуация усугубилась после того, как в отношении России ввели санкции. Коньки и лезвия нужно покупать либо вместе, либо по отдельности. Лезвия сейчас особенно подорожали, новые стоят в районе 35–50 тысяч. При этом каждые 2 месяца их нужно точить, и постепенно их рабочая поверхность стачивается — нужно покупать новые.
Большинство спортсменов катаются на б/у коньках. Нам повезло: у дочери небольшая нога, поэтому за 5 лет тренировок мы сменили коньки всего 3 раза. Кому-то из-за того, что ноги у детей растут быстрее, приходится менять коньки каждый сезон. Последние б/у коньки мы купили всего за 6 тысяч рублей — считаю, нам очень сильно повезло. Новые коньки без лезвий обойдутся в 35 тысяч, новые с хорошими новыми лезвиями — в районе 100 тысяч.
Но я бы не советовала брать все новое. Это дети: сегодня они заниматься хотят, а завтра — не хотят. Лезвия новые обойдутся в 35–50 тысяч рублей, б/у, если найдешь за 15–20 тысяч — считай, крупно повезло. Такие предложения нужно внимательно отслеживать, ловить на сайтах объявлений. Раньше дочь катала на Risport, сейчас перешла на Edea.
Также приходится тратить деньги на спортивный инвентарь для растяжки фигуристов: утяжелители на руки и ноги на 1–1,5 килограмма, крутящийся и прямой спиннеры, скакалки. Но этого всего хватает надолго, да и стоит спортинвентарь недорого.
У фигуристов есть также профессиональные травмы. Больше всего страдают спина и колени — дочь часто ощущает боль в коленях.
В будущем хочу показать ребенка команде Этери Тутберидзе, но понимаю, что после 2014 года в этом спорте очень высокая конкуренция. Просто интересно послушать мнение профессионалов — наши местные тренера не дают однозначных оценок на перспективы. Иногда руки опускаются, думаю: надо было в художественную гимнастику отдавать, она у нас лучше развита, в этом спорте пока есть перспективы. К тому же фигурное катание обходится недешево. Я даже дочери предлагала все бросить, но та пока отвечает отрицательно.
Ушли в биатлон
Александра из Новосибирска, раньше водила дочь на фигурное катание:
— Мы начали заниматься, когда дочке исполнилось 3 года. На первое занятие можно было прийти в своей одежде и с обычными коньками, но сразу озвучили, что это не совсем комфортно и удобно, и желательно брать профессиональное обмундирование.
На то время мы взяли б/у коньки за 8,5 тысячи рублей. Платье тренировочное, чехлы, термобелье вышли также на сумму порядка 8 тысяч. Одежды и коньков хватает примерно на сезон, дальше ребенок вырастает.
Стоимость занятий в месяц составляла около 8 тысяч. Сюда входили тренировки на льду и общая физическая подготовка (ОФП). Занятия на льду начинались в 6:30 утра, перед льдом была еще разминка и потом час ОФП. Занятия проводили три раза в неделю, иногда приезжали на ОФП и во второй половине дня дополнительно. После тренировок к 9 утра шли в садик.
Для постановки программы и оттачивания навыков брали дополнительные подкатки с тренером, стоимость была 1500 за встречу, они проходили либо в «Меге» на крытом катке, либо в Бердске на массовых катаниях. Также на программу каждый год нужны были музыка и костюм. Если б/у, то это порядка 7 тысяч, если шить на заказ — 10–15 тысяч. Готовность ребенка к постановке программы указывал тренер. Там есть ограничения по времени музыки, так что обрабатывать ее желательно было у специалистов, это еще около 2 тысяч за одно выступление, с которым ребенок в течение сезона выступает.
Эмоционально ребенку достаточно тяжело в таком ритме, поэтому к моменту, когда нужно было идти в школу, мы решили оставить этот спорт и ушли в биатлон. На мой взгляд, в нашем городе не тот уровень, чтобы ребенок достиг больших высот, хотя тренера говорили, что дочь очень талантлива.
Дружная семья
Анна из Новосибирска, какое-то время водила ребенка на фигурное катание:
Мы уже давно не ходим на фигурное катание. Это был такой довольно длительный и прекрасный этап в нашей жизни, но это очень физически тяжело как для ребенка, так и для родителей. Трудно и финансово — это прям труд, труд и еще раз труд. Поскольку у нас не один ребенок, а несколько, а все силы уходили на старшую дочку, которую отдали на фигурное катание, приняли решение что-то изменить. Ведь это постоянные тренировки, а остальные дети оставались без нужного внимания.
Мы ходили в частную организацию, не в муниципальную, и у нас основная задача была, чтобы ребенок просто развивался, закалялся — в общем, по части здоровья. У нас не было задачи делать из нее Олимпийского чемпиона, не ставили цель побеждать любой ценой. Это не наша история.
Деньги с нас не тянули, покупка костюмов была на наше усмотрение. Дополнительные прокаты тоже приобретали по желанию, никто не обязывал. В рамках той школы фигурного катания, в которой мы занимались, царит очень дружественная обстановка. Все дети поддерживали друг друга, родители все сплоченные. Не было ни конкуренции, ни вытягивания денег, поэтому для нас это был абсолютно положительный опыт, удивительный.
Но, опять же, повторюсь: у нас цели совсем другие были, не большой спорт. Может быть, если бы у нас был один ребенок, мы бы дальше продолжали заниматься и наслаждались этой жизнью, ведь она абсолютно другая. Такая большая дружная семья.
Ранее НГС писал о том, что детей в Новосибирске собрали на матч в 30-градусную жару. А родителей школьников возмутила эта учебная идея.