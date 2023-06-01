Детей решили собрать на просмотр матча в 30-градусную жару — родителей возмутила учебная идея

В соцсетях Новосибирска появилось возмущение от родителей юных воспитанников Академии футбольного клуба «Новосибирск». Отец одного мальчика гневно пожаловался в телеграм-канале «АСТ-54 Black», что детей заставляют идти смотреть матч в жару.
+30 градусов в воскресенье
— Возмущенные родители рассказали, что в академии издали приказ, в обязательном порядке загнать на трибуны своих юных футболистов в
В подтверждении своих слов мужчина приложил приказ от директора академии. В тексте приказа указано, что тренеры клуба должны «обеспечить явку спортсменов» на матчи, которые пройдут 1 и
Академия ФК «Новосибирск» — подразделение футбольного клуба «Новосибирск», в которой готовят будущих спортсменов.
Формулировки были не точные
НГС связался с директором академии Вячеславом Комковым. Он подтвердил, что такой приказ был, но уточнил, что в нем неточные формулировки. Воспитанников академии попросили прийти на матчи в учебных целях:
— Цель мероприятия: в рамках программы спортивной подготовки тренеров и воспитанников — провести учебно-тренировочные мероприятия с целью анализа матча. В соответствии с этим тренеры должны были представить отчет с разбором игр на тренерском совете. То есть цель была не приказать, а привлечь, чтобы они смотрели игру, смотрели за игроками. Формулировку мы скорректировали, тот приказ отменен, — пояснил Вячеслав Комков НГС.
Новый приказ
Пресс-служба ФК Новосибирск также прислала в редакцию обновленную версию приказа: в нем вместо формулировки «обеспечить явку» используют «провести занятие по разбору игры».
В апреле студенты Сибирского государственного университета путей сообщений возмутились приказом ректора об уборке на территории. Руководство университета просило выделить для уборки 20 человек. Обучающиеся же уверяли, что отказаться от уборки было нельзя.