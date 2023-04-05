«Платим по 140 тысяч в год, а нас гонят на субботник»: студенты обиделись на приказ СГУПСа об уборке

Что в приказе

29 марта ректор СГУПСа Алексей Манаков подписал приказ (копия документа имеется в распоряжении редакции) о наведении порядка на территориях. В нем указано, что с 10 апреля по 5 мая необходимо прибраться и облагородить территории университета.

Деканы факультета и руководители подразделений должны выделять не менее одного раза в неделю и не менее 20 человек из числа студентов для уборки. О количестве привлекаемых студентов необходимо сообщить начальнику эксплуатационного отдела. Всем, кто будет участвовать в субботнике, обещают выдать инвентарь.