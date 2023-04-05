«Платим по 140 тысяч в год, а нас гонят на субботник»: студенты обиделись на приказ СГУПСа об уборке

Студенты Сибирского государственного университета путей сообщений (СГУПС) остались возмущены приказом ректора об уборке на территории. В документе указано, что для субботника необходимо выделить по 20 студентов с факультета. Обучающиеся уверяют, что отказаться от уборки нельзя и злятся, что платят за обучение, а подметать приходится им. НГС поговорил с руководством университета и изучил приказ.
Что в приказе
29 марта ректор СГУПСа Алексей Манаков подписал приказ (копия документа имеется в распоряжении редакции) о наведении порядка на территориях. В нем указано, что с 10 апреля по 5 мая необходимо прибраться и облагородить территории университета.
Деканы факультета и руководители подразделений должны выделять не менее одного раза в неделю и не менее 20 человек из числа студентов для уборки. О количестве привлекаемых студентов необходимо сообщить начальнику эксплуатационного отдела. Всем, кто будет участвовать в субботнике, обещают выдать инвентарь.
Отмечают по спискам
Студенты СГУПСа обратились в редакцию НГС, связаться с обучающимися не получилось, потому что они специально оставили неверный номер, ссылаясь на то, что боятся деканата. В письме студенты написали, что отказаться от субботника нельзя, потому что их отмечают по спискам.
— Мы платим за обучение почти 140 тысяч в год. Нас обязывают принимать участие в субботнике, и попробуй откажись, по спискам отмечают, — сообщил в редакцию один из студентов.
Если прибрался сам — завтра не бросит мусор
Журналист НГС поговорила с проректором по молодежной политике и воспитательной деятельности Мариной Самардак, по ее словам, уборка территории — ежегодная традиция университета, в уборке задействованы не только студенты, но и администрация университета.
— Мы убираемся и весной и осенью, в субботнике принимают участие ежегодно первый курс. Никто никого не принуждает, никаких санкций за отказ не будет. У нас есть дворники и техника, мы справимся сами, но дело в том, чтобы студент, который прибрался сегодня, завтра на этом же месте не бросил мусор и не позволил другим, — отметила Марина Самардак.
По словам проректора, важно заботиться о территории, где вы учитесь, и субботники — благое дело, которое в университете проводили много лет и будут проводить дальше. С факультета, на котором учатся 1000 — 1500 человек, выделить по 20 студентов в неделю — немного.
Недавно в СГУПСе после публикации НГС решили выдавать прозрачные пакеты, чтобы студенты могли сдавать шапки и шарфы в гардероб.