«Купальник до 30 тысяч рублей». Как в Новосибирске вырастить гимнастку — сколько это стоит и к чему нужно быть готовыми

В современном мире принято, чтобы дети были чем-то заняты. Некоторые родители стремятся отдать чад сразу в несколько кружков, чтобы не оставалось времени на глупости и шалости. Другие принимают решение отдать ребенка в определенную секцию или в серьезный спорт и выходить в нем на профессиональный уровень. НГС продолжает цикл материалов о том, во сколько обойдется отдать ребенка в ту или иную секцию и сколько будут стоить занятия там. Мы уже узнали, сколько средств вкладывают сибиряки в фигурное катание и хоккей. На этот раз по просьбам читателей разбираемся, сколько стоят тренировки в художественной гимнастике, ведь считается, что это — один из самых красивых видов спорта, в который мечтают отдать девочек многие родители.
«За всё надо платить»
Читательница НГС Нина откликнулась на наш призыв и рассказала, как она водит дочь на тренировки. По словам женщины, платить в секции приходится практически за всё, при этом жаловаться на это запрещается.
— Хочу рассказать о поборах в художественной гимнастике. Дочь зачислена в ГАУ (Государственное автономное учреждение. — Прим. ред.), уже 3 года ходит на занятия. Мы, родители, скидываемся тренеру практически на всё: на аренду зала, на чистку ковров. Есть у нас обязательные тренировочные сборы 2 раза в год. Участие в соревнованиях тоже платное, причем каждый год цену на них поднимают. Что-то сказать против, возмутиться нельзя — выгонят. Поэтому не называю фамилию и место тренировок, — сообщила сибирячка.
Чуть больше 10 тысяч в месяц
Мама еще одной юной гимнастки из Новосибирска Юлия рассказала, что не считает поборы на тренировках дочери слишком большими и неподъемными. Женщина отметила, что в месяц в среднем приходится тратить около 10 тысяч рублей на тренировки и другие сопутствующие расходы. При этом в копеечку влетает покупка купальника для выступлений.
— По стоимости всё зависит от часов. У нас абонемент на занятия стоит 5500 в месяц, соревнования обходятся в сумму от 2500 до 3500 рублей. Соревнования проходят 2 раза в месяц. Купальники для выступлений у них разные бывают. Например, можно взять напрокат. Прокат стоит в среднем от 1500 до 2000 рублей. Можно сшить на заказ или купить. Наш купальник стоил 15 тысяч рублей. Есть купальники и от 8 тысяч, но они будут более простые, — рассказала Юлия.
Мама гимнастки отметила — у дочери пока не было никаких профессиональных травм. А трудности, с которыми семье приходится сталкиваться, касаются лишь того, что детям сложно объяснить, насколько всё серьезно и как важно старательно заниматься.
— В силу возраста трудности бывают. Но чем старше дети становятся, тем больше трудятся и самостоятельнее на тренировках себя ведут. Когда маленькие, еще не сильно понимают это. Но моя дочка довольна, ей очень нравится художественная гимнастика. Раньше ходили еще на другие кружки, а в том году оставили только этот, — отметила жительница Новосибирска.
«Берут всех ради выгоды»
Анна водит свою дочь на художественную гимнастику уже 3 года. Девочка успела потренироваться и в частной, и в государственной школах. По словам мамы спортсменки, в частной школе ситуация обстоит намного хуже.
— В частную школу художественной гимнастики водили ее 4 раза в неделю. За занятия отдавали 6 тысяч рублей в месяц. Поток гимнасток был очень большой, поскольку отбора как такового не было. Берут туда абсолютно всех ради финансовой выгоды. Также в таких школах существуют сборы на каникулах, — отмечает Анна.
Сибирячка рассказала, что стоимость за занятия во время каникул начинается от 10 тысяч рублей. Такую сумму нужно уплатить за 2 недели тренировок по 4 часа. Соревнования у гимнасток в частных школах проходят 2 раза в месяц. Стоимость участия в них 2800–4700 рублей. Самая большая проблема таких клубов, по мнению Анны, в том, что на соревнованиях тренеры продвигают своих детей.
— Зачастую бездарный ребенок тренера стоит на пьедестале, а девочки, которые лучше показывают программу, стоят за пределами призов. Судейство очень несправедливое, — отмечает женщина.
Анна объясняет: купальник для соревнований нужно либо брать в аренду, либо покупать. Главное — подобрать его под программу и чтобы на нем было много камней — чтобы он «горел» на ковре. Покупка купальника обходится родителям гимнасток в сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Некоторые родители перед выступлениями чад заказывают услуги профессиональных мастеров по укладке и макияжу, делают девочкам автозагар.
Когда Анна перевела дочь в муниципальную школу, стало легче в финансовом и моральном планах. Занятия там проходят 5 дней в неделю по 3 часа, и это бесплатно. По своей инициативе родители дополнительно выкупают зал, чтобы тренировок у детей было больше. Это обходится в 3 тысячи рублей ежемесячно.
— Попасть в такую школу непросто, количество мест ограничено, поэтому существует жесткий отбор. На соревнования тут допускают не всех, а кто действительно готов. Радует, что в муниципальной школе нет требований к форме для тренировок — главное, чтобы у девочек были белые чистые носочки. В коммерческой необходимо было покупать форму с символикой клуба. Набор из 2 шорт и 2 футболок обходился там в сумму около 8 тысяч рублей, — вспоминает женщина.
Анна отметила, что пока ее дочь не получала серьезных профессиональных травм — только синяки, когда в девочку прилетают обруч или булавы. Касаемо дополнительных трат, Анна вспомнила — купила для дочери профессиональные снаряды — мячи, булавы, ленты и обручи, так как у каждого они индивидуальные и приобретаются на долгое время.
— Можно купить простые, можно профессиональную серию. Тренеры не обязывают покупать дорогие профессиональные снаряды, но мы по своей инициативе купили, так как у профессиональных предметов определенный вес, материал. К примеру, у мяча очень важна липкость, — поясняет женщина.
По наблюдениям Анны, в частной школе за месяц приходилось тратить примерно 12–15 тысяч рублей на тренировки ребенка, сейчас — около 3 тысяч. Мама отмечает, что ребенок сам ездит на занятия и обратно по часу в одну сторону, но желание заниматься и наличие подруг по гимнастике подогревают у девочки страх пропустить тренировку, появляется желание побеждать. В гимнастике довольно высокая конкуренция, уверена Анна, но всё зависит от ребенка и его стараний, а главное — от физических данных.
— В одном клубе девочки разных возрастов танцуют одну и ту же программу под одинаковую музыку. Судьям проще ориентироваться и судить. Не знаю, как другим родителям, а мне с дочерью-гимнасткой не трудно. Мой ребенок с радостью бежит на тренировки и пашет на них от и до. В благодарность за это после соревнований появляются новые медали на полочке, — с гордостью заключила Анна.
Ранее НГС писал о том, как в небе над Новосибирском гимнастка сделала шпагат без страховки. Высота, на которой сибирячка отважилась на трюк, была 700 метров.