«Купальник до 30 тысяч рублей». Как в Новосибирске вырастить гимнастку — сколько это стоит и к чему нужно быть готовыми

«За всё надо платить»

Читательница НГС Нина откликнулась на наш призыв и рассказала, как она водит дочь на тренировки. По словам женщины, платить в секции приходится практически за всё, при этом жаловаться на это запрещается.



— Хочу рассказать о поборах в художественной гимнастике. Дочь зачислена в ГАУ (Государственное автономное учреждение. — Прим. ред.), уже 3 года ходит на занятия. Мы, родители, скидываемся тренеру практически на всё: на аренду зала, на чистку ковров. Есть у нас обязательные тренировочные сборы 2 раза в год. Участие в соревнованиях тоже платное, причем каждый год цену на них поднимают. Что-то сказать против, возмутиться нельзя — выгонят. Поэтому не называю фамилию и место тренировок, — сообщила сибирячка.

