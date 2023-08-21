Гимнастка сделала шпагат на высоте 700 метров без страховки в небе над Новосибирском: видео

— Мы с Анжелой не в первый раз делаем подобное, но в этот раз у полёта была уникальная особенность. Во всех предыдущих проектах гимнастка сразу взлетала с земли внизу на стропах. На этот раз Анжела поднялась на высоту, сидя рядом со мной как пассажир, а потом спускалась по стропам. Подобного ранее не делал никто, — рассказал НГС Орлов.