Гимнастка сделала шпагат на высоте 700 метров без страховки в небе над Новосибирском: видео

Чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина презентовала свою новую программу в небе над бердским аэродромом. В небо ее поднял парапланерист Александр Орлов, гимнастка выполнила упражнения на высоте около 700 метров без страховки.
— Мы с Анжелой не в первый раз делаем подобное, но в этот раз у полёта была уникальная особенность. Во всех предыдущих проектах гимнастка сразу взлетала с земли внизу на стропах. На этот раз Анжела поднялась на высоту, сидя рядом со мной как пассажир, а потом спускалась по стропам. Подобного ранее не делал никто, — рассказал НГС Орлов.
Анжела Кулагина является шестикратной чемпионкой мира, членом сборной России по воздушной гимнастике.
Годом ранее дуэт спустился на параплане с горы Зеленая в Шерегеше. За несколько минут полета спортсменка без страховки выполнила ряд элементов в воздухе.