freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 93.40
eur 101.48
Тема дняВ Новосибирскую область вернется жара до +32
Все новости
Все новости

Гимнастка сделала шпагат на высоте 700 метров без страховки в небе над Новосибирском: видео

Новую программу Анжела Кулагина представила без страховки на высоте 700 метров

1 106

Полёт был приурочен ко Дню Авиации РФ

Поделиться

Чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина презентовала свою новую программу в небе над бердским аэродромом. В небо ее поднял парапланерист Александр Орлов, гимнастка выполнила упражнения на высоте около 700 метров без страховки.

— Мы с Анжелой не в первый раз делаем подобное, но в этот раз у полёта была уникальная особенность. Во всех предыдущих проектах гимнастка сразу взлетала с земли внизу на стропах. На этот раз Анжела поднялась на высоту, сидя рядом со мной как пассажир, а потом спускалась по стропам. Подобного ранее не делал никто, — рассказал НГС Орлов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
После набора высоты и разворота параплана на основной курс гимнастка спускается из подвески по стропам и делает свою программу.

Видео: Александр Орлов

Анжела Кулагина является шестикратной чемпионкой мира, членом сборной России по воздушной гимнастике.

Годом ранее дуэт спустился на параплане с горы Зеленая в Шерегеше. За несколько минут полета спортсменка без страховки выполнила ряд элементов в воздухе.

ПарапланеристГимнастикаГимнастка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter