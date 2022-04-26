Гимнастка без страховки выполнила трюки на параплане в Шерегеше — захватывающее видео

Новосибирский парапланерист, руководитель клуба «Командор» Александр Орлов воплотил в жизнь очередной смелый проект. Он поднял в небо московскую воздушную гимнастку Анжелу Кулагину. Пара спустилась с горы Зеленая в Шерегеше вчера, 25 апреля. Девушка является шестикратной чемпионкой мира, членом сборной России по воздушной гимнастике. За несколько минут полета спортсменка выполнила ряд элементов в воздухе.

Александр Орлов рассказал, что пара собиралась сделать это давно, но всё никак не складывались карты — то мешала погода, то напряженный график девушки.

