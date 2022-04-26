Гимнастка без страховки выполнила трюки на параплане в Шерегеше — захватывающее видео
Смелая девушка спустилась с горы Зеленая вместе с новосибирским экстремалом
Новосибирский парапланерист, руководитель клуба «Командор» Александр Орлов воплотил в жизнь очередной смелый проект. Он поднял в небо московскую воздушную гимнастку Анжелу Кулагину. Пара спустилась с горы Зеленая в Шерегеше вчера, 25 апреля. Девушка является шестикратной чемпионкой мира, членом сборной России по воздушной гимнастике. За несколько минут полета спортсменка выполнила ряд элементов в воздухе.
Александр Орлов рассказал, что пара собиралась сделать это давно, но всё никак не складывались карты — то мешала погода, то напряженный график девушки.
— Вопрос стоит не как она согласилась, а как она меня уговорила. Это была ее идея, наше сотрудничество когда-то началось с ее предложения полетать вместе. Анжела очень сильная девушка. Мне такое даже не снится, что она выполняет. Идея возникла еще два года назад. Два раза мы летали во Вьетнаме, два раза — в Новосибирске. Но мы всегда летали летом, максимум в октябре. А зимой — ни разу. Более того, мне неизвестны случаи, что кто-то делал это зимой.
У спортсменов большой опыт совместных полетов, это помогло добиться слаженности действий:
— У нас было несколько совместных проектов, между нами 100%-е доверие друг к другу. Моя задача — обеспечить полет, техническая часть и съемка, она привозит свои стропы, нижняя часть — ее зона ответственности.
Александр рассказывает: у Анжелы жесткий график, она регулярно ездит по соревнованиям как участница и как судья, ее график расписан на 2–3 месяца вперед и выкроить время было очень сложно.
— Прошлой зимой мы пытались попасть в ее свободные окошки, но погода была неподходящая. В итоге от идеи пришлось отказаться. Этой зимой мы также ждали удачную погоду. Была назначена дата примерно на середину апреля — у Анжелы были три свободных дня. Она москвичка, билеты берет заранее, а погода за это время может измениться. Мы договорились встретиться еще две недели назад. Но в последний момент стало понятно, что прогноз сдвигается, и она сдала билеты, — говорит парапланерист.
В какой-то момент стало ясно, что сезон заканчивается и, возможно, планы придется отложить еще на год.
— Настал конец апреля, мы решили, что либо сейчас, либо никогда. Она постфактум сообщает: «Я взяла билеты». Я в шоке. В понедельник в 7 утра она прилетела в Новокузнецк, а обратно улетела спустя сутки. Анжела никогда до этого не была в Шерегеше. Теперь мы надеемся полетать летом на Алтае, — делится Александр Орлов.
В середине апреля Александр Орлов вместе с тремя экстремалами устроили необычный взлет с горы Зеленая в Шерегеше. Парни спустились вчетвером на банане, который был привязан к параплану. Мы публиковали видео спуска.