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«А так можно было?»: сибиряки вчетвером спустились с горы на параплане, сидя на банане — видео

Спуск с горы Зеленая длился пять минут

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Парни скускались вчетвером. Вес каждого — около 80 кг, банан весит еще килограммов 30–40. Это пришлось учитывать, разрабатывая план спуска

Парни скускались вчетвером. Вес каждого — около 80 кг, банан весит еще килограммов 30–40. Это пришлось учитывать, разрабатывая план спуска

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Участники новосибирского парапланерного клуба «Командор» устроили необычный спуск с горы Зеленая в Шерегеше. Как рассказал НГС руководитель клуба Александр Орлов, сама идея для него не нова — ранее он уже проворачивал такие трюки. Но спуститься вчетвером еще не пробовал.

— Я каждый год воплощаю в жизнь какие-то необычные проекты. Два года назад я уже летал вдвоем и втроем на маленьком банане. Идея массового спуска родилась давно, но всё как-то не срасталось. В начале апреля в Шерегеше наступила хорошая погода. Я вспомнил, что скоро День космонавтики. Начал срочно искать банан и сподвижников. Договорился с прокатчиками, они на снегоходе подняли наверх банан. Все, с кем я делился идеей, если не крутили у виска, то спрашивали: «А так можно было?» Вчетвером я ни у кого не видел. Так никто до нас не делал. Изначально мы впятером планировали, но не все смогли, — рассказывает Александр Орлов.

Планам экстремалов мог помешать ветер. Для взлета был нужен именно слабый восточный.

— Утром 12 апреля приезжаю на гору. Нужен восточный ветер, с восточного склона взлетать можно только против ветра. А ветер дул северный. Написал ребятам: «Сегодня отбой, ветер не подходит», весь день занимался своими делами. 13 апреля измерил скорость ветра. Идеально для взлета — 4–5 м/с. А тут — 9–10 м/с — на грани. Я говорю: «Ладно, пробуем». Спуск длился минут 5, а подготовка заняла 2,5 часа. Было много помощников и зрителей. Сначала нам говорили: «На нем же нельзя ехать». А мы отвечаем: «Нам не ехать, а лететь». Всех, кто рядом был, мы попросили помочь. Сами бы мы не смогли взлететь, — говорит парапланерист.

Александр отмечает, что изначально идея была очень смелой и рискованной.

— Я не знал, как будет себя вести в воздухе такая длинная сигара. Я боялся, что ее будет болтать влево — вправо. И как эта система будет себя вести — не понятно. На земле это не проверить. На взлете нас чуть не опрокинуло. Но в итоге всё получилось хорошо. Парни орали от восторга, один из них вообще летал в первый раз. Риска, что кто-то соскользнет, не было. Каждый из нас был в своей подвеске, банан и каждый из нас был привязан к параплану.

Также посмотрите, как экстремал и парапланерист Александр Орлов закрыл сезон виндсерфинга в ноябре прошлого года. Он прокатился по ледяной воде Обского моря.

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Шерегешмассовый спуск с горы
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