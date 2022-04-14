«А так можно было?»: сибиряки вчетвером спустились с горы на параплане, сидя на банане — видео

Участники новосибирского парапланерного клуба «Командор» устроили необычный спуск с горы Зеленая в Шерегеше. Как рассказал НГС руководитель клуба Александр Орлов, сама идея для него не нова — ранее он уже проворачивал такие трюки. Но спуститься вчетвером еще не пробовал.

— Я каждый год воплощаю в жизнь какие-то необычные проекты. Два года назад я уже летал вдвоем и втроем на маленьком банане. Идея массового спуска родилась давно, но всё как-то не срасталось. В начале апреля в Шерегеше наступила хорошая погода. Я вспомнил, что скоро День космонавтики. Начал срочно искать банан и сподвижников. Договорился с прокатчиками, они на снегоходе подняли наверх банан. Все, с кем я делился идеей, если не крутили у виска, то спрашивали: «А так можно было?» Вчетвером я ни у кого не видел. Так никто до нас не делал. Изначально мы впятером планировали, но не все смогли, — рассказывает Александр Орлов.