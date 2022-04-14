«А так можно было?»: сибиряки вчетвером спустились с горы на параплане, сидя на банане — видео
Спуск с горы Зеленая длился пять минут
Участники новосибирского парапланерного клуба «Командор» устроили необычный спуск с горы Зеленая в Шерегеше. Как рассказал НГС руководитель клуба Александр Орлов, сама идея для него не нова — ранее он уже проворачивал такие трюки. Но спуститься вчетвером еще не пробовал.
— Я каждый год воплощаю в жизнь какие-то необычные проекты. Два года назад я уже летал вдвоем и втроем на маленьком банане. Идея массового спуска родилась давно, но всё как-то не срасталось. В начале апреля в Шерегеше наступила хорошая погода. Я вспомнил, что скоро День космонавтики. Начал срочно искать банан и сподвижников. Договорился с прокатчиками, они на снегоходе подняли наверх банан. Все, с кем я делился идеей, если не крутили у виска, то спрашивали: «А так можно было?» Вчетвером я ни у кого не видел. Так никто до нас не делал. Изначально мы впятером планировали, но не все смогли, — рассказывает Александр Орлов.
Планам экстремалов мог помешать ветер. Для взлета был нужен именно слабый восточный.
— Утром 12 апреля приезжаю на гору. Нужен восточный ветер, с восточного склона взлетать можно только против ветра. А ветер дул северный. Написал ребятам: «Сегодня отбой, ветер не подходит», весь день занимался своими делами. 13 апреля измерил скорость ветра. Идеально для взлета —
Александр отмечает, что изначально идея была очень смелой и рискованной.
— Я не знал, как будет себя вести в воздухе такая длинная сигара. Я боялся, что ее будет болтать влево — вправо. И как эта система будет себя вести — не понятно. На земле это не проверить. На взлете нас чуть не опрокинуло. Но в итоге всё получилось хорошо. Парни орали от восторга, один из них вообще летал в первый раз. Риска, что кто-то соскользнет, не было. Каждый из нас был в своей подвеске, банан и каждый из нас был привязан к параплану.
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