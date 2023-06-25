«А через дверь мужчины занимались единоборствами»: сварщик из Новосибирска стал полденсером — он показывает трюки на шесте

Роману 35 лет. Он приехал в Новосибирск из Кемеровской области. Сибиряк работает со сваркой металлов и занимается танцами на пилоне — pole dance. Мужчина выполняет спортивные трюки, а также выступает перед публикой, раскрывая, какие номера может показывать на пилоне сильный пол. О том, как Роман пришел в необычные танцы, — в материале НГС.
«Ром, а чего ты не думаешь пойти на пилон?»
Танцы на пилоне — спортивная дисциплина, в которой сочетаются элементы хореографии, гимнастики и акробатики. Артист выступает на одном или двух пилонах, из-за чего многие этот вид спорта часто путают со стриптизом, относясь к нему как к эротичному танцу. Корреспондент НГС не стала исключением, направляясь на встречу с героем со стереотипными мыслями. Отношение к pole dance как к сексуальному танцу изменилось, как только Роман выполнил несколько элементов на пилоне.
— Мужской pole dance ближе к спорту. Трюки более силовые, мускульные, рисковые. В женском, особенно если говорить об exotic pole dance, основным направлением выступает раскрепощение женственности и сексуальности. Я не уверен, что мужчинам нужно раскрывать свою женственность, — отметил Роман.
35-летний Роман переехал в Новосибирск около 10 лет назад из Белова Кемеровской области. В разговоре с корреспондентом НГС мужчина отметил, что его родина в Новосибирск поставляет уголь, в связи с чем он «вносит вклад в пылеобразование» города. По словам сибиряка, впервые он начал заниматься пилоном в 2016 году — называть pole dance танцем мужчина не считает правильным. Он решил стать полдэнсером после общения со знакомыми, которые задали ему вопрос об этом виде спорта.
— Мне знакомые девочки сказали: «Ром, а чего ты не думаешь пойти на пилон?» Я тогда вкалывал на заводах и был простым рабочим, часто бывал в спортивном зале. Я около года пробыл в тренажерке, а затем понял, что мне нужно что-то универсальное, что задействует всё тело, и решил попробовать пилон, — вспоминает Роман. — Одним из мотивов такого решения стали возможность подзаработать и улучшить свою жизнь: пилон, стриптиз, ты в хорошей форме. Я мыслил стереотипами, а затем попробовал и мне понравилось.
Первые занятия проходили в частном порядке с тренером, после чего Роман начал знакомиться со спортивной дисциплиной на групповых тренировках. Сибиряк ходил на pole dance вместе с девушками, но выполнял силовые упражнения, в которых не требовалась «женственная» пластика.
— Ходил с девочками, а через дверь от нас мужчины занимались смешанными боевыми искусствами. Они смотрели на меня с непонятной смесью зависти и ненависти… а затем увидели мои «флажки», после чего все вопросы ко мне отпали, — смеется Роман.
«Знакомые посчитали pole dance чем-то негативным»
Основной работой для Романа является плавка металлов — сварка. Сибиряк работает в мастерской над спецтехникой, алюминием и трубами, но не менее двух раз в неделю освобождает время для занятий спортом. Роман уточнил, что учился pole dance около года, а затем уехал на Север сварщиком, проработав вахтовым методом примерно пять лет. Мужчина вернулся в Новосибирск в начале
— Благодаря соцсетям люди, которые работали со мной на вахте, быстро узнали о моем увлечении, но восприняли это адекватно. Никто ничего не сказал, хотя некоторые мои знакомые из Новосибирска посчитали pole dance чем-то негативным. Чуть ли не то, что я в гей-клуб ушел, — сказал Роман. — Я вернулся на пилон в марте прошлого года, а мое первое выступление pole dance состоялось в ноябре. После этого я показывал свои номера на трех спортивных событиях вместе с другими полдэнсерами.
Такое хобби действительно не самое распространенное в мужских кругах. Как сообщил Роман, в Новосибирске есть около десяти мужчин, которые занимаются pole dance. Выступают, по его словам, лишь единицы.
— Из-за малого количества пилонистов в Новосибирске я не считаю их конкурентами или соперниками, мы — коллеги. Мы вместе даем некое разнообразие, и это здорово. Индивидуализм, конечно, тоже должен быть, но в этом контексте мы не соперники, — уточнил мужчина. — Почему никто не выступает — загадка, при мне номера на пилонах показывали лишь двое. Было бы их хотя бы четыре или пять, это бы раззадоривало. Жаль, что такого нет.
«Мужчинам на женских групповых тренировках делать нечего»
По словам Романа, некоторые пилонщики-мужчины преподают спортивную дисциплину в Новосибирске. Сейчас сибиряк занимается pole dance без преподавателя, снимая для тренировок студию с пилонами. Заниматься спортивной дисциплиной на женских групповых тренировках мужчине, по мнению Романа, не имеет смысла.
— Есть смысл заниматься в частном порядке у мужчины или в одиночестве, снимая зал. Мужчинам на женских групповых тренировках делать нечего, спортивному pole dance там не научиться. Хотя есть крутые девушки, которые могут сделать, например, «флажок», но их нужно искать. А так — нет смысла, так как ты будешь делать то, что тебе не нравится, не нужно, не смотрится. Будешь тренироваться и терять время, — сказал Роман. — В мужском pole dance — силовые тренировки, сальто, срывы. Я прекрасно понимаю потенциальную опасность жестких трюков, таких как сальто и срывы, поэтому не выполняю их. Моя страсть и специализация — силовые статичные трюки. Людям высокого роста с длинными конечностями они даются особенно тяжело — ничего, это элемент преодоления себя.
В pole dance, как и в любой другой спортивной дисциплине, уверяет Роман, имеются риски для здоровья, но они возникают в случае, если спортсмен перестает обращать внимание на возможности своего тела.
— Основные риски возникают, когда ты становишься опытным и начинаешь жестить. Просыпается интерес к усложнению трюков, ты доводишь организм до крайнего состояния, когда можно травмироваться. Если относишься к организму с пониманием, знаешь сильные и слабые стороны, то не составит большого труда создать структуру выступлений, чтобы избежать рисковых моментов, — уточнил Роман. — Если начинаются сальто и срывы, жесткие экстрим и акробатика, то раны могут быть разные, вплоть до смертельного исхода. Любой спорт опасен.
Роман сообщил, что планирует и дальше заниматься pole dance в Новосибирске, а также работать в мастерской на сварочном аппарате. Кроме того, мужчина намерен выпустить собственную книгу — о фантастике, но не о танцах, спорте и жизни.
В 2020 году НГС рассказывал о жительнице Новосибирска, которая решила заняться pole dance. В свои 53 года сибирячка стала чемпионкой мира по спортивной дисциплине и установила шест для танцев дома.