«А через дверь мужчины занимались единоборствами»: сварщик из Новосибирска стал полденсером — он показывает трюки на шесте

«Знакомые посчитали pole dance чем-то негативным»

Основной работой для Романа является плавка металлов — сварка. Сибиряк работает в мастерской над спецтехникой, алюминием и трубами, но не менее двух раз в неделю освобождает время для занятий спортом. Роман уточнил, что учился pole dance около года, а затем уехал на Север сварщиком, проработав вахтовым методом примерно пять лет. Мужчина вернулся в Новосибирск в начале 2022 году и возобновил занятия.

— Благодаря соцсетям люди, которые работали со мной на вахте, быстро узнали о моем увлечении, но восприняли это адекватно. Никто ничего не сказал, хотя некоторые мои знакомые из Новосибирска посчитали pole dance чем-то негативным. Чуть ли не то, что я в гей-клуб ушел, — сказал Роман. — Я вернулся на пилон в марте прошлого года, а мое первое выступление pole dance состоялось в ноябре. После этого я показывал свои номера на трех спортивных событиях вместе с другими полдэнсерами.

