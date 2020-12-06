Супервумен: история сибирячки, которая стала чемпионкой мира по пол-дэнсу в 53 года

Другие девушки говорили, что выступления обязательно будут, только Татьяне нужно немного потренироваться. Ее муж немного скептически отнесся к новому увлечению супруги, но протестовать не стал. Он был даже не против установки шеста в квартире — так Татьяна могла тренироваться чаще.

Сибирячка признается, что ей легко танцевать вместе с более молодыми девушками — с ними сложились приятельские отношения:



— Я в студию хожу с молодыми девочками. Но несколько женщин моих лет, увидев мой пример, тоже начали заниматься. Они увидели, что в таком возрасте можно все делать. Заряжаюсь энергией от молодых, как вампирка. Уже шесть лет хожу, никогда никаких конфликтов не было, только позитив.