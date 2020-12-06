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Супервумен: история сибирячки, которая стала чемпионкой мира по пол-дэнсу в 53 года

Татьяна работает озеленителем, а в свободное время танцует на пилоне. Муж не против: даже согласился установить шест дома

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Татьяна начала танцевать на пилоне в 48 лет

Татьяна начала танцевать на пилоне в 48 лет

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Жительница Новосибирска занимается пол-дэнсом в 53 года

Жительница Новосибирска Татьяна Березина замужем, у нее есть двое сыновей. Последние два года Татьяна работает озеленителем и украшает клумбы в своем районе. А ещё она занимается пол-дэнсом — танцами на пилоне. Этим необычным спортом (а это именно спорт — здесь сочетаются элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики) сибирячка увлеклась в 48 лет после того, как стандартные тренировки в тренажерном зале показались ей скучными. За пять лет она научилась многому и даже стала победительницей международных соревнований. Тяжело ли начинать в таком возрасте, как родные реагируют на необычное увлечение и как проходят соревнования — рассказываем удивительную и вдохновляющую историю Татьяны Березиной.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Мы побывали на тренировке сибирячки и сняли видеосюжет. Вы только посмотрите, как красиво она танцует:

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— Живу как все: семья, дом, работа. Лет 15 я проработала кондитером, а потом решила что-то в жизни поменять. Сейчас я работаю в организации, которая занимается озеленением в Ленинском районе. Делаем клумбы, садим цветы, ухаживаем за парками, скверами — что-то меня на природу потянуло. Семья у меня — муж, двое сыновей с разницей в 10 лет. Дети тоже творческие, старший решил в 25 лет научиться на гитаре играть, младший тоже на бас-гитаре и электрогитаре играет. Они у меня певцы и музыканты, — рассказывает о себе Татьяна.

Татьяна работает озелениетелем, но успевает ходить на тренеровки через день

Татьяна работает озелениетелем, но успевает ходить на тренеровки через день

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В юности, рассказывает Татьяна, она была довольно активной — каталась на лыжах и коньках, занималась гимнастикой, но после замужества стала уделять большую часть времени семье и работе. А когда дети выросли — поняла, что хочет найти для себя интересное увлечение. Тогда она пошла в тренажерный зал недалеко от дома. Там ей не понравилось — тренировки показались скучными. А потом вместе с подругой попала на занятия по растяжке и увидела в зале пилон. После этого будущая танцовщица поняла, какой именно спорт хочет попробовать, и записалась в ближайшую студию пол-дэнса в своем районе. На тот момент ей было 48 лет.

Тренер всегда поддерживает Татьяну

Тренер всегда поддерживает Татьяну

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— Когда только пришла, то не могла даже на пилон залезть или подтянуться. Но мне очень хотелось. Девочки в тот момент готовились к отчетному концерту, а я ничего не умела делать, но хотела выступать. И это меня подстегивало. Месяца через 3–4 села на продольный шпагат и начала какие-то движения делать, — вспоминает Татьяна.

Татьяне потребовалось три месяца, чтобы научиться делать фигуру «Супермен»

Татьяне потребовалось три месяца, чтобы научиться делать фигуру «Супермен»

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Другие девушки говорили, что выступления обязательно будут, только Татьяне нужно немного потренироваться. Ее муж немного скептически отнесся к новому увлечению супруги, но протестовать не стал. Он был даже не против установки шеста в квартире — так Татьяна могла тренироваться чаще.

Сибирячка признается, что ей легко танцевать вместе с более молодыми девушками — с ними сложились приятельские отношения:

— Я в студию хожу с молодыми девочками. Но несколько женщин моих лет, увидев мой пример, тоже начали заниматься. Они увидели, что в таком возрасте можно все делать. Заряжаюсь энергией от молодых, как вампирка. Уже шесть лет хожу, никогда никаких конфликтов не было, только позитив.

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За шесть лет тренировок растяжка у танцовщицы заметно улучшилась

За шесть лет тренировок растяжка у танцовщицы заметно улучшилась

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Один из элементов, который в начале тренеровок хотелось научиться делать: «Супермен». Татьяне это удалось спустя три месяца. Более сложный «уголок» начал получаться через три года. Танцовщица вспоминает, что «это было настоящее счастье».

Со временем Татьяна стала выполнять более сложные фигуры&nbsp;

Со временем Татьяна стала выполнять более сложные фигуры 

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Тренер Татьяны — Светлана Лескович — регулярно проводит в студии отчетные концерты. К ним всегда требуется долгая подготовка.

— Это волнительно, новый опыт, с ним привыкаешь к сцене. Просто сделать на пилоне один элемент, для которого нужно продержаться две секунды — это одно дело. А когда танцевать приходится 2–3 минуты — это очень тяжело. Чтобы все сделать в комплексе, нужна подготовка. Во время нее и появляются силы, — говорит Татьяна.

Иногда Татьяна тренеруется дома

Иногда Татьяна тренеруется дома

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После небольших соревнований тренер предложила поучаствовать в турнирах покрупнее. Так Татьяна в 50 лет оказалась на выездном фестивале в Томске, где ее соперницами были девушки от 18 лет — там ей удалось занять третье место. После этого танцовщица отправилась на всероссийский турнир.

— На соревнованиях есть обязательные элементы, таблица того, что ты должен сделать, сколько кругов прокрутиться, как в фигурном катании. Танцевать нужно больше трех минут и на статичном, и на движущемся пилоне. Самое главное — наработать выносливость, чтобы не упасть после выступления, а дотанцевать до конца. Это сложно, — объясняет танцовщица.

Танцы помогают ей отвлечься от повседневной рутины и работы

Танцы помогают ей отвлечься от повседневной рутины и работы

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Татьяна говорит, что те немногие женщины ее возраста, которые танцуют на пилоне, часто стесняются участвовать в подобных конкурсах.

— В 2018 году я одна выступала в этой категории 50+. Естественно, медаль у меня и была. Когда в 2019-м мы поехали в Москву, то нас уже было двое. Я очень рада, что люди начали выступать. Потому что, судя по «Инстаграму» и «Ютубу», наших заграничных ровесниц очень много, — объясняет Татьяна.

Соревнования, как правило, требуют больших затрат. И для того, чтобы выступить в Москве, Татьяне пришлось просить помощи у подписчиков в Instagram. Многие откликнулись на просьбу и сибирячка смогла собрать нужную сумму.

За шесть лет у танцовщицы ни разу не было травм

За шесть лет у танцовщицы ни разу не было травм

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После этого конкурса местные танцовщицы устроили международные соревнования в Бердске. Там, кроме Татьяны, которой было 53 года, в ее возрастной категории выступала француженка, которая заняла второе место. Сибирячка удостоилась главной награды в категории «Арт», где не было обязательных элементов, но много внимания уделялось атрибутике.

— Я не мыслю так: дом — семья — работа — дети — магазин, мне нужно что-то еще. На соревнования езжу не потому, что я такая звезда. Интересна именно подготовка, выбор элементов и музыки. Это настоящая работа, — рассказывает Татьяна.

Сибирячка собирается танцевать и дальше

Сибирячка собирается танцевать и дальше

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Некоторые соревнования бывают тематическими — на них придумывают номера и костюмы в едином стиле. Поэтому однажды Татьяне удалось осуществить свою мечту и выступить в костюме балерины. А когда участницы группы решили танцевать в образе стиляг, то она исполнила номер под песню «Мадам Брошкина» — так удалось сделать выступление немного веселее.

Всероссийские соревнования в 2020 году Татьяне пришлось пропустить — планам помешала пандемия коронавируса.

Сибирячка признается, что у нее никогда не возникало мысли о том, чтобы бросить танцы. Напротив, она хочет и дальше тренироваться и выступать. Хотя на более крупные международные соревнования танцовщица ехать пока не планирует:

— Там очень сильные спортсменки, я побаиваюсь. Чувствую, что мне не хватает опыта. Чтобы на мировые соревнования выйти — надо работать и работать. Я никаких конкретных целей себе не ставлю. На мировые чемпионаты хотелось бы, но пока не складывается. В любом деле, в любой профессии потолка нет. Надо идти вперёд. Буду оттачивать своё мастерство в танцах. И, может, моя мечта — участвовать в международных соревнованиях — сбудется.

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