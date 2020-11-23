«Я освободилась от страха»: чемпионка мира по брейк-дансу — о материнстве, предназначении и больших деньгах

— Сейчас баттлы стали более уважительными, хотя бы внешне. Когда я начинала, не было ни соревнований, ни судей. Вы, допустим, в Октябрьском районе, я в Центральном. Мы танцуем, каждый развивается в своем направлении. Я знаю о вашем существовании, вы — о моем. И я хочу показать вам свою правду, а вы мне свою. И мы созваниваемся: «Ну что, давай под Октябрьским мостом?» — «А давай». И доказываем друг другу, кто чего достиг и стоит. А сегодня есть судьи, сцена, дата. Раньше это было больше личностное.

— Вы недавно стали мамой, а в сентябре выиграли чемпионат России по брейку. Сыну тогда не было еще и года. Расскажите, как поменялась ваша жизнь и в чем секрет все успевать?