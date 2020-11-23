«Я освободилась от страха»: чемпионка мира по брейк-дансу — о материнстве, предназначении и больших деньгах

Чемпионка мира по брейк-дансу из Новосибирска рассказала о рождении ребенка
В сентябре сибирячка Надежда Готлиб стала первой среди женщин на чемпионате России по брейк-дансу в Казани, на тот момент ее сыну Раме не было и года. Оказалось, Надя — образцовая жена и вовлеченная мама, а деньги, по мнению танцовщицы, в семью должен приносить мужчина. Сейчас Надя может уделять тренировкам только то время, которое свободно от материнских и домашних забот, — иногда это всего
Эта хрупая и улыбчивая сибирячка — чемпионка мира, России, СНГ и Европы по брейк-дансу. В профессиональных кругах ее знают как B-girl Nadia. Сама танцовщица не считает, что добилась чего-то большого, говорит, что ей просто повезло. Обязательно посмотрите интервью с Надей и ее крутые танцы.
Автор: Антон Дигаев
— Как сейчас воспринимают женщин в брейк-дансе? Вы говорили в одном из интервью: раньше считалось, что B-Girls — это что-то слабое и не очень крутое.
— Когда я начинала, было не так много девочек, которые танцевали, и общая картина была такая, что это не женское дело и «лучше займись чем-нибудь другим». Сейчас картина абсолютно иная, потому что девушки сегодня могут делать такие же сложные элементы, как парни. Это не обязательно, но возможно. На моем опыте каждый раз, когда я что-то выигрывала, а особенно побеждала парней, потихоньку уважение появлялось. Мне всегда было интереснее танцевать с мальчишками. Потому что они круче, так или иначе.
— Бывают агрессивно настроенные партнеры на баттлах? Победить любой ценой, некрасивые жесты, слова?
— Сейчас баттлы стали более уважительными, хотя бы внешне. Когда я начинала, не было ни соревнований, ни судей. Вы, допустим, в Октябрьском районе, я в Центральном. Мы танцуем, каждый развивается в своем направлении. Я знаю о вашем существовании, вы — о моем. И я хочу показать вам свою правду, а вы мне свою. И мы созваниваемся: «Ну что, давай под Октябрьским мостом?» — «А давай». И доказываем друг другу, кто чего достиг и стоит. А сегодня есть судьи, сцена, дата. Раньше это было больше личностное.
— Вы недавно стали мамой, а в сентябре выиграли чемпионат России по брейку. Сыну тогда не было еще и года. Расскажите, как поменялась ваша жизнь и в чем секрет все успевать?
— Всё поменялось. Потому что я теперь мамочка, я давно хотела ребятёночка, и он такой классный. С ним круто проводить время. И одновременно он мотивирует к новому тайм-менеджменту. У меня нет расписания, я тренируюсь, когда у меня есть
— Первые лет 10–15 я чаще выигрывала, плюс в России было не так много девушек, поэтому я выигрывала почти всегда. И тогда были достигнуты определенные цели, мечты, всё сложилось. Потом пришли разные травмы. И мне пришлось смириться с тем, что я, возможно, не смогу танцевать. И то, что я вообще танцую сейчас, — для меня это невероятное счастье. И то, что я смогла выносить, родить и выкормить ребенка, — это просто благословение.
Времени на тренировки у меня пока нет, учитывая, какая я мамочка. Конечно, можно было ребенка куда-то спихнуть или перестать кормить грудью, но я не из тех. Моя мама воспитывала меня по-другому. Вот он, маленький, ты ему нужна. Когда ты становишься мамочкой, ты понимаешь, что вчерашняя горячка — это просто ерунда. Забываешь о победах и поездках. Ты дал жизнь человеку, и это волшебный процесс, который по природе тебе, как женщине, придуман богом.
— От чего отказались после рождения сына? Какие дела оказались лишними?
— У женщины много разных рычагов, она и жена, и мать, ей надо, чтобы и пол был чистым, и белье постирано, и еда приготовлена. И footwork (одно из основных движений брейкинга. — Прим. ред.) отработанный был, и выглядела она как-то приятно. И бывает, что на всё тебя не хватает. И вырабатываешь свою систему приоритетов — что важнее: например, то, что ты ногти подпилишь или поспишь.
— Брейк-данс стал олимпийским видом спорта. У вас это не вызывает симпатии?
— Сейчас в брейк начинают вливать деньги. Поначалу, когда я узнала эту новость, я была ярым противником. Потому что, как всегда, люди с деньгами берут и варьируют всё, как им хочется. То же самое было со сноубордингом. Брейкинг — это же только часть культуры, которая стала настолько самодостаточной и крутой, что этим ребятам с деньгами захотелось из нее сделать олимпийский вид спорта.
— Я занимаюсь этим уже
Когда у меня были травмы, я вообще думала, что больше не буду участвовать. Потом появился женский Red Bull (международное соревнование среди лучших B-girls. — Прим. ред.) и я там была просто гостем. На меня прямо откровение тогда спустилось — да какая разница, буду я выигрывать или проигрывать. Мне просто нужно быть в этом. Тогда я не участвовала из-за травмы и из-за того, что могу проиграть, у меня было плохое физическое состояние. Я освободилась от этого страха. Меня позвали на мировой Red Bull участником, я начала готовиться и забеременела. И потом, месяце на восьмом, я лежу в ванне и думаю, а вот бы было круто на Олимпийских играх станцевать. У меня ушла эта паранойя на тему «Выиграешь, проиграешь».
— Помните свой первый крупный заработок танцами? Какая это сумма и на что ее потратили?
— Это было в Америке на чемпионате мира в 2010-м, штука баксов. За раз я такого раньше не выигрывала. Почти все деньги я «провеселила»: Диснейленд, американские горки, еда, развлечения, одежда.
— Брейк-дансом можно зарабатывать большие деньги?
— Сейчас вот на соревнованиях в Москве ребята получили
— А вы могли подумать, что будете зарабатывать танцами?
— Я вообще не думала, что в жизни буду работать. Я и не работаю по факту. Мне очень повезло с папой, он в меня это не вкладывал, но в меня вложилось, что я женщина и не должна зарабатывать. Я должна заниматься любимым делом, и если это приносит какие-то еще плоды — класс. А именно работать и зарабатывать — это не моя природа. Это мужская природа. Я замужем, и всё.
— У вас в семье основную часть доходов обеспечивает муж?
— Да, он покупает продукты, платит квартплату, очень долгое время у меня и не было каких-то денег, а если они были — были нестабильны. Именно ответственный подход к деньгам — это мужская черта.
— Он гордится вами? Что его жена — чемпионка мира, России, Европы?
— Я не считаю, что чего-то большого добилась, чтобы он это как-то чувствовал и гордился. Чудо, что это происходит. Милость, удача, везение. Старалась — да, насколько могла, работала — да. Но я вижу, еще сколько я и не доработала. Мне просто повезло.
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