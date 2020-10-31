Миллионерши с окраин: они жили на одной картошке и брали кредиты, а теперь сказочно богаты

Евгения Милешина родилась 4 февраля 1983 года в Новосибирске. Окончила СибУПК по специальности инженер-технолог. Работала рекламным агентом в магазине «Яхонт» и других организациях. В 2004 году стала моделью агентства Olymp Models. В 2008 году вышла замуж за миллиардера Игоря Кима, в 2009-м родила дочь Александру. Игорь Ким в 2011 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России в рейтинге журнала Forbes, где занимал 186-е место с состоянием в 500 млн долл.



Она рассказала в интервью об отношениях с мужем и каково это — быть очень богатой.

— Где вы познакомились с мужем?

— Мне было 22 года, я работала в торговой компании, к директору которой Игорь пришел по делам. На третий день знакомства стали жить вместе. Три года прожили, решили, что надо уже детей, поэтому поженились. Саня в 2009-м родилась.

— Часто сталкиваешься с завистью к такому удачному замужеству?

— Я часто говорю: «Я что, теперь у всех извинения должна просить за это?» Никто же не знает мою жизнь «до». Все знают только «после». Мы с родителями долги отдавали 12 лет, вообще на одной картошке жили — всякое бывало. А сейчас воспринимают, как будто я родилась в «Мерседесе».