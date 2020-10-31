Миллионерши с окраин: они жили на одной картошке и брали кредиты, а теперь сказочно богаты

Закройте глаза и представьте, вы — миллионер. Личный водитель, фуа-гра на завтрак и больше не нужно думать о заработках, все схвачено. Куда бежать, где вести эту шикарную, полную устриц и «Гуччи» жизнь? Женщины, о которых мы сегодня расскажем, точно знают, как обращаться с большими деньгами. Некоторые долго и планомерно шли к миллионным счетам, а начинали с 10 тысяч рублей в кармане. Кто-то питался одной картошкой, водил трамвай, и бах... У тебя столько денег, что невозможно представить. Мы собрали по всей стране истории женщин, которые вели самую обычную жизнь до того, как стали мультимиллионершами. Посмотрите, какие это красотки, и почитайте их истории.
Евгения Ким
Евгения Милешина родилась
Она рассказала в интервью об отношениях с мужем и каково это — быть очень богатой.
— Где вы познакомились с мужем?
— Мне было 22 года, я работала в торговой компании, к директору которой Игорь пришел по делам. На третий день знакомства стали жить вместе. Три года прожили, решили, что надо уже детей, поэтому поженились. Саня в
— Часто сталкиваешься с завистью к такому удачному замужеству?
— Я часто говорю: «Я что, теперь у всех извинения должна просить за это?» Никто же не знает мою жизнь «до». Все знают только «после». Мы с родителями долги отдавали 12 лет, вообще на одной картошке жили — всякое бывало. А сейчас воспринимают, как будто я родилась в «Мерседесе».
— Как вообще ты перестроилась на совсем другую жизнь?
— Я всегда общалась с людьми из разных социальных кругов, и поэтому не было такого: о, счастье свалилось на мои плечи! Если бы я хотела быть содержанкой, я могла бы ею стать еще лет в 16 и спокойно уйти из дома. Но это не мой вариант. Я общаюсь с теми людьми, которые мне нравятся, кого я люблю. Если мне не нравится человек, я не смогу общаться в принципе. Меня мама за это ругает — что я врать не буду никому и у меня по лицу все эмоции видно сразу.
— Когда ты вышла замуж, твоя жизнь сильно изменилась?
— Конечно, мне под мужа надо подстраиваться. Раньше всегда летала с ним во все командировки, а сейчас, конечно, нет смысла Саню мотать на
Мария Кошкина
Владелица и дизайнер бренда Мария Кошкина родом из Санкт-Петербурга — это красивая девушка с историей, больше похожей на сказку для девочек. Мария начинала бизнес с экошубами со своим молодым человеком на несколько десятков тысяч рублей, которые предприниматели взяли в долг. Бренд назывался Only Me. Но потом влюбленные попали в аварию: водитель такси, в котором ехала пара, погиб на месте, а пьяный водитель, виновный в ДТП, практически не пострадал, как и молодой человек Марии. Сама девушка впала в кому почти на месяц. Ее возлюбленный и партнер решил перевести весь бизнес на себя и вычеркнул Марию из своей жизни.
Мария рассказала корреспонденту, что, когда вышла из комы, ей пришлось собирать себя по кусочкам и учиться жить заново, причем без любимого человека. Судя по результатам, ей это удалось. Всего через девять месяцев после трагедии у нее появился бренд ANSE. Теперь Мария каждый сезон продает более пяти тысяч шуб по всей России, а оборот компании в 2017 году достиг 85 млн рублей за сезон — это опт и розничные продажи в 31 шоу-руме по всей стране.
Оксана Мирошниченко
В начале 2019 года простая семья из Екатеринбурга стала богатой, выиграв в лотерею полмиллиарда. Что бы вы сделали, получив такую крупную сумму? Поехали бы по заграницам и накупили элитной недвижимости? Или отправляли бы устриц в рот в лучших ресторанах Парижа?
Оксана Мирошниченко не бросила работу водителем трамвая и, как и раньше, выходит на маршрут в
Нашему журналисту Роману Марьяненко удалось немного поговорить с близкими Оксаны и поймать ее на рабочем месте — в трамвае.
По рассказам подруг, Оксана до своего выигрыша в лотерею вовсе не была баловнем судьбы. В 17 лет она переехала из Киргизии в Екатеринбург. А потом было замужество, двое детей, работа. Золотых гор впереди не маячило, но и семейное счастье, согласитесь, вещь ценная.
— Оксана из тех, про кого говорят: человек сделал себя сам. Работала на двух работах, трудилась, например санитаркой. Вот честно скажу, когда мы работали в депо, это был единственный человек, который с радостью приедет на работу в 03:30, накрасится, сделает маникюр. У нее в кабине всегда были шторки, цветочки, идеальный порядок. Она такая, знаете ли, королева по характеру. И такой остается. Участвовала в конкурсе красоты в трамвайном управлении. Свадьбу ее с мужем праздновали в трамвае. Она заслужила этот выигрыш в жизни, — считает подруга счастливицы.
Сама Оксана устала от внимания журналистов к своей персоне.
— Я продолжаю работать водителем трамвая, потому что это моя любимая работа, и я продолжу трудиться на ней до самой пенсии. Мы просто люди, а не те, кто кидает деньги налево и направо. И, кстати, мы никогда не собирались открывать ресторан, и уж тем более в Академическом. Это придумали журналисты. Они неправильно поняли слова моего мужа. Он просто сказал, что любит готовить.
На вопрос, собираются ли они путешествовать по миру (об этом супруги говорили пресс-службе «Столото»), Оксана ответила, что они с супругом любят Екатеринбург.
— Никуда мы не ездили. Только в Киргизию, — ответила Мирошниченко.
Влада Якушевская
Владе Якушевской 37 лет, по образованию она экономист, не замужем, двое детей (15 и 7 лет). Она популярный блогер, модель и автор бестселлера «Спроси меня как».
Скандальная сибирячка не всегда отдыхала на шикарных курортах и носила брендовые наряды. Она родилась в Казахстане, в Семипалатинске. Семью Влады нельзя назвать благополучной — в своей книге она вспоминает моменты из детства, как ее отец гулял, изменял матери и мог поднять на нее руку, девочке тоже порой доставалось.
— Знаете как бил? Брал мою руку за запястье и бил моей же ладонью по лицу. Потому что боксер и боялся делать это своей рукой. Я пряталась от него под кроватью, а мама плакала, заступалась, но продолжала с ним жить, — пишет Влада в своей книге.
Часто в семье не хватало денег, питались просто, носили что есть. Влада пишет, что всегда хотела вырваться из той атмосферы, в которой жила, рано начала работать. В одном из своих постов в Instagram Влада однажды писала, как обрезала капроновые черные колготки с высокой талией, чтобы сделать из них трусы, были нужны для фото — это было в период, когда Влада начинала раскручивать свой профиль. Сейчас Влада зарабатывает миллионы в социальных сетях.
Несколько лет назад Влада откровенно рассказала нашему журналисту о своей личной жизни.
— У тебя двое детей и ты никогда не была замужем. Это твое сознательное решение?
— У меня были гражданские мужья, я не где-то там детей нагуляла случайно. С отцом дочери мы прожили 5 лет, а когда дочери было 4 года, я ушла, потому что разлюбила, а зачем мучить себя, мучить человека? Я же честная. Второй отец ребенка сейчас гуляет с детьми, пока я тут на интервью с тобой. Мы не женаты, мы не живем вместе — у нас свободные отношения: никто никому ничего не должен и пока всех всё устраивает. Истерики, что я не замужем, у меня нет. Единственное, ради чего я хочу замуж, так это ради платья — чисто ради свадьбы, но, по сути, брак ничего не меняет.
— Внешность, на твой взгляд, вообще помогает женщине найти мужчину и жить в достатке?
— Думаю, нет. Это для себя, для уверенности в себе, чтобы дети росли и видели красивую маму, понимали, что над внешностью нужно трудиться. А вообще любая умная баба должна понимать: если ты сделаешь сиськи — это не значит, что выйдешь замуж. Полагаться на это нельзя. Возможно, что это случится, но не по этой причине.
Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали сказочно богатой/ым?
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