«В тебя влетят, но ничего страшного»: братья из Новосибирска создали команду по регби на колясках

Павел и Андрей Павленко — участники новосибирской команды регби на колясках. В этом году они стали героями Народной премии НГС и вручили награду в одной из номинаций. Перед их выходом на сцену зрителям показали ролик про спортсменов. Предлагаем читателям НГС тоже его посмотреть.
В фильме Павел и Андрей рассказывают историю о том, как до 9 лет они были обычными мальчишками, а потом жизнь изменилась из-за аутоиммунного заболевания.
Братья не сломались и пробуют заниматься разными видами спорта. Они развивают регби на колясках в Новосибирске и зовут к себе в команду.
— Мы всегда говорим: «Мы не инвалиды, поребриков только больше стало», — смеется Павел Павленко. — Регби на колясках — тяжелый вид спорта. Если на скорости в тебя влетят и ты перевернешься, то ничего страшного, это же регби.
Посмотрите вдохновляющее видео и читайте текст о том, как несмотря на сложности, люди могут преодолевать себя и добиваться результатов.