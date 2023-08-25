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«В тебя влетят, но ничего страшного»: братья из Новосибирска создали команду по регби на колясках

Вдохновляющая видеоистория про Павла и Андрея Павленко, которые развивают необычный спорт

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Андрей и Павел Павленко — братья-близнецы, участники одной команды регби на колясках

Видео: NGS.RU

Павел и Андрей Павленко — участники новосибирской команды регби на колясках. В этом году они стали героями Народной премии НГС и вручили награду в одной из номинаций. Перед их выходом на сцену зрителям показали ролик про спортсменов. Предлагаем читателям НГС тоже его посмотреть.

В фильме Павел и Андрей рассказывают историю о том, как до 9 лет они были обычными мальчишками, а потом жизнь изменилась из-за аутоиммунного заболевания.

Братья не сломались и пробуют заниматься разными видами спорта. Они развивают регби на колясках в Новосибирске и зовут к себе в команду.

— Мы всегда говорим: «Мы не инвалиды, поребриков только больше стало», — смеется Павел Павленко. — Регби на колясках — тяжелый вид спорта. Если на скорости в тебя влетят и ты перевернешься, то ничего страшного, это же регби.

Посмотрите вдохновляющее видео и читайте текст о том, как несмотря на сложности, люди могут преодолевать себя и добиваться результатов.

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