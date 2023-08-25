«В тебя влетят, но ничего страшного»: братья из Новосибирска создали команду по регби на колясках

Павел и Андрей Павленко — участники новосибирской команды регби на колясках. В этом году они стали героями Народной премии НГС и вручили награду в одной из номинаций. Перед их выходом на сцену зрителям показали ролик про спортсменов. Предлагаем читателям НГС тоже его посмотреть.