Летом заносит сильнее: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам

29 июля 2023 года в Новосибирске на мотодроме ДОСААФ состоялся финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги. Соревнования среди сильнейших гонщиков из разных уголков страны прошли в нашем городе уже в четвертый раз. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел эффектные и экстремальные соревнования.
— Сегодня прошел финал команд чемпионата России среди клубов первой лиги. Участвуют семь команд, в каждой команде по два основных и одному запасному спортсмену. Зимний спидвей от летнего отличается значительно, в холодное время года мы ездим по льду на шипах, а здесь хоть и ездим по земле, но часто заносит сильнее, — рассказал НГС президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области» Сергей Карачинцев.
Ранее на Ключ-Камышенском плато прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Более пятидесяти участников проверили свои силы, покоряя многочисленные трамплины и крутые спуски.