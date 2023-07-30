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Летом заносит сильнее: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам

В Новосибирске соревнования среди гонщиков проходят уже в четвертый раз

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На трассе выступали команды из Тольятти, Октябрьска, Стерлитамака, Краснокамска, Балаково и Новосибирска

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29 июля 2023 года в Новосибирске на мотодроме ДОСААФ состоялся финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги. Соревнования среди сильнейших гонщиков из разных уголков страны прошли в нашем городе уже в четвертый раз. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел эффектные и экстремальные соревнования.

Всего в гонке приняло участие 7 команд

Всего в гонке приняло участие 7 команд

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Новосибирскую команду «Спидвей — Триумф» представляли: Илья Кузнецов, Иван Большаков, Игорь Артеменко и Вячеслав Мусатов

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Новосибирскую команду «Спидвей — Триумф» представляли: Илья Кузнецов, Иван Большаков, Игорь Артеменко и Вячеслав Мусатов

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Всего в заезде принял участие 21 спортсмен

Всего в заезде принял участие 21 спортсмен

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Для некоторых заезд не обошелся без травм

Для некоторых заезд не обошелся без травм

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Соревнования проходили в субботу, 29 июля

Соревнования проходили в субботу, 29 июля

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Поддержать спортсменов приехали десятки зрителей

Поддержать спортсменов приехали десятки зрителей

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— Сегодня прошел финал команд чемпионата России среди клубов первой лиги. Участвуют семь команд, в каждой команде по два основных и одному запасному спортсмену. Зимний спидвей от летнего отличается значительно, в холодное время года мы ездим по льду на шипах, а здесь хоть и ездим по земле, но часто заносит сильнее, — рассказал НГС президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области» Сергей Карачинцев.

Спидвей — это один из самых зрелищных видов мотоспорта

Спидвей — это один из самых зрелищных видов мотоспорта

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Скорость, с которой ездят участники, поражает воображение

Скорость, с которой ездят участники, поражает воображение

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Рев моторов заполонил собой всё пространство в округе

Рев моторов заполонил собой всё пространство в округе

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В гонке участвует много признанных мастеров, в том числе членов сборной России

В гонке участвует много признанных мастеров, в том числе членов сборной России

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Этим спортсменам не страшна ни грязь, ни палящее солнце

Этим спортсменам не страшна ни грязь, ни палящее солнце

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В перерывах между заездами гонщики проверяют технику

В перерывах между заездами гонщики проверяют технику

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Шлейф из пыли возникал после каждого заезда

Шлейф из пыли возникал после каждого заезда

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Результаты 1-ой лиги: <br />1. ГБУ ДО СТШ (Тольятти)<br /> 2. МАУ ДО СШ ТУРБИНА (Балаково)<br /> 3. МАУ ДО СШОР (Стерлитамак)

Результаты 1-ой лиги:
1. ГБУ ДО СТШ (Тольятти)
2. МАУ ДО СШ ТУРБИНА (Балаково)
3. МАУ ДО СШОР (Стерлитамак)

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Ранее на Ключ-Камышенском плато прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Более пятидесяти участников проверили свои силы, покоряя многочисленные трамплины и крутые спуски.

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