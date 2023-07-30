Летом заносит сильнее: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам

— Сегодня прошел финал команд чемпионата России среди клубов первой лиги. Участвуют семь команд, в каждой команде по два основных и одному запасному спортсмену. Зимний спидвей от летнего отличается значительно, в холодное время года мы ездим по льду на шипах, а здесь хоть и ездим по земле, но часто заносит сильнее, — рассказал НГС президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области» Сергей Карачинцев.