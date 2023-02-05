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Фоторепортаж

Гонки в воздухе: 11 кадров с крутых соревнований на снегоходах — спортсмены со всей страны летали над трубами ТЭЦ

На Ключ-Камышенском плато провели Всероссийские соревнования по снегоход-кроссу

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Снегоходы массой более 350 килограмм опытный пилот легко поднимает в воздух

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4 февраля на Ключ-Камышенском плато прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Более пятидесяти участников проверили свои силы, покоряя многочисленные трамплины и крутые спуски.

Самая зрелищная часть гонки — старт. Участники плотной группой входят в первый поворот, осыпая друг друга снегом из-под гусениц

Самая зрелищная часть гонки — старт. Участники плотной группой входят в первый поворот, осыпая друг друга снегом из-под гусениц

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Президент мотоциклетной федерации Новосибирской области Сергей Караченцев рассказал, что соревнования проводятся уже второй раз, в прошлом году их проводили впервые:

— В этом году статус стал выше — это уже всероссийские соревнования. Участников более пятидесяти, это и новосибирские спортсмены, а также гости из Кузбасса, Омской области, Красноярска, Нового Уренгоя.

Соревнования проводятся уже второй раз, и иногородних спортсменов приезжает всё больше

Соревнования проводятся уже второй раз, и иногородних спортсменов приезжает всё больше

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— Участвуют и очень опытные спортсмены, — продолжает президент мотоциклетной федерации НСО. — Дмитрий Сколяров — многократный чемпион России, профессионал высочайшего уровня, входит в состав сборной России по снегоходному кроссу.

Мягкие повороты и мягкие приземления — трасса в Новосибирске понравилась пилотам

Мягкие повороты и мягкие приземления — трасса в Новосибирске понравилась пилотам

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В этом году благодаря Центру технических видов спорта трассу готовили с помощью ратрака, поэтому она соответствовала высочайшему уровню, достойному всероссийских соревнований.

Евгения Лишко — единственная девушка-участник

Евгения Лишко — единственная девушка-участник

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Евгения Лишко из Новокузнецка, инструктор по езде на эндуро-мотоциклах. Выступает уже более десяти лет.

— Мягкая трасса у вас, — улыбается Евгения, — более предсказуемая, не такие жесткие повороты, как в Кемерово.

Иногда пилотам тяжело удержать свой снегоход на краю трассы и не перелететь за бруствер. Приходится замедляться

Иногда пилотам тяжело удержать свой снегоход на краю трассы и не перелететь за бруствер. Приходится замедляться

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Трасса гонки находится на пустыре между Педуниверситетом и Ключ-Камышенским жилмассивом. Летом тут устраивают гонки на мотоциклах, а зимой власть захватывают снегоходы и специально подготовленные «эндурики».

Тюнинг мотоцикла к зимнему сезону: вместо переднего колеса — лыжа, вместо заднего — гусеница

Тюнинг мотоцикла к зимнему сезону: вместо переднего колеса — лыжа, вместо заднего — гусеница

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У тех, кто вырвался вперед, — огромное преимущество. Они видят трассу, а не снег из-под гусениц впереди идущих.

Байки заправляют смесью бензина с маслом: на открытом газу воют они неистово

Байки заправляют смесью бензина с маслом: на открытом газу воют они неистово

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Самому молодому участнику всего десять лет. Но он уверено справляется с тяжелым снегоходом, ловко входя в коварные повороты.

В гонке участвуют много признанных мастеров, в том числе членов сборной России

В гонке участвуют много признанных мастеров, в том числе членов сборной России

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Артем Осьминин — пилот сноубайка, выступает третий год и уже получил звание кандидата в мастера спорта:

— Трасса хорошая, мягкая, трамплины мягкие, показываем максимум, к чему готовы — высокие скорости, высокие прыжки.

В перерывах между заездами — долгая подготовка техники к старту. Важна каждая мелочь

В перерывах между заездами — долгая подготовка техники к старту. Важна каждая мелочь

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Техпарк, в котором готовят болиды, — особое место. Здесь остро пахнет бензином, механики вместе с пилотами заправляют и чинят технику к следующему заезду.

Скорость, на которой участники влетают на трамплин, поражает воображение

Скорость, на которой участники влетают на трамплин, поражает воображение

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Обычно снегоходы используют куда прозаичней: спасатели добираются на них до пострадавших в горах.

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