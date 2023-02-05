Гонки в воздухе: 11 кадров с крутых соревнований на снегоходах — спортсмены со всей страны летали над трубами ТЭЦ

Президент мотоциклетной федерации Новосибирской области Сергей Караченцев рассказал, что соревнования проводятся уже второй раз, в прошлом году их проводили впервые:



— В этом году статус стал выше — это уже всероссийские соревнования. Участников более пятидесяти, это и новосибирские спортсмены, а также гости из Кузбасса, Омской области, Красноярска, Нового Уренгоя.