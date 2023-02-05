Гонки в воздухе: 11 кадров с крутых соревнований на снегоходах — спортсмены со всей страны летали над трубами ТЭЦ

4 февраля на Ключ-Камышенском плато прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Более пятидесяти участников проверили свои силы, покоряя многочисленные трамплины и крутые спуски.
Президент мотоциклетной федерации Новосибирской области Сергей Караченцев рассказал, что соревнования проводятся уже второй раз, в прошлом году их проводили впервые:
— В этом году статус стал выше — это уже всероссийские соревнования. Участников более пятидесяти, это и новосибирские спортсмены, а также гости из Кузбасса, Омской области, Красноярска, Нового Уренгоя.
— Участвуют и очень опытные спортсмены, — продолжает президент мотоциклетной федерации НСО. — Дмитрий Сколяров — многократный чемпион России, профессионал высочайшего уровня, входит в состав сборной России по снегоходному кроссу.
В этом году благодаря Центру технических видов спорта трассу готовили с помощью ратрака, поэтому она соответствовала высочайшему уровню, достойному всероссийских соревнований.
Евгения Лишко из Новокузнецка, инструктор по езде на эндуро-мотоциклах. Выступает уже более десяти лет.
— Мягкая трасса у вас, — улыбается Евгения, — более предсказуемая, не такие жесткие повороты, как в Кемерово.
Трасса гонки находится на пустыре между Педуниверситетом и Ключ-Камышенским жилмассивом. Летом тут устраивают гонки на мотоциклах, а зимой власть захватывают снегоходы и специально подготовленные «эндурики».
У тех, кто вырвался вперед, — огромное преимущество. Они видят трассу, а не снег из-под гусениц впереди идущих.
Самому молодому участнику всего десять лет. Но он уверено справляется с тяжелым снегоходом, ловко входя в коварные повороты.
Артем Осьминин — пилот сноубайка, выступает третий год и уже получил звание кандидата в мастера спорта:
— Трасса хорошая, мягкая, трамплины мягкие, показываем максимум, к чему готовы — высокие скорости, высокие прыжки.
Техпарк, в котором готовят болиды, — особое место. Здесь остро пахнет бензином, механики вместе с пилотами заправляют и чинят технику к следующему заезду.
Обычно снегоходы используют куда прозаичней: спасатели добираются на них до пострадавших в горах.