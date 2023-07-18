Готовился к восхождению 2 года: сибиряк покорил гору в Перу — он развернул на вершине флаг с гербом Новосибирской области

Житель Новосибирска Константин Суходеев поднялся на гору Алпамайо в Перу и водрузил на вершине герб Новосибирской области. Как сообщил НГС альпинист, он готовился к экспедиции около двух лет. Мужчина прислал редакции фотографии путешествия и рассказал, почему он решил установить на вершине горы символику Новосибирской области.
— Идея подняться появилась давно, лет пять назад, так как гора является очень красивой — многие считают ее самой красивой вершиной на земле, — рассказал НГС Константин Суходеев. — Но так как это гора непростая, нужно было основательно готовиться.
По информации сайте «Клуб 7 вершин», Алпамайо — одна из самых высоких вершин хребта Кордильера-Бланка в системе перуанских Анд. Гора представляет собой покрытую льдом пирамиду с крутыми склонами. Высота горы составляет 5957 метров.
По словам сибиряка, он готовил план по восхождению на Алпамайо около двух лет. Новосибирец тренировался, а летом 2023 года отправился на гору вместе с двумя друзьями из Смоленска и Москвы. Кроме того, в путешествие с Константином отправилась его супруга — она не поднималась вместе с альпинистами на вершину горы, но ждала их в лагере.
— Гора непростая, технически сложная. Там нет перил — установленных веревок, по которым нужно подниматься. Угол наклона на ней — от 65 до 90 градусов в разных местах, есть опасность обрушения серака — большой снежно-ледовой глыбы, — уточнил сибиряк. — На нее нужно подниматься как можно раньше, потому что, когда солнце начинает палить, вероятность лавин и обрушения сераков велика. Тогда шансов остаться в живых мало, если попасть на стене горы под лавину или другие неприятности.
Константин Суходеев уточнил, что начал восхождение на гору с другими участникам экспедиции с запасом времени, чтобы альпинисты могли успеть спуститься с вершины в «безопасное время». Подняться на Алпамайо им было необходимо до семи утра.
— Мы вышли в двенадцать ночи из штурмового лагеря и так быстро залезли, что в четыре утра были на вершине. Пришлось два часа ждать и мерзнуть. Когда взошло солнце, мы сделали фотографии и побежали вниз, — сказал мужчина. — Герб Новосибирской области я захотел взять с собой, потому что на эту гору из новосибирцев никто не поднимался, да и из россиян взбираются не больше пяти человек в год. Если на Эвересте 200 жителей России побывало, то на этой — не более 50.
В разговоре с НГС Константин Суходеев уточнил, что после установки герба Новосибирской области он забрал флаг с собой, чтобы не вредить природе.
Летом прошлого года новосибирский фотограф посетил плато Путорана — горный массив в Красноярском крае. Сибиряк сделал фотографии плато, на которых видны каньоны, озеро и высокие горы. Показываем вам эти кадры.