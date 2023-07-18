Готовился к восхождению 2 года: сибиряк покорил гору в Перу — он развернул на вершине флаг с гербом Новосибирской области

По информации сайте «Клуб 7 вершин», Алпамайо — одна из самых высоких вершин хребта Кордильера-Бланка в системе перуанских Анд. Гора представляет собой покрытую льдом пирамиду с крутыми склонами. Высота горы составляет 5957 метров.



По словам сибиряка, он готовил план по восхождению на Алпамайо около двух лет. Новосибирец тренировался, а летом 2023 года отправился на гору вместе с двумя друзьями из Смоленска и Москвы. Кроме того, в путешествие с Константином отправилась его супруга — она не поднималась вместе с альпинистами на вершину горы, но ждала их в лагере.

