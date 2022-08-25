Дома над пропастью: новосибирский фотограф сделал снимки живописного поселка Хунзах в Дагестане
Слава Степанов побывал на краю каньона
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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в селе Хунзах в Дагестане. Особенность этого места в том, что дома здесь построены рядом с обрывом. Высота отвесных скал достигает 100 метров.
Посмотрите на снимках, как выглядит это удивительное место.
Ранее Слава Степанов сделал снимки единственного города в Республике Алтай. Он стоит в окружении невысоких гор, в месте слияния рек Улалушки и Маймы.