Дома над пропастью: новосибирский фотограф сделал снимки живописного поселка Хунзах в Дагестане

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в селе Хунзах в Дагестане. Особенность этого места в том, что дома здесь построены рядом с обрывом. Высота отвесных скал достигает 100 метров.

Посмотрите на снимках, как выглядит это удивительное место.