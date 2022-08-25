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Дома над пропастью: новосибирский фотограф сделал снимки живописного поселка Хунзах в Дагестане

Слава Степанов побывал на краю каньона

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Село находится в 140 километрах от Махачкалы, на высоте 2 километра над уровнем моря

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в селе Хунзах в Дагестане. Особенность этого места в том, что дома здесь построены рядом с обрывом. Высота отвесных скал достигает 100 метров.

Посмотрите на снимках, как выглядит это удивительное место.

— Считается, что Хунзахское плато начали заселять еще 3000 лет назад, но археологи находили здесь и остатки стоянок первобытных людей каменного века, — написал Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен»

— Считается, что Хунзахское плато начали заселять еще 3000 лет назад, но археологи находили здесь и остатки стоянок первобытных людей каменного века, — написал Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен»

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В XIX веке в селе построили Хунзахскую крепость. Она перекрывает путь от равнинного Дагестана в горный. Ее признали объектом культурного наследия России

В XIX веке в селе построили Хунзахскую крепость. Она перекрывает путь от равнинного Дагестана в горный. Ее признали объектом культурного наследия России

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На улицах села много родников. Раньше воду из них по трубам подавали в крепость

На улицах села много родников. Раньше воду из них по трубам подавали в крепость

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Некоторые дома стоят на самом краю обрыва

Некоторые дома стоят на самом краю обрыва

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Иногда владельцы достраивают балконы, которые выступают за край каньона

Иногда владельцы достраивают балконы, которые выступают за край каньона

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Хунзах — место, куда туристы приезжают для того, чтобы полюбоваться природой

Хунзах — место, куда туристы приезжают для того, чтобы полюбоваться природой

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Ранее Слава Степанов сделал снимки единственного города в Республике Алтай. Он стоит в окружении невысоких гор, в месте слияния рек Улалушки и Маймы.

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