Слава Степанов показал кадры единственного города Алтая — он стоит в окружении гор
Рассматриваем фото необычного города в межгорной котловине
Новосибирский фотограф Слава Степанов показал фотографии столицы Республики Алтай — Горно-Алтайска. Город стоит в окружении невысоких гор, в месте слияния рек Улалушки и Маймы. Мы выбрали самые яркие фотографии, а полную подборку можно посмотреть в блоге фотографа.
В конце мая съемочная группа NGS.RU проехала по Чуйскому тракту — мы уже выпустили несколько публикаций, посвященных