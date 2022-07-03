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Слава Степанов показал кадры единственного города Алтая — он стоит в окружении гор

Рассматриваем фото необычного города в межгорной котловине

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Горно-Алтайск — столица и единственный город Республики Алтай

Горно-Алтайск — столица и единственный город Республики Алтай

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Новосибирский фотограф Слава Степанов показал фотографии столицы Республики Алтай — Горно-Алтайска. Город стоит в окружении невысоких гор, в месте слияния рек Улалушки и Маймы. Мы выбрали самые яркие фотографии, а полную подборку можно посмотреть в блоге фотографа.

Название города на 3 языках

Название города на 3 языках

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Город расположен в северо-западной части Алтайских гор, в межгорной котловине в окружении невысоких вершин на высоте 270–305 м над уровнем моря

Город расположен в северо-западной части Алтайских гор, в межгорной котловине в окружении невысоких вершин на высоте 270–305 м над уровнем моря

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«Сквер Семьи». В центре растет дуб как символ семейного благополучия

«Сквер Семьи». В центре растет дуб как символ семейного благополучия

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Климат в городе резко континентальный. Летом температура может варьироваться от +13 до +35 градусов. Средняя температура зимой -13 градусов

Климат в городе резко континентальный. Летом температура может варьироваться от +13 до +35 градусов. Средняя температура зимой -13 градусов

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Здание правительства Республики Алтай

Здание правительства Республики Алтай

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В 2022 году население города составляет <nobr class="_">64 558</nobr> человек

В 2022 году население города составляет 64 558 человек

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Национальный музей имени А. В. Анохина — он считается одним из первых научных учреждений республики

Национальный музей имени А. В. Анохина — он считается одним из первых научных учреждений республики

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Сейчас в городе есть Горно-Алтайский государственный университет, Институт алтаистики и несколько институтов СО РАН

Сейчас в городе есть Горно-Алтайский государственный университет, Институт алтаистики и несколько институтов СО РАН

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В конце мая съемочная группа NGS.RU проехала по Чуйскому тракту — мы уже выпустили несколько публикаций, посвященных 100-летию легендарной дороги. В том числе мы рассказывали и о том, что посмотреть в Горно-Алтайске, о сувенирных лавках, которые встречаются по всему пути и самых интересных местах Чуйского тракта.

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