Слава Степанов показал кадры единственного города Алтая — он стоит в окружении гор

В конце мая съемочная группа NGS.RU проехала по Чуйскому тракту — мы уже выпустили несколько публикаций, посвященных 100-летию легендарной дороги. В том числе мы рассказывали и о том, что посмотреть в Горно-Алтайске, о сувенирных лавках, которые встречаются по всему пути и самых интересных местах Чуйского тракта.

