«Я счастлив, что живой»: Романа Костомарова выписали из больницы

— Спасибо, что спасли мою жизнь. Полгода назад я это не понимал и ничего не чувствовал, я просто думал, что я покашлял дома и уехал на скорой помощи... Наверное, для того, чтобы сделали укол в попу или прополоскали мне рот, и через час я вернусь домой. Но приключилось что приключилось, и сложная болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь... Много мыслей в голове о том, что всё могло быть так или как-то по-другому, но в данном случае я счастлив, что я живой, — рассказал на видео Костомаров.