«Я счастлив, что живой»: Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова выписали из больницы. Он опубликовал видео, в котором рассказал о своих ощущениях и поблагодарил врачей «Коммунарки».
— Спасибо, что спасли мою жизнь. Полгода назад я это не понимал и ничего не чувствовал, я просто думал, что я покашлял дома и уехал на скорой помощи... Наверное, для того, чтобы сделали укол в попу или прополоскали мне рот, и через час я вернусь домой. Но приключилось что приключилось, и сложная болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь... Много мыслей в голове о том, что всё могло быть так или как-то по-другому, но в данном случае я счастлив, что я живой, — рассказал на видео Костомаров.
Фигурист поблагодарил всех, кто занимался его лечением и восстановлением — докторов, медсестер и других сотрудников больницы, а также жену (фигуристка Оксана Домина) и брата.
— Моя жена с первого дня была здесь со мной, ухаживала, видела, что происходило со мной. Много слёз было пролито, — отметил Костомаров.
В подписи к видео фигурист высказался не менее эмоционально:
«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак».
Спортсмен пробыл в больнице почти семь месяцев. 46-летний фигурист попал в клинический центр 10 января с подозрением на пневмонию. Болезнь развивалась стремительно, и вскоре из-за гангрены врачи ампутировали руки и ноги спортсмена. Около недели назад Костомаров опубликовал первое видео из больницы, в котором показал процесс реабилитации. Сейчас спортсмен занимается благодаря временным протезам, но вскоре Роман Костомаров получит индивидуальные современные аналоги.
Ранее мы рассказывали обо всем, что известно о состоянии и болезни спортсмена, а его друг Аскольд Запашный рассказывал о психологическом состоянии олимпийского чемпиона. Врач и техник-протезист рассказали MSK1.RU о шансах Романа Костомарова вернуться после болезни в спорт.