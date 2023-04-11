Главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов покинул пост

— Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. В трудную минуту поддержали и помогли мне. Эти два года, проведенные в «Сибири», навсегда останутся в моем сердце. Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них. В тяжелые минуты нас гнали вперед. За это я им очень благодарен. Огромное спасибо всем сотрудникам клуба за помощь и отзывчивость. Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов. Клубу «Сибирь» желаю процветания, стабильности и всего самого наилучшего, — сказал сам Андрей Мартемьянов.

