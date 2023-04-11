Главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов покинул пост

Хоккейный клуб «Сибирь» завершил сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Контракт с ним заканчивается 30 апреля.
Об этом сообщили в Telegram-канале хоккейного клуба.
— В первую очередь, хочу от лица всего коллектива хоккейного клуба «Сибирь» поблагодарить Андрея Алексеевича за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков. Не могу не отметить настоящую популярность главного тренера в спортивном медиапространстве, что, несомненно, способствовало повышению интереса к клубу. Вместе с тем, принимая во внимание неудовлетворительное выступление команды в плей-офф, нами принято решение о завершении сотрудничества, — сказал генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.
Он добавил, что кандидатуру нового тренера определят в ближайшее время.
— Хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили команду. В трудную минуту поддержали и помогли мне. Эти два года, проведенные в «Сибири», навсегда останутся в моем сердце. Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них. В тяжелые минуты нас гнали вперед. За это я им очень благодарен. Огромное спасибо всем сотрудникам клуба за помощь и отзывчивость. Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов. Клубу «Сибирь» желаю процветания, стабильности и всего самого наилучшего, — сказал сам Андрей Мартемьянов.
Мартемьянов проработал с «Сибирью» два сезона, в каждом из них команда занимала шестое место в конференции «Восток» по итогам Регулярного Чемпионата КХЛ и завершала выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. До него клуб тренировал Николай Заварухин.
Андрей Мартемьянов родился 30 марта 1963 года в Екатеринбурге. Мастер спорта международного класса. Выступал за команды «Автомобилист», ЦСКА, «Металлург» (Мг), немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген». В 2000 году начал тренерскую карьеру в ЦСК ВВС (ассистент главного тренера). До 2011 года работал помощником главного тренера в клубах «Газовик», «Химик», «Автомобилист» и «Рубин». В 2011 году стал исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста». С 2013 по 2020 год занимал должность главного тренера в «Соколе» (2013–2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016–2018), «Автомобилисте» (2018–2020). За три полных сезона работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге всегда выводил команды в плей-офф.
Слухи о том, что Мартемьянов может покинуть пост главного тренера появились еще в марте. Как писало издание «Чемпионат», в новом сезоне пост главного тренера хоккейного клуба может занять Сергей Кривокрасов.