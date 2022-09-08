Стоимость строительства ЛДС выросла еще на 1,4 миллиарда — и это не передел
Власти объяснили это удорожанием стройматериалов
Строительство ледового дворца спорта в Новосибирске подорожало еще на 1,4 миллиарда рублей с начала года. Теперь его стоимость — 14,4 миллиарда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и. о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.
— Сумма контрактов, заключенных на строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске», составляет 14,4 млрд рублей. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года, — цитирует издание Колмакова.
Финансирование строительства идет из средств федерального и областного бюджетов.
И. о. министра уточнил, что стоимость строительства может вырасти еще: сейчас проводится корректировка проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ. После ее отправят на главгосэкспертизу. Сейчас готовность объекта составляет чуть более 73%, завершить его планируется в четвертом квартале этого года.
В январе стало известно, что стоимость ЛДС выросла на 30% — с 10 до 13 миллиардов рублей.
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