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Часы обратного отсчета МЧМ-2023 демонтировали в Новосибирске — их увезли с площади Ленина

Дальнейшая судьба объекта пока решается

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Демонтаж завершили около 10:30 <nobr class="_">13 мая</nobr>

Демонтаж завершили около 10:30 13 мая

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В Новосибирске 13 мая демонтировали часы обратного отсчета до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в 2023 году в Новосибирске и Омске.

— Да, действительно, процедура демонтажа сегодня запущена. Всё это согласовано с Федерацией хоккея Россия. Часы пока будут храниться в дирекции спортивных учреждений. Дальнейшая их судьба еще решается: поступают самые разные предложения. Одно из них — выставить объект в качестве экспоната в новую ледовую арену, когда она достроится. Чтобы была память о том, что нам была предоставлена такая честь — принимать молодежный чемпионат мира. Нами была проведена большая работа для того, чтобы подготовиться к этому событию, — сообщила НГС пресс-секретарь Министерства спорта НСО Яна Мажинская.

О начале демонтажа в редакцию сообщил читатель

О начале демонтажа в редакцию сообщил читатель

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Часы с отсчетом до МЧМ по хоккею 2023 года торжественно запустили 26 декабря 2021 года. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Россию лишили права проведения МЧМ: в марте соревнования перенесли в Канаду.

Чемпионат в Канаде начнется 26 декабря 2022 года и закончится 5 января 2023 года. В Новосибирске к МЧМ 2023 года строили новую ледовую арену и облагораживали город. В начале апреля гендиректор ХК «Сибирь» заявил о переносе срока сдачи ЛДС — правительство опровергло эту информацию.

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