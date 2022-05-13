Часы обратного отсчета МЧМ-2023 демонтировали в Новосибирске — их увезли с площади Ленина

В Новосибирске 13 мая демонтировали часы обратного отсчета до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в 2023 году в Новосибирске и Омске.



— Да, действительно, процедура демонтажа сегодня запущена. Всё это согласовано с Федерацией хоккея Россия. Часы пока будут храниться в дирекции спортивных учреждений. Дальнейшая их судьба еще решается: поступают самые разные предложения. Одно из них — выставить объект в качестве экспоната в новую ледовую арену, когда она достроится. Чтобы была память о том, что нам была предоставлена такая честь — принимать молодежный чемпионат мира. Нами была проведена большая работа для того, чтобы подготовиться к этому событию, — сообщила НГС пресс-секретарь Министерства спорта НСО Яна Мажинская.