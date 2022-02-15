Самая обидная гонка: российские биатлонисты в конце эстафеты упустили золото

Мужская эстафета в биатлоне превратилась в настоящую драму для наших спортсменов. До финальной стрельбы наши парни были в лидерах, но два промаха на последнем огневом рубеже перевернули весь ход гонки. У нас бронзовая медаль.
Сборную ОКР представляли Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Из-за аномально низких температур начало эстафеты перенесли на три с половиной часа.
Карим Халили стартовал первым. Огневой рубеж спортсмен прошел без промахов и первым передал эстафету Логинову, тогда как основной соперник — Норвегия — ушел на штрафной круг.
Логинов продолжил успех напарника, второй круг наша команда закончила с отрывом от ближайшего соперника — Франции — в 36 секунд. Эстафету подхватил Цветков, отстрелялся без промахов и еще больше увеличил отрыв — до 41 секунды.
На последнем этапе Латыпов чисто отстрелялся лежа, но на стойке мишень дернулась — Латыпов допустил два промаха и ушел на штрафные круги. Норвегия отстрелялась чисто и вернула преимущество. Борьба за золото превратилась в борьбу за утешительный приз.
СЮЖЕТ
Первой к финишу пришла Норвегия, серебро — у Франции, бронза — у сборной ОКР.
Напомним, что Эдуард Латыпов и Александр Логинов уже ходят с бронзовыми медалями Пекина — за смешанную эстафету и гонку преследования на 12,5 км.