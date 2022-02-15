Самая обидная гонка: российские биатлонисты в конце эстафеты упустили золото

Мужская эстафета в биатлоне превратилась в настоящую драму для наших спортсменов. До финальной стрельбы наши парни были в лидерах, но два промаха на последнем огневом рубеже перевернули весь ход гонки. У нас бронзовая медаль.

Сборную ОКР представляли Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Из-за аномально низких температур начало эстафеты перенесли на три с половиной часа.



Карим Халили стартовал первым. Огневой рубеж спортсмен прошел без промахов и первым передал эстафету Логинову, тогда как основной соперник — Норвегия — ушел на штрафной круг.

