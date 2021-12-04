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Под всеми парусами: 10 стремительных снимков с Обского моря, где соревновались виндсерферы

Обское море на несколько дней превратилось в поле битвы для спортсменов с парусами

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В Новосибирске прошли соревнования по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу

В Новосибирске прошли соревнования по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу

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В Новосибирске открыли зимний парусный сезон — спортсмены более чем из 20 городов съехались на Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.

Спортсмены в этих видах спорта практически «встают на крыло» и ловят ветер

Спортсмены в этих видах спорта практически «встают на крыло» и ловят ветер

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В этом году с ветром участникам повезло: дни соревнований оказались одними из самых ветреных за всю историю Кубка Сибири

В этом году с ветром участникам повезло: дни соревнований оказались одними из самых ветреных за всю историю Кубка Сибири

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Кубок Сибири проводят в Новосибирске уже в 13-й раз. Соревнования идут несколько дней, со 2 по 5 декабря включительно. Всех победителей огласят и наградят завтра, 5 декабря.

Как рассказала организатор соревнований Мила Полякова, у новосибирского Кубка Сибири федеральный статус: это межрегиональные соревнования, которыми обычно открывается зимний сезон в России.

— В центральной России снега еще нет, и каждый год у нас проходит всероссийское открытие зимнего парусного сезона, — пояснила она.

На соревнования в Новосибирск приехали участники из более чем 20 городов

На соревнования в Новосибирск приехали участники из более чем 20 городов

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Соревнования проходят в нескольких дисциплинах: лыжная гонка, гонка на доске, фристайл, JKS и виндсерфинг

Соревнования проходят в нескольких дисциплинах: лыжная гонка, гонка на доске, фристайл, JKS и виндсерфинг

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Кубок Сибири длится несколько дней, в этом году итоги будут подводить вечером 5 декабря

Кубок Сибири длится несколько дней, в этом году итоги будут подводить вечером 5 декабря

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В этому году возраст участников варьируется от 8 до 68 лет, в соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 российских городов.

За соревнованиями пристально следят судьи

За соревнованиями пристально следят судьи

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Спортсменов едва видно в метели, но им ветер только на руку. Точнее, в паруса

Спортсменов едва видно в метели, но им ветер только на руку. Точнее, в паруса

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Соревнования очень зрелищные: за снежной гонкой под парусами интересно наблюдать

Соревнования очень зрелищные: за снежной гонкой под парусами интересно наблюдать

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К концу предпоследнего дня соревнований есть только предварительные результаты, победителей наградят завтра

К концу предпоследнего дня соревнований есть только предварительные результаты, победителей наградят завтра

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Метель, которая накрыла Новосибирск в конце недели, ничуть не помешала участникам, заверила Мила Полякова.

— Метель немножко помешала красивым кадрам, но не помешала спортсменам: покрытие мягкое, два дня дует ветер, завтра тоже будет ветер. Эти соревнования — одни из самых ветреных за последние несколько лет, прямо замечательно, — рассказала она.

НГС подробно рассказывал о Миле Поляковой и ее увлечении кайтингом. Девушка — чемпионка мира по этому виду спорта.

О том, как соревнования проходили в прошлом году — в фоторепортаже НГС.

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Обское моресноукайтингвиндсерфинг
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