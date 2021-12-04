Под всеми парусами: 10 стремительных снимков с Обского моря, где соревновались виндсерферы

Кубок Сибири проводят в Новосибирске уже в 13-й раз. Соревнования идут несколько дней, со 2 по 5 декабря включительно. Всех победителей огласят и наградят завтра, 5 декабря.



Как рассказала организатор соревнований Мила Полякова, у новосибирского Кубка Сибири федеральный статус: это межрегиональные соревнования, которыми обычно открывается зимний сезон в России.