Под всеми парусами: 10 стремительных снимков с Обского моря, где соревновались виндсерферы

В Новосибирске открыли зимний парусный сезон — спортсмены более чем из 20 городов съехались на Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.
Кубок Сибири проводят в Новосибирске уже в
Как рассказала организатор соревнований Мила Полякова, у новосибирского Кубка Сибири федеральный статус: это межрегиональные соревнования, которыми обычно открывается зимний сезон в России.
— В центральной России снега еще нет, и каждый год у нас проходит всероссийское открытие зимнего парусного сезона, — пояснила она.
В этому году возраст участников варьируется от 8 до 68 лет, в соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 российских городов.
Метель, которая накрыла Новосибирск в конце недели, ничуть не помешала участникам, заверила Мила Полякова.
— Метель немножко помешала красивым кадрам, но не помешала спортсменам: покрытие мягкое, два дня дует ветер, завтра тоже будет ветер. Эти соревнования — одни из самых ветреных за последние несколько лет, прямо замечательно, — рассказала она.
НГС подробно рассказывал о Миле Поляковой и ее увлечении кайтингом. Девушка — чемпионка мира по этому виду спорта.
О том, как соревнования проходили в прошлом году — в фоторепортаже НГС.