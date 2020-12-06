На всех парусах: 10 ярких фото с зимней гонки по Обскому

Сегодня днем, 6 декабря, в Новосибирске прошел финальный день Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Десятки спортсменов вышли на лед Обского водохранилища, чтобы посоревноваться в парусном спорте.

Соревнования проходили на пляже Бумеранг в Советском районе Новосибирска в течение трех дней: с 3 по 6 декабря.

Как рассказала пресс-секретарь Кубка Вера Ригосик, в гонке приняло участие 118 человек — 85 взрослых и 33 ребенка.

— За все гоночные дни состоялось 6 гонок в дисциплине курс-рейс, 5 гонок у детей и любителей и один круг у фристайлеров, — рассказала Вера Рислик.