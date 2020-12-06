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На всех парусах: 10 ярких фото с зимней гонки по Обскому

В Новосибирске прошел Кубок Сибири по парусному спорту. Смотрим, как это было

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Кубок Сибири по парусному спорту прошел в Новосибирске

Сегодня днем, 6 декабря, в Новосибирске прошел финальный день Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Десятки спортсменов вышли на лед Обского водохранилища, чтобы посоревноваться в парусном спорте.

Соревнования проходили на пляже Бумеранг в Советском районе Новосибирска в течение трех дней: с 3 по 6 декабря.

Как рассказала пресс-секретарь Кубка Вера Ригосик, в гонке приняло участие 118 человек — 85 взрослых и 33 ребенка.

— За все гоночные дни состоялось 6 гонок в дисциплине курс-рейс, 5 гонок у детей и любителей и один круг у фристайлеров, — рассказала Вера Рислик.

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Из-за слабого ветра состязания пришлось немного перенести 

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Кубок Сибири по парусному спорту проходит в Новосибирске в 12-й раз 

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В соревновании приняли участие не только новосибирцы, но и спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы, Сургута, Мурманска, Чебоксар, Ярослава, Курска, Тюмени и многих других городов

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В этом году Кубок Сибири по парусному спорту прошел в Новосибирске в 12-й раз. Здесь можно посмотреть, как это было в прошлом году.

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зимакайтвиндсерфинг
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