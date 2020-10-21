Долгожданная победа: после шести поражений подряд «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор»

21 октября в рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Сибири» провели домашнюю встречу с ХК «Трактор» (Челябинск). Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Сибирь» — «Трактор». Лучшие моменты первого периода. 21 октября 2020 года
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Голы матча:
22:30 — «Трактор» 0:1 (20 Пилут, ассистент: 26 Манухов).
32:57 — «Сибирь» 1:1 (90 Ли, ассистенты: 86 Шаров, 70 Миловзоров).
49:33 — «Сибирь» 2:1 (71 Пуустинен, ассистенты: 23 Йокипакка, 13 Руохомаа).
59:05 — «Сибирь» 3:1 (70 Миловзоров, ассистент: 23 Йокипакка).
«Сибирь» — «Трактор». Лучшие моменты второго периода. 21 октября 2020 года
online.khl.ru
Гол. 1:1. Олег Ли («Сибирь») сравнял счёт. 21 октября 2020 года
online.khl.ru
В предыдущий раз «Сибирь» потерпела поражение от казанского клуба «Ак Барс» со счетом 1:3. До этого команда проиграла «Йокериту» в домашнем матче со счетом 3:4.