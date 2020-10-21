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Долгожданная победа: после шести поражений подряд «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор»

Встреча для новосибирцев закончилась со счетом 3:1

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Этот гол стал для «Трактора» первым и последним в матче

Этот гол стал для «Трактора» первым и последним в матче

21 октября в рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Сибири» провели домашнюю встречу с ХК «Трактор» (Челябинск). Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Сибирь» — «Трактор». Лучшие моменты первого периода. 21 октября 2020 года

online.khl.ru

Голы матча:

22:30 — «Трактор» 0:1 (20 Пилут, ассистент: 26 Манухов).

32:57 — «Сибирь» 1:1 (90 Ли, ассистенты: 86 Шаров, 70 Миловзоров).

49:33 — «Сибирь» 2:1 (71 Пуустинен, ассистенты: 23 Йокипакка, 13 Руохомаа).

59:05 — «Сибирь» 3:1 (70 Миловзоров, ассистент: 23 Йокипакка).

Перед началом поединка букмекеры давали командам одинаковые шансы на победу

Перед началом поединка букмекеры давали командам одинаковые шансы на победу

Однако сибиряки оказались собраннее, проворнее, и командная игра была ярче

Однако сибиряки оказались собраннее, проворнее, и командная игра была ярче

К моменту встречи с челябинцами «снеговики» провели 19 матчей и занимали десятое место в Восточной конференции с 13 очками

К моменту встречи с челябинцами «снеговики» провели 19 матчей и занимали десятое место в Восточной конференции с 13 очками

«Трактор» выиграл прошлый матч и оказался на шестом месте в таблице с 22 очками

«Трактор» выиграл прошлый матч и оказался на шестом месте в таблице с 22 очками

Счет игры был открыт во втором периоде

Счет игры был открыт во втором периоде

Этот гол стал для «Трактора» первым и последним в матче

Этот гол стал для «Трактора» первым и последним в матче

Затем за дело взялись «снеговики» и больше не упускали инициативу

Затем за дело взялись «снеговики» и больше не упускали инициативу

Последнюю, третью шайбу игроки «Сибири» загнали в ворота соперника на завершающей, 60-й минуте матча

Последнюю, третью шайбу игроки «Сибири» загнали в ворота соперника на завершающей, 60-й минуте матча

«Сибирь» — «Трактор». Лучшие моменты второго периода. 21 октября 2020 года

online.khl.ru

Гол. 1:1. Олег Ли («Сибирь») сравнял счёт. 21 октября 2020 года

online.khl.ru

В предыдущий раз «Сибирь» потерпела поражение от казанского клуба «Ак Барс» со счетом 1:3. До этого команда проиграла «Йокериту» в домашнем матче со счетом 3:4.

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