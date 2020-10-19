Шестое поражение подряд: ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу»

«Сибирь» потерпела поражение от ХК «Ак Барс»
Вечером в понедельник, 19 октября, игроки ХК «Сибирь» из Новосибирска в домашнем матче уступили команде «Ак Барс» из Казани. Встреча закончилась со счётом 1:3.
Соперники открыли счёт игры уже на четвёртой минуте матча: первую шайбу в ворота «Сибири» забил защитник Андрей Педан. До конца первого периода хоккеисты «Ак Барса» забросили ещё две шайбы.
Во втором периоде на 31-й минуте новосибирцы наконец забили первую шайбу в ворота соперников. Однако после этого счёт игры больше не изменился.
Прошлую игру против «Йокерита»из Финляндии «Сибирь» проиграла со счётом 3:4.