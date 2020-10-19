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Шестое поражение подряд: ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу»

Игра закончилась со счётом 1:3

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Игра прошла в ЛДС «Сибирь»

Игра прошла в ЛДС «Сибирь»

«Сибирь» потерпела поражение от ХК «Ак Барс»

Вечером в понедельник, 19 октября, игроки ХК «Сибирь» из Новосибирска в домашнем матче уступили команде «Ак Барс» из Казани. Встреча закончилась со счётом 1:3.

Соперники открыли счёт игры уже на четвёртой минуте матча: первую шайбу в ворота «Сибири» забил защитник Андрей Педан. До конца первого периода хоккеисты «Ак Барса» забросили ещё две шайбы.

Гости забили первую шайбу на 4-й минуте игры

Гости забили первую шайбу на 4-й минуте игры

Во втором периоде на 31-й минуте новосибирцы наконец забили первую шайбу в ворота соперников. Однако после этого счёт игры больше не изменился.

А потом ещё две. И это только в первом периоде

А потом ещё две. И это только в первом периоде

Во втором периоде новосибирцы перешли в наступление

Во втором периоде новосибирцы перешли в наступление

Однако смогли забить только одну шайбу

Однако смогли забить только одну шайбу

После этого счёт больше не изменился

После этого счёт больше не изменился

Для «Сибири» это уже шестое поражение подряд

Для «Сибири» это уже шестое поражение подряд

Будем надеяться, что в следующем матче новосибирцы смогут наконец выиграть

Будем надеяться, что в следующем матче новосибирцы смогут наконец выиграть

Прошлую игру против «Йокерита»из Финляндии «Сибирь» проиграла со счётом 3:4.

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