«Сибирь» проиграла «Йокериту» в домашнем матче

17 октября в ЛДС «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. По итогам трёх периодов команда ХК «Сибирь» проиграла «Йокериту» (Финляндия) со счётом 3:4.
«Сибирь» — «Йокерит». Лучшие моменты первого периода
Видео: официальный сайт КХЛ
Голы мачта:
00:15 — Йокерит 0:1 (37 Норман, ассистенты: 44 Лехтонен, 48 Иконен).
02:58 — Сибирь 1:1 (90 Ли, ассистенты: 20 Алексеев, 8 Саюстов).
Гол. 1:1. Ли Олег (Сибирь) сравнивает счёт, 17 октября 2020 года
Видео: официальный сайт КХЛ
12:06 — Йокерит 1:2 (51 Грант, ассистенты: 12 Анттила, 50 Лёв).
13:17 — Сибирь 2:2 (90 Ли, ассистенты: 49 Гуркин, 67 Ермаков).
Гол. 2:2. Ли Олег (Сибирь) восстанавливает равенство в счёте, 17 октября 2020 года
Видео: официальный сайт КХЛ
17:38 — Сибирь 3:2 (13 Руохомаа, ассистент: 90 Ли).
32:54 — Йокерит 3:3 (90 Скленичка, ассистент: 21 О'Нилл).
55:32 — Йокерит 3:4 (50 Лёв).
«Сибирь» — «Йокерит». Лучшие моменты второго периода, 17 октября 2020 года
Видео: официальный сайт КХЛ
«Сибирь» — «Йокерит». Лучшие моменты матча, 17 октября 2020 года
Видео: официальный сайт КХЛ
В октябре «Сибирь» провела шесть поединков, из которых победила лишь в одном —