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«Сибирь» проиграла «Йокериту» в домашнем матче

На 56-й минуте финны довели счёт встречи до 3:4

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Последний раз сибиряки встречались с финнами в рамках текущего сезона КХЛ в Хельсинки 25 сентября 2020 года. Тогда игра завершилась со счётом 5:2

Последний раз сибиряки встречались с финнами в рамках текущего сезона КХЛ в Хельсинки 25 сентября 2020 года. Тогда игра завершилась со счётом 5:2

17 октября в ЛДС «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021. По итогам трёх периодов команда ХК «Сибирь» проиграла «Йокериту» (Финляндия) со счётом 3:4.

«Сибирь» — «Йокерит». Лучшие моменты первого периода 17 октября 2020 года

Видео: официальный сайт КХЛ

Голы мачта:

00:15 — Йокерит 0:1 (37 Норман, ассистенты: 44 Лехтонен, 48 Иконен).

02:58 — Сибирь 1:1 (90 Ли, ассистенты: 20 Алексеев, 8 Саюстов).

Гол. 1:1. Ли Олег (Сибирь) сравнивает счёт, 17 октября 2020 года

Видео: официальный сайт КХЛ

12:06 — Йокерит 1:2 (51 Грант, ассистенты: 12 Анттила, 50 Лёв).

13:17 — Сибирь 2:2 (90 Ли, ассистенты: 49 Гуркин, 67 Ермаков).

Гол. 2:2. Ли Олег (Сибирь) восстанавливает равенство в счёте, 17 октября 2020 года

Видео: официальный сайт КХЛ

17:38 — Сибирь 3:2 (13 Руохомаа, ассистент: 90 Ли).

32:54 — Йокерит 3:3 (90 Скленичка, ассистент: 21 О'Нилл).

55:32 — Йокерит 3:4 (50 Лёв).

Встреча завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей

Встреча завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей

Овертайма не потребовалось

Овертайма не потребовалось

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Видео: официальный сайт КХЛ

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«Сибирь» — «Йокерит». Лучшие моменты матча, 17 октября 2020 года

Видео: официальный сайт КХЛ

В октябре «Сибирь» провела шесть поединков, из которых победила лишь в одном — 2 октября новосибирцы сыграли с «Торпедо» (4:2). 6 октября «Сибирь» проиграла «Северстали» из Череповца — тогда исход игры решила серия послематчевых буллитов. Спустя два дня «снеговики» потерпели поражение от «Салавата Юлаева» в послематчевых бросках. 9 октября подопечные Николая Заварухина проиграли «Авангарду» (0:4).

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