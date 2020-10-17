Над Новосибирском пронесётся метеорный поток — наблюдать за ним можно будет в течение часа

Над Новосибирском пронесётся метеорный поток Орионид
Над Новосибирском можно будет наблюдать максимум метеорного потока Ориониды, который образовался от кометы Галлея. Его пик придётся на
— Радиант метеорного потока Ориониды расположен на границе между созвездиями Ориона и Близнецов. «Звездный дождь» активен почти весь октябрь и первую неделю ноября (
По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, лучше всего падающие звёзды будет видно в южной части неба, рядом с созвездием Ориона.
— Поток рождается кометой Галлея, которую можно увидеть раз в 76 лет. Максимум потока придётся на
В прошлый раз звездопад в Новосибирске можно было наблюдать в начале октября. Тогда в небе было видно поток Драконид. А в августе в небе пронеслась комета Neowise, которая движется по своей орбите более 6 тысяч лет. Новосибирский фотограф успел сделать её снимки.