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Над Новосибирском пронесётся метеорный поток — наблюдать за ним можно будет в течение часа

Пик Орионид придётся на 21 октября

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Метеорный поток начался с 2 октября, но его пик будет позже

Метеорный поток начался с 2 октября, но его пик будет позже

Над Новосибирском пронесётся метеорный поток Орионид

Над Новосибирском можно будет наблюдать максимум метеорного потока Ориониды, который образовался от кометы Галлея. Его пик придётся на 21 октября.

— Радиант метеорного потока Ориониды расположен на границе между созвездиями Ориона и Близнецов. «Звездный дождь» активен почти весь октябрь и первую неделю ноября (2 октября7 ноября). Слабо выраженный максимум приходится на 21 октября с количеством более 20 частиц в час, — рассказала сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, лучше всего падающие звёзды будет видно в южной части неба, рядом с созвездием Ориона.

— Поток рождается кометой Галлея, которую можно увидеть раз в 76 лет. Максимум потока придётся на 21 октября, лучше всего его будет видно около 05:00 утра. Глядя в южную часть неба, можно будет видеть падающие звёзды. Из-за восхода Солнца наблюдать за ними получится только час, может быть, полтора. Важно, чтобы была хорошая погода, потому что тучи, которые висят примерно в 3 км над Землёй, могут скрыть поток от глаз, — объяснил астроном НГС.

В прошлый раз звездопад в Новосибирске можно было наблюдать в начале октября. Тогда в небе было видно поток Драконид. А в августе в небе пронеслась комета Neowise, которая движется по своей орбите более 6 тысяч лет. Новосибирский фотограф успел сделать её снимки.

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