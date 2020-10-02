Новосибирцев ждёт звездопад с красноватыми метеоритами

В небе над Новосибирском пройдёт метеорный поток Дракониды
В небе над Новосибирской областью пройдёт звездопад в созвездии Дракониды. Его пик придётся на ночь с 7 на 8 октября.
— Это метеорный поток из созвездия Дракона, так называемые Дракониды, который видно каждый год в начале октября. В этом году он пройдёт с 5-го по 10-е число, максимум приходится на ночь с 7 на 8 октября. Поток порождается кометой Джакобини — Циннера, она небольшая, ядро всего 2 км. Но каждый раз, когда она проходит по своей орбите, обновляет этот метеорный поток. Год от года он может быть многообещающим. Как будет в этом году, пока непонятно. У Драконид метеоры красноватого оттенка из-за химического состава кометного вещества, — рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
По словам астронома, в литературе описаны случаи, когда в 1933 и 1946 годах во время этого звездопада над землёй пролетали тысячи метеоров в час. Однако обычно этот поток намного меньше, и пока трудно предположить, каким он будет в 2020 году.
Дракониды будет лучше всего видно в первую половину ночи сразу после захода солнца. В это время голова созвездия Дракона ещё находится высоко, и у наблюдателя есть возможность увидеть больше метеоров, чем во второй половине ночи, когда голова Дракона будет клониться к горизонту.
— В качестве ориентира для поиска радианта метеорного потока можно использовать яркую звезду Вегу из созвездия Лиры, которая будет находиться высоко в небе к 21:00 в юго-восточном направлении. Голова Дракона с точкой радианта (место вылета метеоров. — Прим. ред.) в это время расположена немного правее (западнее) и выше Веги. Отдельные метеоры может быть видно в городе, вероятность такая есть, хотя и маленькая. Однако общее правило для наблюдения метеорных потоков — тёмное загородное небо, — добавил Олег Кашин.
В прошлом году поток Дракониды прошёл с 6 по 10 октября. А в начале этого августа в области можно было наблюдать за метеорным потоком из созвездия Персеиды. Его можно было увидеть невооружённым глазом.