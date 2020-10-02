Новосибирцев ждёт звездопад с красноватыми метеоритами

По словам астронома, в литературе описаны случаи, когда в 1933 и 1946 годах во время этого звездопада над землёй пролетали тысячи метеоров в час. Однако обычно этот поток намного меньше, и пока трудно предположить, каким он будет в 2020 году.

Дракониды будет лучше всего видно в первую половину ночи сразу после захода солнца. В это время голова созвездия Дракона ещё находится высоко, и у наблюдателя есть возможность увидеть больше метеоров, чем во второй половине ночи, когда голова Дракона будет клониться к горизонту.

— В качестве ориентира для поиска радианта метеорного потока можно использовать яркую звезду Вегу из созвездия Лиры, которая будет находиться высоко в небе к 21:00 в юго-восточном направлении. Голова Дракона с точкой радианта (место вылета метеоров. — Прим. ред.) в это время расположена немного правее (западнее) и выше Веги. Отдельные метеоры может быть видно в городе, вероятность такая есть, хотя и маленькая. Однако общее правило для наблюдения метеорных потоков — тёмное загородное небо, — добавил Олег Кашин.