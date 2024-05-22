НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

ю-з.

 748мм 77%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Реклама

СРОЧНО

Новосибирец угрожает убийством бывшей возлюбленной

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
Критика улицы Ленина
Такие дома строят в городе
Проблемы с «китайцами»
НГС в Telegram
Религия обзор День Николая Чудотворца в 2024 году: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

День Николая Чудотворца в 2024 году: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

И почему этот святой так почитаем среди верующих

3 525
6 комментариев
22 мая многие верующие просят у Николая Чудотворца выздоровления и защиты

В православном календаре Николаю Чудотворцу посвящено три дня — больше, чем многим святым. Первый раз в году святого вспоминают 22 мая — в этот день церковь отмечает перенесение его мощей из древнего города Миры в итальянские Бари. Рассказываем, какие традиции есть у этого праздника, и какие приметы связаны с днем Николая Чудотворца.


Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец — покровитель детей, путешественников, невинно осужденных, больных и бедных. При жизни он был архиепископом в Мире — городе в составе современной Турции. Людям Николай запомнился своими чудесами: он не раз воскрешал мертвых, а еще мог вылечить молитвой.


Святитель Николай был очень щедрым и почти ничего не оставлял себе: после смерти родителей он раздал всё их состояние нуждающимся. А однажды помог бедной семье с тремя дочерьми. Их отец не мог собрать для будущих невест приданое, поэтому Николай тайно подбросил в их дом три мешочка с золотом. Мешочки случайно упали в чулки девушек, и так появилась популярная на Западе традиция класть рождественские подарки в чулки и носки. А сам святитель Николай стал прообразом Деда Мороза и Санты Клауса, которые дарят подарки детям на Рождество и Новый год и часто стараются сделать это тайно.

После смерти архиепископа его похоронили в церкви в Мире, и город стал местом паломничества. А через несколько веков его захватили мусульмане. Купцы из двух итальянских городов — Бари и Венеции — решили спасти мощи святого от иноверцев, похитили их из Миры и привезли в Италию. Именно это событие празднуется христианами 22 мая.


Традиции дня Николая Чудотворца

Любой православный праздник начинается для верующего с похода в церковь, и день Николая Чудотворца — не исключение. 22 мая прихожане обычно просят святого об излечении больных и защите нуждающихся. Кроме того, в день Николая Чудотворца особое внимание уделяется чистоте, поэтому после храма верующие идут в баню, а затем устраивают уборку дома.

Одними молитвами и уборками сыт не будешь, и на день Николая Чудотворца есть обычаи, связанные с делами сердечными. Например, считается, что тех, кто засватается в этот праздник, ждет счастливый брак. Поэтому среди верующих девушек быстро стала популярной традиция ходить свататься к будущим женихам. Кстати, многие эту традицию чтут и сегодня. Если и у вас на примете есть женишок, можете на себе проверить, как она работает.

Ну а если вместо тысячи признаний в любви вы предпочитаете копаться в саду и огороде, для вас у Николая Чудотворца есть благоприятные новости: 22 мая принято сажать гречиху, картофель, огурцы, лук, морковь. Считается, что после дня святителя Николая ночных заморозков не будет, и урожаю ничто не навредит. Для закрепления результата не помешает обращаться к Николаю Чудотворцу с просьбами уберечь посевы.

Что нельзя делать в этот день

В праздник нельзя сквернословить, ругаться с близкими, брать и давать в долг. Кроме того, в этот день нельзя:

  • ходить в парикмахерскую;

  • совершать покупки;

  • грустить, впадать в отчаяние;

  • лениться;

  • выкидывать мусор после заката;

  • отказывать другим в помощи;

  • есть мясо.

Приметы на день Николая Чудотворца

На праздник существует множество примет, по которым можно узнать погоду на ближайшее время и судьбу урожая в этом году:

  • дождь в праздник — к хорошему урожаю;

  • много росы утром — год будет плодородным;

  • гром ночью — ждите ясную погоду;

  • зацвела рябина — осень будет короткой;

  • одуванчики днем не раскрылись — к дождю;

  • слышно кваканье лягушек — в этом году уродится овес.


Кое-что в этот день можно узнать и о себе. Например, благополучие настанет у тех, кто 22 мая увидит паука. Тем, кто родился в праздник, с 21 на 22 мая снятся вещие сны, а у тех, кто прилег подремать в середине праздника, сон сбудется через пять лет.

ПО ТЕМЕ
Обзор Религия Православие Николай Чудотворец Мощи святых Праздник Приметы
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Evgeny,  39

Макс,  35

Татьяна,  48

Aleksandr,  50

O-Ladnay,  50

Счастье,  49

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление