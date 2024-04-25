Страстная пятница в 2024 году: дата, традиции и приметы дня

В 2024 году Страстная пятница выпадает на 3 мая. В этот день принято вспоминать страдания и смерть Иисуса Христа. Рассказываем о традициях этой даты.
В чем суть праздника
В православии Страстная или Великая пятница считается самым скорбным днем в году. Именно в этот день вспоминают распятие, страдание и смерть Иисуса Христа. В пятницу его отвели к первосвященнику Анне, а затем к Каифе, где Иисус получил пощечины, был осмеян и унижен. После этого его отвели к Понтию Пилату. Римский префект понял, что Христос не может нанести вреда, и потому хотел его отпустить. Приближалась еврейская Пасха, когда было принято давать помилование приговоренному к смерти. Но фарисеи решили, что помиловать нужно разбойника Варавву.
Днем в пятницу Иисуса распяли на Голгофе. К вечеру он скончался. Ученики попросили передать им тело, его похоронили недалеко от места казни.
Традиции Страстной пятницы
Утром в пятницу в храмах читают Царские часы. Днем проходит служба с выносом Плащаницы — так называют полотно с изображением умершего Иисуса Христа.
Для тех, кто держит пост, Великая пятница — самый строги день. Есть в этот день можно только детям и тем, кто болен. Но также допускается употребление хлеба после выноса Плащаницы.
Этот день принято посвящать молитвам, изучению Библии. Нельзя тратить время на развлечения, веселье, проводить время в шумных компаниях, употреблять алкоголь и переедать. Также нельзя убираться дома, стирать, работать в огороде.
Приметы
Считается, что если в этот день принести с богослужения в храме 12 свечей и поставить их дома, то это принесет в семью благополучие. Если в Великую пятницу солнечная и теплая погода, то таким будет и остаток весны, если дождливая и ветреная — стоит ждать холодов. Солнечная погода также предвещает хороший урожай зерновых.
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