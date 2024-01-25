Туда не выходи — сюда выходи: астролог назвала самые опасные и счастливые даты для свадьбы в 2024 году

Шаманка, ясновидящая и медиум Кажетта Ахметжанова считает: самая благоприятная дата в этом году для свадьбы — 10 марта 2024 года. Парам, которые решили заключить брак, лучше поторопиться, а то свободных мест в ЗАГСах на эту дату не останется. Счастье молодым гарантирует новолуние в Рыбах.

— Солнце, Луна и даже Меркурий, планета общения, в этот день будут находиться в романтичных Рыбах. К тому же все планеты в этот день директные — ни одной ретроградной! Это означает, что всё пройдет гладко и по плану, так что стоит воспользоваться этой редкой благоприятной энергией, — говорит медиум.