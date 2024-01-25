Туда не выходи — сюда выходи: астролог назвала самые опасные и счастливые даты для свадьбы в 2024 году

О благоприятных датах свадьбы многие могут сказать только то, что пары, расписанные в мае, будут маяться, а зимние свадьбы плохи тем, что невеста может замерзнуть по дороге от лимузина до кафе. Мы верим, если есть любовь, распишись хоть 1 апреля, жизнь будет сладкой и в меру забавной. Но всё-таки посмотрим вместе со звездой «Битвы экстрасенсов» Кажеттой Ахметжановой, когда стоит жениться в 2024 году.
Шаманка, ясновидящая и медиум Кажетта Ахметжанова считает: самая благоприятная дата в этом году для свадьбы — 10 марта 2024 года. Парам, которые решили заключить брак, лучше поторопиться, а то свободных мест в ЗАГСах на эту дату не останется. Счастье молодым гарантирует новолуние в Рыбах.
— Солнце, Луна и даже Меркурий, планета общения, в этот день будут находиться в романтичных Рыбах. К тому же все планеты в этот день директные — ни одной ретроградной! Это означает, что всё пройдет гладко и по плану, так что стоит воспользоваться этой редкой благоприятной энергией, — говорит медиум.
Если хотите свадьбу летом, присмотритесь к дате 6 июня 2024 года. Кстати, это число считается не менее благоприятным и для того, чтобы обновить свой статус, и для того, чтобы, например, просто войти в отношения.
— Солнце и Луна находятся в Близнецах, но они не одиноки. Меркурий, планета общения, Венера, планета любви, и Юпитер, планета изобилия, также находятся в Близнецах. Когда в одном знаке так много планет, это значит, что энергии гармоничны и конфликты маловероятны, — говорит эксперт об этом дне.
На 21 июня 2024 года выпадает летнее солнцестояние, которое до сих пор пышно отмечается во многих странах мира. В этот день тоже удачно будет заключить союз.
— Все планеты, кроме Плутона, становятся директными на небе. Всё указывает на пожизненный, благословенный и плодородный союз, — объясняет астролог.
А когда не стоит отмечать торжество и кричать «горько»? Просто запомните: 7 декабря 2024 года. Заключенные в этот день браки будут наполнены нерешительностью и неопределенностью, которые изо дня в день будут выматывать и отнимать желание работать во имя счастливых отношений. Более того, в этот период будет властвовать ретроградный Меркурий, а он уже много раз показал себя не лучшим образом.
Идеальный месяц для брака
Многие пары скрупулезно выбирают дату и сверяются со всевозможными приметами. В том числе и народными. Что только не придумаешь, чтобы обезопасить свой волшебный день от всякого рода неприятностей. Вот что нам говорят приметы о свадьбах по месяцам.
Январь считается не самым благополучным месяцем для вступления в брак. По поверьям, венчаясь в январе, можно рано остаться вдовой или вдовцом. Но если вы не собираетесь именно венчаться в церкви, то, получается, вас это не коснется. Тем более что раньше славянский народ часто гулял свадьбы именно зимой.
В феврале невеста рискует замерзнуть на зимней фотосессии около ЗАГСа в этом свадебном меховом полушубке, который выглядит как насмешка над российскими суровыми зимами. Но всё не зря, ведь гармоничные, долгие отношения ожидают супругов, заключивших брак в этом месяце.
А здесь совсем интересно. Мало того что новоиспеченному мужу в будущем придется в марте дарить сразу два подарка — на годовщину и на 8 Марта, так еще и брак в этом месяце сулит переезд в другую страну. И кстати, если планируете союз с иностранцем /иностранкой, смело предлагайте им март. Этот месяц благоволит интернациональным бракам.
По приметам, свадьба в апреле может сулить нестабильность для партнеров и резкие контрасты — как катание на американских горках по судьбе. Однако весной всё оживает, по другим свадебным поверьям, венчаться весной — залог долгих любовных чувств, поэтому эта примета весьма противоречива.
Май не любят те, кто верит в приметы. Поверье предупреждает, что сыграть майскую свадьбу — значит всю жизнь маяться. Мало того — свадьба в мае сулит измены, насилие в браке и кучу всего неприятного. Но нам кажется, что к маю относятся предвзято. В этом месяце во многие города России приходит первое долгожданное тепло, и по логике атмосфера располагает к любви и заключению любовных союзов.
Июнь является одним из самых благоприятных периодов для заключения брака. Повенчавшись в июне, молодожены будут понимать друг друга и жить душа в душу. Не зря месяц назван свадебно-медовым периодом. Июньская свадьба является залогом сладкой семейной жизни.
А вот июль уже не такой удачный месяц для брака. Скорее, нейтральный. О нем в поверьях не сказано ни хорошего, ни плохого. Но гостям будет жарко, учитывайте это. А если вы хотите классический свадебный наряд, то учтите, что в июльской жаре провести весь день в платье с кринолином и смокинге будет не очень комфортно.
А вот август — отличный месяц для брачной церемонии. Молодые супруги будут не только хорошо жить в браке, но и станут отличными друзьями, между которыми будет полное взаимопонимание. Заключение брака в августе подходит людям со страстным темпераментом.
Сентябрь также благоприятный месяц для свадеб. Он подходит для спокойных людей, которые продумывают всё заранее. Брачный союз окажется надежной связью, хоть и без особых страстных чувств.
Свадьба в октябре может сулить сложности парам. В их жизни возможны путаница и нестабильность, которые в итоге будут расшатывать отношения. Не все выдержат это испытание.
А вот жениться в ноябре оказалось выгодно. Свадьба в этом месяце принесет молодой семье изобилие и материальное благополучие. В этой паре будет финансовая стабильность на первом месте.
Свадьба в декабре — хорошее решение. Особенность союза в этом месяце — много наследников, поэтому если вы хотите многодетную семью, то выбрать дату в декабре будет очень кстати.
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