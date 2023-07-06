Миллиардеры — в очередь: 8 женских имен, которые притягивают успешных мужчин. Может быть, среди них есть и ваше

Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.

А вот если в имени женщины есть буквы «ж», «дж», «нн», «лл», «мм» — это должна быть очень эмоциональная натура. Одна «л», напротив, указывает на мягкость. Открытые слоги в именах, которые заканчиваются на букву «а» или «о», также повышают сексуальный заряд имени.