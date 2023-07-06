Миллиардеры — в очередь: 8 женских имен, которые притягивают успешных мужчин. Может быть, среди них есть и ваше

Если вы верите в роль имени в судьбе человека, то вам откликнется идея, что некоторые женские имена, например, могут оттолкнуть успешных и сильных мужчин, а некоторые, наоборот, моментально расположить к себе. Наши коллеги из MarieClaire изучили имена, обладательницы которых имеют все шансы на очень удачное замужество.
Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.
А вот если в имени женщины есть буквы «ж», «дж», «нн», «лл», «мм» — это должна быть очень эмоциональная натура. Одна «л», напротив, указывает на мягкость. Открытые слоги в именах, которые заканчиваются на букву «а» или «о», также повышают сексуальный заряд имени.
Специально для наших коллег психолог и таролог Зарина Шаман составила рейтинг имен, обладательницы которых чаще всего привлекают состоятельных мужчин.
Александра, Евгения и Виктория — эти имена таят в себе двойственную энергетику. Женская энергия Инь и мужская энергия Ян. Соответственно, женщины с такими именами легче справляются с мужскими задачами. Из них получаются хорошие управленцы. Обладательницы этих имен способны повлиять на карьерный рост своего партнера, поддерживать его на тонком энергетическом уровне, вселяя в него целеустремленность и уверенность.
Женщины с именем Олеся олицетворяют собой одну из самых сильных энергий — энергию любви и чистоты. Они способны одарить своего мужчину искренней и чистой любовью. И получают в ответ горячую взаимность. А как нам известно, когда мужчина сильно любит, он способен и горы свернуть.
Алены и Алисы умеют найти контакт с мужчиной и расположить его к себе. Эти женщины знают себе цену, поэтому привлекают состоятельных и успешных, которые в своей жизни достигли всего самостоятельно.
Анастасии имеют огромный скрытый потенциал и способны не только бороться с любыми трудностями и невзгодами, но и побеждать их. Эта необъятная энергия притягивает тех мужчин, которым в отношениях важно партнерство. Они готовы отдать всё, но только самому главному в своей жизни человеку — своей женщине, ведь она проведет его через любые трудности и поможет ему достичь успеха.
Женщины, которые носят имя Марта, любят и умеют быть любимыми. Они приносят в жизнь мужчины весеннюю свежесть, легкость и новую энергию. У нее всегда много поклонников и фаворитов, но отвести под венец Марту не так-то просто. Мужчине придется очень сильно постараться, чтобы соответствовать такой женщине. Это и привлекает сильных мужчин побороться за сердце Марты.
10 самых притягательных женских имен по мнению мужчин
Наверное, самое крупное мировое исследование на эту тему было организовано Лорой Ваттенберг, основательницей онлайн-платформы Baby Name Wizard, помогающей родителям подобрать имя для ребенка. Эксперимент длился целых 5 лет, за это время в нем приняли участие тысячи пользователей Сети. Согласно опросу, мужчины чаще всего выделяют среди остальных женщин с именами Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорайа, Адриана и Джулиана.
В нашей стране тоже есть свой рейтинг самых сексуальных женских имен. Два с половиной месяца российские социологи опрашивали мужчин, какие имена им кажутся наиболее привлекательными — всего были записаны ответы
Семейный клинический психолог и сексолог Инна Паустовская объясняет — сексуальными люди считают имена, которые имеют сильные ассоциации.
— Часто мужчины считают сексуальными героинь мультфильмов, кино. Порой увиденный еще в детстве сказочный персонаж западает в душу, и многие проецируют, ищут черты девочек с голубого экрана в реальной жизни. Так как мы ведем речь о российских мужчинах, то им близки известные героини сказок: Настеньки, Аленушки, — говорит эксперт. — Все мы знаем Елену Прекрасную, но еще больше мужчинам ближе образ Аленушки. Для русского человека это девушка кроткая и нежная, за которой хочется ухаживать, заботиться о ней. Поэтому, встречая Алену, мужчина старается явить свои лучшие качества, — рассуждает психолог.
— Катерина — это про «расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша». Во многих поколениях оно ассоциируется с верностью. Близкое, родное, патриотичное и значимое. В первую очередь потому, что «Катюша любовь сбережет» и дождется, — поясняет эксперт.
А вот замысловатые имена, которые часто милы женщинам, — Анжелики, Виталины, Изольды, у мужчин вызывают страх, а не сексуальное желание.
— Такие витиеватые имена всегда порождают опасение ошибиться, и будет скандал. Такое имя — как сложная прическа у женщины. Если ее повредить, то будет целая катастрофа. А мужчина любит просто обнять и не переживать за прическу. Подобное имя — это дистанцирование. Свои люди называют уменьшительно-ласкательно и упрощают. Если мы хотим сближаться, а не выстраивать дистанцию, то имена должны быть менее замысловатыми, душевными, — заключила психолог.
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