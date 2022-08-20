Ласкают слух: 10 самых притягательных женских имен, по мнению российских мужчин (может, ваше среди них)

По информации ЗАГСа Москвы, за 2021 год москвичи чаще всего называли девочек София, Мария, Анна, Алиса и Ева. Говорят, что этот рейтинг практически каждый год остается неизменным. Необычные имена в 2021 тоже были в цене, в столице живут Апполонии, Марселины, Августины, Земфиры, Лолиты, Мэри, Терезы, Мальвины, Ариэли, Медеи, Электры и даже Музы.

Но тренды на имена среди молодых родителей точно не означают, что эти имена нравятся противоположному полу. Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.