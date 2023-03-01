Точно ведьма! 15 русских фамилий, которые говорят о том, что у вас в роду были колдуны, — забавный список

По профессии

Мы уже писали, что часто на Руси фамилии давались по роду занятий. Для обладателей магических способностей тоже не делали исключений.

Как вы догадались, Ворожейкин, Вороженко, Ворожкович — фамилии от глагола «ворожить», то есть колдовать.

Гадалов — скорее всего, кто-то из предков человека с такой фамилией сносно и эффективно гадал.

Знахаркин, Бережнов, Зеленин, Зеленов, Зеленцов и пр., Докин, Балеев — вам, наверное, интересно, почему они объединены вместе? Каждая из этих фамилий относится к разным названиям лекарей (или знахарей) на Руси.