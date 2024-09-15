Утеплят арку и раскопают ямы: еще одно объявление появилось на доме возле ЦУМа — работы заказал «Расцветай»

На месте ЦУМа застройщик планирует построть жилые дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новое объявление появилось на подъездах дома на улице Вокзальная магистраль, 11, стоящего напротив ЦУМа. В нем указано, что у здания будут обследовать состояния фундамента по заказу группы «Расцветай».

Компания «Эллада», которая входит в ГК «Расцветай», еще год назад купилА землю под ЦУМом. Сейчас застройщик планирует возвести высотки на месте небольшого здания, но должен получить согласие соседей.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Объявление на подъезде появилось 11 сентября, рассказала НГС одна из жительниц дома. По ее словам документ разместила старшая по дому. В нем указано, что начались работы по утеплению стен арки, которая соединяет их дом с домом на улице Вокзальная магистраль, 11/1. В последнем здании еще в августе начали ремонтировать подъезд, местные говорят, что за работы платит «Расцветай», председатель ТСЖ все отрицает.

При этом с 16 сентября начнутся работы и в доме на улице Вокзальная магистраль, 11. Специалисты обследуют состояние фундамента и грунта, для этого выроют ямы, из-за чего нельзя будет выехать на Вокзальную магистраль.

— Работы будет выполнять ООО «Мэлвуд», компания по проведению строительных экспертиз по заказу компании «Расцветай», — указано в объявлении.

Старшая по дому Надежда подтвердила НГС, что объявление появилось и то, что в их доме будут обследовать фундамент по заказу компании «Расцветай».

Такое объявление появилось 11 сентября Источник: читатель НГС











Ранее старшая по дому рассказывала, что представитель застройщика регулярно проводит встречи с соседями. На их доме, например, уже установили специальное оборудование, чтобы отслеживать подвижки здания. «Расцветай» также подготовил визуальный отчет о состоянии дома (документ имеется в распоряжении НГС). Подобная экспертиза, по словам старшей по дому, стоит дорого: визуальная — примерно 40 тысяч рублей, более подробная — около 500 тысяч рублей. Сами жители себе подобное позволить не смогут, а работы по укреплению фундамента и вовсе могут стоить миллионы.

— Я пытаюсь объяснить жильцам, что нам выпал жребий: мы свои проблемы можем решить за счет застройщика. Они не слышат, орут, в грудь бьют себя, что стройка под окнами им не нужна. Я объясняю, что даже если будет реконструкция ЦУМа — это все равно стройка. Только мы с этого можем что-то поиметь, а иначе останемся гордые и нищие, — говорила Надежда.

НГС обратился в компанию ООО «Мэлвуд», на момент публикации руководство не смогло прокомментировать обследование фундамента в доме. Журналист направила запрос в организацию, как только поступит ответ, новость будет дополнена. В пресс-службе группы «Расцветай» также не прокомментировали работы.

Недавно стало известно, что мэрия планирует заключить с «Расцветаем» договор комплексного развития территории с отложенным сроком реализации. Компании необходимо будет достроить здание лицея № 22 «Надежда Сибири». Руководитель «Расцветая» в Новосибирске Андрей Ерошенко объяснял, что компания уже согласовала с лицеем № 22 планировки кабинетов и спортивного ядра. Недавно в строении неожиданно начались работы.

Если «Расцветай» пройдет публичные слушания и сможет внести изменения в генплан, то построит жилье на месте ЦУМа. На участке застройщик хочет возвести многоквартирный жилой дом площадью 38,9 тысячи кв. м и здание делового управления площадью в 16,1 тысячи кв. м.