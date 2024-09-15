НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

сев.

 754мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Что интересного в стране
Беспредел подростков в ТЦ
Обзор хороших детсадов
5 мрачных вариантов за 1 млн
Что с Ботаническим жилмассивом
Vitz протаранил кроссовер
Сотни штрафов хоккеистов
Сколько зарабатывают GUSI
Новости в Telegram
Недвижимость Застройка ЦУМа эксклюзив Утеплят арку и раскопают ямы: еще одно объявление появилось на доме возле ЦУМа — работы заказал «Расцветай»

Утеплят арку и раскопают ямы: еще одно объявление появилось на доме возле ЦУМа — работы заказал «Расцветай»

Специалисты обследуют фундамент советского девятиэтажного дома, работы стоят дорого

1 846
35 комментариев

На месте ЦУМа застройщик планирует построть жилые дома

Новое объявление появилось на подъездах дома на улице Вокзальная магистраль, 11, стоящего напротив ЦУМа. В нем указано, что у здания будут обследовать состояния фундамента по заказу группы «Расцветай».

Компания «Эллада», которая входит в ГК «Расцветай», еще год назад купилА землю под ЦУМом. Сейчас застройщик планирует возвести высотки на месте небольшого здания, но должен получить согласие соседей.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Объявление на подъезде появилось 11 сентября, рассказала НГС одна из жительниц дома. По ее словам документ разместила старшая по дому. В нем указано, что начались работы по утеплению стен арки, которая соединяет их дом с домом на улице Вокзальная магистраль, 11/1. В последнем здании еще в августе начали ремонтировать подъезд, местные говорят, что за работы платит «Расцветай», председатель ТСЖ все отрицает.

При этом с 16 сентября начнутся работы и в доме на улице Вокзальная магистраль, 11. Специалисты обследуют состояние фундамента и грунта, для этого выроют ямы, из-за чего нельзя будет выехать на Вокзальную магистраль.

— Работы будет выполнять ООО «Мэлвуд», компания по проведению строительных экспертиз по заказу компании «Расцветай», — указано в объявлении.

Старшая по дому Надежда подтвердила НГС, что объявление появилось и то, что в их доме будут обследовать фундамент по заказу компании «Расцветай».

Такое объявление появилось 11 сентября

Ранее старшая по дому рассказывала, что представитель застройщика регулярно проводит встречи с соседями. На их доме, например, уже установили специальное оборудование, чтобы отслеживать подвижки здания. «Расцветай» также подготовил визуальный отчет о состоянии дома (документ имеется в распоряжении НГС). Подобная экспертиза, по словам старшей по дому, стоит дорого: визуальная — примерно 40 тысяч рублей, более подробная — около 500 тысяч рублей. Сами жители себе подобное позволить не смогут, а работы по укреплению фундамента и вовсе могут стоить миллионы.

— Я пытаюсь объяснить жильцам, что нам выпал жребий: мы свои проблемы можем решить за счет застройщика. Они не слышат, орут, в грудь бьют себя, что стройка под окнами им не нужна. Я объясняю, что даже если будет реконструкция ЦУМа — это все равно стройка. Только мы с этого можем что-то поиметь, а иначе останемся гордые и нищие, — говорила Надежда.

НГС обратился в компанию ООО «Мэлвуд», на момент публикации руководство не смогло прокомментировать обследование фундамента в доме. Журналист направила запрос в организацию, как только поступит ответ, новость будет дополнена. В пресс-службе группы «Расцветай» также не прокомментировали работы.

Недавно стало известно, что мэрия планирует заключить с «Расцветаем» договор комплексного развития территории с отложенным сроком реализации. Компании необходимо будет достроить здание лицея № 22 «Надежда Сибири». Руководитель «Расцветая» в Новосибирске Андрей Ерошенко объяснял, что компания уже согласовала с лицеем № 22 планировки кабинетов и спортивного ядра. Недавно в строении неожиданно начались работы.

Если «Расцветай» пройдет публичные слушания и сможет внести изменения в генплан, то построит жилье на месте ЦУМа. На участке застройщик хочет возвести многоквартирный жилой дом площадью 38,9 тысячи кв. м и здание делового управления площадью в 16,1 тысячи кв. м.

НГС также побывал на одной из встреч жителей с застройщиком, оказалось, что компания хочет построить два дома по 30 этажей, но планы постоянно меняются, а точного проекта пока нет.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ЦУМ Расцветай ГК Расцветай Вокзальная магистраль Объявление Фундамент Грунт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Мрр
15 сентября 2024, 13:50
Поиметь они хотят, а помеют в итоге их самих
Гость
15 сентября 2024, 13:36
Прощай мой любимый магазин из детства, как мы бродили там в 80-е а, потом среди ломящихся от товаров, коммерческих отделов в голодные 90-е , помню еще туда ставили "Хонду " в углу и цена была на ней 17 000 долларов ! )) Это был не просто магазин -это была легенда города Н. , с поездов туда бегали проводники чтоб купить дефицита - а его иногда все же выбрасывали в народ ... Память стирается нещадно новыми многоэтажками бестолково напиханными в историческом центре. Никогда не будет толку в этом городе , увы, разрушат последнее, продадут и всем наплевать. Нет хозяина в городе...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Яна,35

Денис,42

МаXxx,43

Александр,34

Alex111,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Аренда Honda Fit (20 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление