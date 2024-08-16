«Расцветай» решил построить 38 тысяч квадратов жилья вместо ЦУМа — компания подписала договор о КРТ

Строить жилье на месте ЦУМа застройщик сможет только после публичных слушаний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска решила заключить с «Расцветаем» договор комплексного развития территории с отложенным сроком реализации. Компания должна будет достроить здание лицея №22 «Надежда Сибири». Если «Расцветай» пройдет публичные слушания, то сможет построить жилье на месте ЦУМа.



Видео с комиссии по КРТ предоставил НГС Михаил Рязанцев, руководителя движения «Искалеченный Новосибирск». Эксперты рассказали, что ООО «Эллада» (входит в ГК «Расцветай») на месте ЦУМа планирует построить многоквартирный жилой дом площадью 38,9 тысячи кв. м и здание делового управления площадью в 16,1 тысячи квадратов. Общая площадь здания ЦУМа — 13,3 тысячи квадратов, немногим больше площадь участка — 13,4 тысячи кв. м.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Согласно планам, в комплексе будут жить 1295 собственников, для которых необходимо 46 мест в детских садах и 149 мест в школах. Сейчас ближайшие учебные учреждения к территории ЦУМа переполнены.

— В целях развития социальной инфраструктуры застройщиком предлагается выполнить реконструкцию недостроенного комплекса зданий лицея №22 «Надежда Сибири» с созданием 185 мест и помещениями для занятий спортом, — объяснила начальник градостроительных программ и комплексного развития территории Ольга Чичкань.

Общая площадь застройки территории сейчас — 13,4 тысячи квадратов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас документация предполагает строительство общественно-деловых зданий, для строительства жилья планируют внести изменения в Генплан. Застройщик уже подал заявку, процедура должна пройти также публичные слушания.



Руководитель «Расцветая» в Новосибирске Андрей Ерошенко добавил, что компания уже согласовала с лицеем №22 планировки кабинетов и спортивного ядра. В учреждении после реконструкции недостроенного комплекса должно стать на 185 учебных мест больше.

— Когда департамент образования нам все согласует, мы бегом побежим все проектировать. Хотим зайти на площадку в следующем году, и все закончить к учебному сезону 2026 года. Объем вложений порядка 300 миллионов рублей, — добавил Андрей Ерошенко.

Представитель застройщика также добавил, что депутат по округу Ростислав Антонов попросил разобраться с территорией возле лицея у дома на улице Советской, 65. Там, по словам Андрея Ерошенко, все «чудовищно заросло», «Расцветай» в свою очередь готов благоустроить территорию и обустроить сквер.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев отметил, что договор КРТ заключают с отложенным сроком, неизвестно, внесут ли изменения в Генплан после публичных слушаний или нет. При этом работа по реконструкции здания лицея все равно должна вестись, несмотря на результат по территории ЦУМа. Комиссия по КРТ приняла решение поддержать предложение застройщика.

— Мы найдем, как зачесть вам, если вдруг что-то не реализуется. Работы на объекте должны быть без ожидания результатов, — добавил начальник департамента.



Сейчас «Расцветай» активничает в домах на Вокзальной магистрали, которые прилегают к территории ЦУМа. По условиям Минстроя, застройщик должен получить одобрение от местных жителей на строительство жилого комплекса, поэтому сейчас фирма предлагает сделать ремонт в подъездах и благоустроить территорию возле советских зданий. В одном доме недавно неожиданно начался ремонт. НГС также побывал на одной из встреч жителей с застройщиком, оказалось, что компания хочет построить два дома по 30 этажей, но планы постоянно меняются, а точного проекта пока нет.