Почти вдвое больше: мэрия назвала количество учеников в школах возле ЦУМа — там хотят построить высотки

В школах в центре города обучается больше учеников, чем предусмотрено проектоами зданий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска назвала количество учеников в школах в районе ЦУМа, на месте которого задумали построить два 30-этажных дома.



По данным департамента образования, наполняемость гимназий №1 и 4, лицея №22 «Надежда Сибири» и школ №54 и 168 превышает проектную мощность. Из-за этого в образовательных учреждениях школьники учатся в две смены. Так, в гимназии №1 обучается 1600 школьников, а проектом предусмотрено 975 мест, в гимназии №4 должны учиться 825 школьников, но обучаются 1182 ребенка. В лицей №22 зачислены 2288 школьников, а здание рассчитано на 1225 учеников.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Территорию и здание ЦУМа в конце прошлого года купила компания ООО «Эллада» (входит в ГК «Расцветай»). Застройщик задумал возвести на месте торгового центра два 30-этажных дома и четырехэтажный бизнес-центр.



ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев, до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». Конечным владельцем компании является Владислав Савельев. На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.



Застраивать участок хотят по комплексному развитию территории (КРТ), так компания предлагает реконструировать здание возле лицея №22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63. После реконструкции должно появиться 185 дополнительных мест. Сейчас департамент строительства и архитектуры рассматривает предложение застройщика.

Сама компания в этот момент активничает в домах на Вокзальной магистрали, которые прилегают к территории ЦУМа. По условиям Минстроя, застройщик должен получить одобрение от местных жителей на строительство жилого комплекса, поэтому сейчас фирма предлагает сделать ремонт в подъездах и благоустроить территорию возле советских зданий. В одном доме недавно неожиданно начался ремонт.