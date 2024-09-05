Звуки перфоратора: рабочие появились на стройке спортцентра для элитного лицея «Надежда Сибири» — видео

Кадры сняты 5 сентября Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В недостроенном здании спорткомплекса лицея №22 «Надежда Сибири» на улице Советской начались ремонтные работы. Ранее застройщик «Расцветай» подписал договор комплексного развития территории (КРТ) с мэрией Новосибирска и обязался завершить работы на объекте.

Кадры со стройки прислал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. На объекте, который долгое время стоял без движения, появились строители, слышны звуки работающих перфораторов и дрелей. Звуки строительных работ доносятся со второго этажа здания.

Работы активно идут на втором этаже Источник: Александр Ощепков/NGS.RU

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, заключен ли договор КРТ с компанией «Расцветай», а также чтобы уточнить, кто ведет работы в недостроенном здании спортивного комплекса лицея.

Ранее руководитель «Расцветая» в Новосибирске Андрея Ярошенко рассказывал, что компания уже согласовала с лицеем № 22 планировки кабинетов и спортивного ядра. В учреждении после реконструкции недостроенного комплекса должно стать на 185 учебных мест больше.

Разрешение на строительство спортивного здания для лицея №22 «Надежда Сибири» было выдано в 2012 году. Строить объект изначально планировала компания «Стройкомплекс». Спустя четыре года арендатор земли сменился, им стала компания «АльянсСтрой», разрешение на строительство продлили с 2015 до 2017 года.

В 2018 году и начался скандал, застройщик по договору вырубил деревья, чтобы подготовить площадку для строительства административного здания, но на место пришли общественники и жители соседних домов. Они потребовали остановить стройку. Вскоре мэр Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра, но суд не согласился с отзывом разрешения.

На фоне судебных тяжб с конца февраля 2019 года у лицея появлялась строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи для бизнес-центра. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.