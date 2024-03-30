Дом-лабиринт: НГС проник в необычный экспериментальный дом в центре Левобережья — здесь легко заблудиться и попасть в тупик

Дом призван был защищать микрорайон от шума Источник: Dream World / 2ГИС











Новосибирск — достаточно молодой и современный мегаполис, и тут можно встретить немало необычных зданий и архитектурных решений. Строители придумывали что-то новое и экспериментировали с материалами и формами, и в городе хорошо и в изобилии сохранились образцы новаторского строительства. Ярким представителем этого направления считается экспериментальный шумозащитный дом у метро «Площадь Маркса», который был призван защищать микрорайон от шума площади с ее развязкой. Корреспонденты НГС пообщались с его жильцами и архитекторами и выяснили, почему он привлекает инженеров-строителей и так раздражает владельцев квартир.



По данным Prawdom.ru, многоквартирный жилой дом по адресу Титова, 1 в створе улиц Покрышкина, Титова и Блюхера построен в 1978 году. Стиль кирпичного дома называют типовым. У здания два крыла, расположенных под углом 120 градусов. Межэтажные перекрытия — из железобетона. В доме 370 квартир и еще 14 нежилых помещений.

Здание разместили под углом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В доме 11 этажей, из них жилых — 9, 8 подъездов. Дом строили почти десять лет: местные жители вспоминают, что в 1979 году сдали первый подъезд, затем в 1980 году — второй, третий и далее — подъезды пристраивали поэтапно. В 1989 году сдали 7-й подъезд, а в 1990 году — последний, 8-й. В основу проекта легла секционно-коридорная система: смежные лестничные клетки соединены коридорами через два этажа.



По словам новосибирского архитектора Игоря Поповского, практика шумозащитных домов была распространена в 1980-х годах. Дом, который стал известен по названию магазина в нем — «Кристалл», построен по проекту Михаила Константиновича Печорина, заслуженного архитектора. Суть таких домов простая: выставить защитные экраны между микрорайоном и крупными магистралями.

— Они становились экранами для внутренних территорий микрорайонов, и у них были определенные планировочные решения, которые создавали эту благоприятную защиту. Во-первых, спальни находились внутри двора — на магистраль ставились только общие комнаты, кухни, подсобные помещения. Если туда все-таки выходила спальня, то обязательно делалась лоджия, которая тоже создавала шумозащитный фон. Лестничные клетки тоже ставились в сторону улиц, — объясняет Игорь Поповский.

В основу проекта положена секционно-коридорная система Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Такие дома, по словам архитектора, делали очень длинными и старались не делать проходные арки со стороны улиц, чтобы не проникал шум. Это была практика, централизованная научно-исследовательскими институтами для разработки такого типа домов.



Подъезды дома представляют собой длинные галереи-коридоры с окнами. При этом почти на всех этажах, пройдя до конца коридора, можно попасть в тупик — переходными этажами, на которых можно попасть из одного подъезда в другой, являются 2, 5 и 8-й.

В подъездах-галереях легко заплутать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам собеседника НГС, дома с галереями в советское время разрабатывали в основном для южных городов, потому что в галереях всегда было прохладнее. Новосибирск скорее был исключением.

— У нас есть одно знаменитое здание галерейного типа — Дом с часами. И там практика холодной галереи тоже присутствует. В принципе, если мощность отопления увеличить, жители будут немножко больше платить, но всё будет нормально. Да и, скорее всего, могли быть косяки советского строительства, недостатки в работе проектировщиков. Если из галереи «фонит» в квартиры, то это вопрос утепления пола. А что касается самой галереи, то больше вопрос к батареям, — отмечает собеседник НГС.



Верхние этажи тут заняты офисами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сегодня в доме квартиры находятся в собственности — правда, часть из них сдают. На 10-м этаже расположились офисные помещения — раньше, как вспоминает Игорь Поповский, там жили видные архитекторы Новосибирска.

— Я в этом доме был, там была мастерская Казакова, была квартира Авксентюка, в верхнем этаже были мастерские-квартиры мощных архитекторов. Творческая атмосфера. Это был определенный тренд в советское время — квартиры делать на последнем этаже для архитекторов. Но в Новосибирске это было распространено меньше, чем, например, в Барнауле, — заключил эксперт.



Женщина жалуется на темноту в подъезде Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Удивительно, но большинство жителей недовольны своим экспериментальным домом. Любовь Павловна, жительница 9-го этажа 8-го подъезда, въехала в дом в числе последних. До этого она жила в частном доме на Плахотного, но он попал под снос. Ей предлагали 2 варианта: квартиру в Затулинском жилмассиве и здесь, в экспериментальном доме на площади Маркса, но последнюю нужно было ждать полгода.

— На Затулинке предлагали вторичку. Я туда съездила, посмотрела — мне не понравилось: думаю, как же я оттуда добираться буду на работу. Ну вот, я решила эту квартиру ждать. И слава богу — сейчас там пробки такие, еще хуже всё стало. И вот так мы сюда с дочкой переехали в однушку, — вспоминает женщина.



Обслуживание однокомнатной квартиры Любови Павловны вместе с интернетом и коммуналкой обходится ежемесячно около 5 тысяч рублей — по ее мнению, недешево. Но женщина отмечает, что у дома хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура. Не жалуется сибирячка и на шум от транспорта и вибрации метро — окна ее квартиры выходят во двор. Кроме того, стены у дома толстые, из-за чего в квартирах плохая слышимость.

В бывшем техническом помещении поселился с семьей дворник Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Планировка женщину тоже устраивает, но она недовольна подъездом: ей не нравится, что некоторые жильцы отгородили свои квартиры, закрыв при этом доступ к подъездным окнам.



— Одни спросили — я разрешила, а возле мусороблока заложили и не спросили никого. Теперь, когда мне в дверь звонят, я в глазок не вижу, кто пришел, потому что свет автоматический гаснет. Мне темно. Я подавала жалобу, но не знаю, поможет ли это. А так проблем тут много, как и в любом другом доме, — говорит Любовь Павловна.



Женщина также отметила, что в доме есть переходные и непереходные этажи. Если спуститься на 7-й этаж и пройти по коридору, квартиры там будут, а выхода — нет. По словам сибирячки, заходя в подъезд, многие люди путаются и не могут найти нужную квартиру.

Часто люди блуждают по коридорам в поисках нужной квартиры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На техническом этаже над квартирой Любови Михайловны раньше работали лифтеры, а теперь там оборудовали жилье для дворника — по словам женщины, он много лет убирает придомовую территорию и поселился наверху вместе с семьей. А еще в этом доме жил знаменитый автор и ведущий передачи «Играй, гармонь» Геннадий Заволокин. Но в основном соседей Любовь Павловна знает плохо.



— Понимаете, дело в том, что сейчас мало общаются люди, больше сидят в телефонах. У ближайших соседей, у кого дети есть, захожу иногда. Тут в основном живут все молодые, а я старая. Кому я нужна? Я уже своим-то детям и внукам не нужна: все трубки не берут, заняты — учатся, работают, — улыбается женщина.



Внутрь пустить нас собеседница не соглашается — говорит, не прибрано.

Жилые переходы здесь похожи на лабиринты, и сотрудники доставки нередко путаются и попадают в тупики вместо переходов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Многие пожилые жители дома тоже не решились просто открыть дверь: объяснили это соображениями безопасности — после теракта в «Крокус Сити» стали меньше доверять людям.



— Фаине Григорьевне почти 90 лет, Юлии Федоровне — 92. Женщины боятся открывать, потому что много раз были проинструктированы родственниками, но всё равно нарывались на мошенников, — объясняет поведение старожилок старший по дому Александр Леонидович.



Мужчина живет в 7-м подъезде, квартиру получил от завода — по его словам, жилье тут давали ветеранам войны и труда. Мужчина предпочитает не вспоминать, как жили тут раньше, и акцентируется больше на современных проблемах дома, которых тоже немало.



— Люди здесь живут, потому что кто-то спроектировал этот дом как шумопоглощающий, но в основном экспериментируют тут на людях. Например, чтобы отключить в восьмом подъезде в квартире какую-то воду, надо отключать в третьем подъезде полностью 252 квартиры, в четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом. Такой эксперимент над людьми проводится очень даже шикарно. Труба одна идет в подвал, где-то в подвале разветвляется, и больше ничего, — вздыхает мужчина.

Мужчина считает, что проект разрабатывали для южного климата Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Если бы по-нормальному проектировали, то вопросов бы не было. Трубы досточками прикрыли. Вот в этом плане экспериментируют на людях, потому что каждый год перемерзают трубы, которые лежат в этой арке. Не было такого случая, чтобы люди, которые живут над этой аркой, не страдали бы без горячей воды в зимний период времени, — продолжает он. — Подъезды — сплошное стекло. Думаете, для Сибири разрабатывали проект? Краснодарский проект сюда привязали. Подъездов в доме должно было быть 15, а сделали 8. И переходы эти — тоже эксперименты над людьми.



Архитектор Игорь Поповский, комментируя претензии жителей, отметил, что прохождение над аркой инженерной сети — типичное решение, которое встречается во многих новосибирских домах.

Пожилые владелицы квартир не открыли двери Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще одна жительница Галина из плюсов дома отметила только его толстые стены — других положительных моментов за годы жизни тут она не нашла.

— Первое — неправильно спланирована подача тепла и воды. Мы живем тут 32 года без горячей воды — ни циркуляции не было, ничего, и без конца аварии, без конца отключения. Короче говоря, единственное преимущество, что стены уличные толстые. Больше ничего не могу сказать положительного, — заключила она.

Анна с супругом довольны своей квартирой в экспериментальном доме Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А вот Анна с супругом довольны домом — квартира у них просторная, светлая и стильная, ремонт выполнен в классическом стиле. Окна выходят сразу на две стороны дома, посередине — компактный и функциональный коридор. Пара переехала сюда 12 лет назад вместе с дочерью, которая выросла и съехала — в освободившейся комнате женщина оборудовала кабинет. Впрочем, дочь уехала недалеко: квартиру ей купили в этом же доме, чтобы семья могла чаще видеться.

— Все-таки центр левого берега. Стены толстые, около метра. Окна в спальнях выходят во двор. На кухне если окно открываю — слышу трамваи. Проблемы с отоплением в доме какое-то время были, но сменили управляющую компанию, и нынешняя ответственно ко всему подходит. Бывает, отключают воду, но это, наверное, как везде. А так мне нравится: транспортная развязка, по работе удобно всё — машину запарковала, села на метро, и я уже в центре. Ну и вообще, я люблю Ленинский район, — говорит Анна.

В освободившейся комнате Анна оборудовала кабинет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Состоянием подъездов Анна с супругом тоже довольны. Их, по словам жильцов, регулярно ремонтируют. Иногда расстраивают чужаки — раньше частенько во двор забегали посетители местных летних кафе, чтобы справлять нужду. В подъезде иногда обитают бомжи и наркоманы, но соседи борются с непрошенными гостями.

На последнем, 10-м этаже сегодня размещаются офисные помещения, а в одном из них располагается архитектурная мастерская.

— Здесь раньше 10-й этаж предназначался для архитектурных мастерских, и сейчас здесь архитектурная мастерская — она тут уже лет 30. Шумозащитный дом потому, что галерея идет — из лифта когда выходите, идет длинный коридор, и получается, квартиры большинства комнат выходят на парк, на двор. Из-за этого пространство дома со стороны Маркса занято коммуникациями, коридорами, лестницами, а квартиры либо на обе стороны расположены, либо вообще только на двор и парк, — объяснила нам сотрудница мастерской Екатерина.

В доме продают квартиры с коврами на стенах и стенками из 90-х Источник: Avito.ru











Жильцы говорят, что в доме многие квартиры сдаются. Есть и квартиры, выставленные на продажу, — на сайте объявлений Avito в этом доме можно найти 4 варианта для покупки. Варианты разнообразные: от шикарного ремонта до ковров на стене и советских стенок. Цена на недвижимость тут варьируется от 5,6 миллиона рублей за однушку до 8,4 миллиона — за трешку. Также в доме сдаются посуточно 2 однокомнатные квартиры — по 1600 и 3 тысячи рублей соответственно. Обе квартиры — со стильным ремонтом и модной мебелью.



Ранее НГС писал о том, как живут люди в экспериментальных хрущевках в районе площади Маркса. Эти дома строители возводили для себя.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.