Хрущевки с парадными: три необычных дома в Новосибирске — какой была жизнь здесь 60 лет назад и как живут сегодня

На площадке здесь по 4 квартиры: на первом — по две с двух сторон, начиная со второго — по трем сторонам площадки, как в любой другой хрущевке. Площадку разделяет колонна, из-за чего входная группа кажется очень просторной. Это довольно редкий вариант планировки, используемый, по мнению экспертов, как дополнительное укрепление. В колонну упрятаны щитки с электросчетчиками.

Окна подъездов на 1 этаже выходят на сторону входной группы, а со 2 по 5 этаж — на противоположную. Если смотреть на дом с улицы со стороны входа, внизу виднеются подъездные окна, а выше располагаются уже окна квартир.