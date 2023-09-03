Образцовые хрущи и элита советских времен. Как выглядят жилые дома, которые еще недавно были лучшими в Новосибирске

В последнем рейтинге от 2019 года образцовыми домами назвали 10 многоэтажек. К участникам, желавшим получить статус (и немного финансирования), предъявляли несколько условий, главное из них — возраст дома. Новостройки до конкурса не допускали, многоэтажки должны были быть не младше 10 лет. Ну и конечно, в расчет принималось идеальное состояние подъездов, чистый двор, аккуратный асфальт и достаточное озеленение.



Из 8 районов города в рейтинге оказалось 7 — в топ не попала Первомайка. 9 и 10 строчки заняли дома Кировского района.