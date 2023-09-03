Образцовые хрущи и элита советских времен. Как выглядят жилые дома, которые еще недавно были лучшими в Новосибирске

В Новосибирске перестали определять дома образцового содержания. Как говорят в мэрии, несколько лет назад этому помешал коронавирус, а в 2021 году конкурсы окончательно исключили из муниципальной программы — денег на них уже не выделяют и заявки не принимают. Но до этого времени лучшие многоэтажки выбирали ежегодно на протяжении 16 лет. НГС решил взглянуть на последние выбранные образцовые дома — мы ожидали увидеть пышные сталинки и примеры конструктивизма, а наткнулись на типичные хрущевки и панельки. Как они выглядят спустя 4 года после присвоения почетного статуса — в этом материале.
В последнем рейтинге от 2019 года образцовыми домами назвали 10 многоэтажек. К участникам, желавшим получить статус (и немного финансирования), предъявляли несколько условий, главное из них — возраст дома. Новостройки до конкурса не допускали, многоэтажки должны были быть не младше 10 лет. Ну и конечно, в расчет принималось идеальное состояние подъездов, чистый двор, аккуратный асфальт и достаточное озеленение.
Из 8 районов города в рейтинге оказалось 7 — в топ не попала Первомайка. 9 и 10 строчки заняли дома Кировского района.
Замыкает рейтинг 7-подъездная девятиэтажка, построенная в 1984 году, на улице Саввы Кожевникова, 13 в Северо-Чемском жилмассиве.
На 9-м месте — десятиэтажка в микрорайоне Бугринская роща, на улице 20-го Партсъезда, 11. Это типичная панелька, построенная по проекту Сибирского зонального научно-исследовательского и проектного института — такими в 1970–80-е годы застраивали, в основном, сибирские города.
8-я строчка — дом на Спартака, 16. По внешнему виду сразу и не скажешь, но девятиэтажка даже старше панелек Кировского района: ее построили в 1979 году. Дом по-прежнему относится к числу элитных, а уж 44 года назад и подавно считался одним из самых статусных в городе.
Из Центрального округа перемещаемся в Октябрьский район, на Восход, 46. Это одна из самых молодых многоэтажек, включенная в 2019 году в список образцовых: ее построили в 2007 году.
6-е место в 2019 году отдали девятиэтажке на улице Фрунзе, 59/2, недалеко от Березовой рощи. Вероятно, четыре года назад состояние дома было лучше, потому что многоэтажка уже явно поистрепалась. Сейчас в ней продают единственную квартиру — это трешка со свежим ремонтом, где квадратный метр стоит 107 тысяч рублей (общая стоимость — 6,8 миллиона).
На Родниках расположился дом, занявший пятое место в списке образцовых. Это десятиэтажная панелька на улице Свечникова, 4/1, которая внешне может и выглядит как дом советских времен, но на самом деле ее достроили в 2008 году — просто тип дома не меняли.
Переносимся в Академгородок — именно здесь, как выяснилось, располагается наибольшее количество домов образцового содержания по версии 2019 года. 4-е место присудили яркому домику на Цветном проезде, 29. Оно и понятно: четырехэтажки, построенные в 60-х годах прошлого столетия, — визитная карточка Академгородка.
Переходим к тройке лидеров. На третьем месте снова Академгородок и снова Верхняя зона — четырехэтажка на улице Терешковой, 40. Желтый домик — почти ровесник разноцветного с Цветного проезда, его построили в 1964 году. В этом доме тоже нет квартир в продаже.
Второе место присудили хрущевке на Сибиряков-Гвардецев, 12. У пятиэтажки 1964 года вполне типичный для тех времен вид, но вероятно, сердце жюри покорил двор — он и вправду впечатляет.
Наконец, первое место. Лучшей в 2019 году мэрия признала кирпичную хрущевку в Академгородке. Четырехэтажный домик знаменитой серии 1–447 (с окнами на торцах) был построен на Морском проспекте, 7 в 1964 году. У него не менее ухоженный двор: меньше декоративных элементов, зато много клумб и зелени вообще.
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