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Обзор

Образцовые хрущи и элита советских времен. Как выглядят жилые дома, которые еще недавно были лучшими в Новосибирске

Конкурс в последний раз проводили в 2019 году, а потом отменили из-за ковида

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Возраст самого старого дома, попавшего в десятку образцовых, составляет...

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В Новосибирске перестали определять дома образцового содержания. Как говорят в мэрии, несколько лет назад этому помешал коронавирус, а в 2021 году конкурсы окончательно исключили из муниципальной программы — денег на них уже не выделяют и заявки не принимают. Но до этого времени лучшие многоэтажки выбирали ежегодно на протяжении 16 лет. НГС решил взглянуть на последние выбранные образцовые дома — мы ожидали увидеть пышные сталинки и примеры конструктивизма, а наткнулись на типичные хрущевки и панельки. Как они выглядят спустя 4 года после присвоения почетного статуса — в этом материале.

В последнем рейтинге от 2019 года образцовыми домами назвали 10 многоэтажек. К участникам, желавшим получить статус (и немного финансирования), предъявляли несколько условий, главное из них — возраст дома. Новостройки до конкурса не допускали, многоэтажки должны были быть не младше 10 лет. Ну и конечно, в расчет принималось идеальное состояние подъездов, чистый двор, аккуратный асфальт и достаточное озеленение.

Из 8 районов города в рейтинге оказалось 7 — в топ не попала Первомайка. 9 и 10 строчки заняли дома Кировского района.

У полукруглого домика на улице Саввы Кожевникова есть примечательная арка с подпорками и граффити

У полукруглого домика на улице Саввы Кожевникова есть примечательная арка с подпорками и граффити

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Замыкает рейтинг 7-подъездная девятиэтажка, построенная в 1984 году, на улице Саввы Кожевникова, 13 в Северо-Чемском жилмассиве.

Дом стоит в первой линии, поэтому отсюда открывается красивый вид на Обь (за это, правда, баллов в рейтинге не начисляли)

Дом стоит в первой линии, поэтому отсюда открывается красивый вид на Обь (за это, правда, баллов в рейтинге не начисляли)

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На 9-м месте — десятиэтажка в микрорайоне Бугринская роща, на улице 20-го Партсъезда, 11. Это типичная панелька, построенная по проекту Сибирского зонального научно-исследовательского и проектного института — такими в 1970–80-е годы застраивали, в основном, сибирские города.

Разноцветной десятиэтажке 36 лет

Разноцветной десятиэтажке 36 лет

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У дома красивый двор, но вот вид из окон не очень: панельку окружают малоэтажки 50-х годов, которые находятся в плачевном состоянии

У дома красивый двор, но вот вид из окон не очень: панельку окружают малоэтажки 50-х годов, которые находятся в плачевном состоянии

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8-я строчка — дом на Спартака, 16. По внешнему виду сразу и не скажешь, но девятиэтажка даже старше панелек Кировского района: ее построили в 1979 году. Дом по-прежнему относится к числу элитных, а уж 44 года назад и подавно считался одним из самых статусных в городе.

За домом продолжают следить. По крайней мере, с озеленением здесь все в порядке

За домом продолжают следить. По крайней мере, с озеленением здесь все в порядке

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У девятиэтажки есть знаменитый сосед — стоквартирный дом. Правда, его состояние гораздо хуже, чем у бывшего образцового дома

У девятиэтажки есть знаменитый сосед — стоквартирный дом. Правда, его состояние гораздо хуже, чем у бывшего образцового дома

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В многоэтажке на Спартака селились именитые жители

В многоэтажке на Спартака селились именитые жители

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В девятиэтажке сейчас продают две квартиры обе — двушки. Самая дорогая, 69-метровая квартира обойдется в 10,8 миллиона

В девятиэтажке сейчас продают две квартиры обе — двушки. Самая дорогая, 69-метровая квартира обойдется в 10,8 миллиона

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Из Центрального округа перемещаемся в Октябрьский район, на Восход, 46. Это одна из самых молодых многоэтажек, включенная в 2019 году в список образцовых: ее построили в 2007 году.

На 14-этажном доме до сих пор висит почетная табличка

На 14-этажном доме до сих пор висит почетная табличка

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Во дворе дома есть собственное футбольное поле, за которым продолжают ухаживать

Во дворе дома есть собственное футбольное поле, за которым продолжают ухаживать

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Для нефутболистов обустроили детскую площадку с лавочками — она тоже в отличном состоянии

Для нефутболистов обустроили детскую площадку с лавочками — она тоже в отличном состоянии

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6-е место в 2019 году отдали девятиэтажке на улице Фрунзе, 59/2, недалеко от Березовой рощи. Вероятно, четыре года назад состояние дома было лучше, потому что многоэтажка уже явно поистрепалась. Сейчас в ней продают единственную квартиру — это трешка со свежим ремонтом, где квадратный метр стоит 107 тысяч рублей (общая стоимость — 6,8 миллиона).

Фасад дома оставляет желать лучшего, зато за подъездами (по крайней мере, за входными группами) тут продолжают следить

Фасад дома оставляет желать лучшего, зато за подъездами (по крайней мере, за входными группами) тут продолжают следить

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На Родниках расположился дом, занявший пятое место в списке образцовых. Это десятиэтажная панелька на улице Свечникова, 4/1, которая внешне может и выглядит как дом советских времен, но на самом деле ее достроили в 2008 году — просто тип дома не меняли.

Дом с разноцветным торцом и есть некогда бывший образцовый

Дом с разноцветным торцом и есть некогда бывший образцовый

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У дома аккуратные фасады, покрашенные козырьки подъездов, но немного поистрепались клумбы

У дома аккуратные фасады, покрашенные козырьки подъездов, но немного поистрепались клумбы

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Переносимся в Академгородок — именно здесь, как выяснилось, располагается наибольшее количество домов образцового содержания по версии 2019 года. 4-е место присудили яркому домику на Цветном проезде, 29. Оно и понятно: четырехэтажки, построенные в 60-х годах прошлого столетия, — визитная карточка Академгородка.

В доме, признанном образцовым четыре года назад, нет ни одной квартиры в продаже

В доме, признанном образцовым четыре года назад, нет ни одной квартиры в продаже

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Несмотря на возраст, фасад дома в хорошем состоянии

Несмотря на возраст, фасад дома в хорошем состоянии

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А вот двор каким-то впечатляющим благоустройством не отличается

А вот двор каким-то впечатляющим благоустройством не отличается

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Переходим к тройке лидеров. На третьем месте снова Академгородок и снова Верхняя зона — четырехэтажка на улице Терешковой, 40. Желтый домик — почти ровесник разноцветного с Цветного проезда, его построили в 1964 году. В этом доме тоже нет квартир в продаже.

Конкурс уже не проводится, но за придомовой территорией тут так же тщательно ухаживают

Конкурс уже не проводится, но за придомовой территорией тут так же тщательно ухаживают

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Второе место присудили хрущевке на Сибиряков-Гвардецев, 12. У пятиэтажки 1964 года вполне типичный для тех времен вид, но вероятно, сердце жюри покорил двор — он и вправду впечатляет.

Дом утопает в зелени. Кстати, в отличие от предыдущих вариантов, здесь есть продающееся жилье. 56-метровая трешка обойдется в 5,8 миллиона рублей

Дом утопает в зелени. Кстати, в отличие от предыдущих вариантов, здесь есть продающееся жилье. 56-метровая трешка обойдется в 5,8 миллиона рублей

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Еще одна сохранившаяся табличка

Еще одна сохранившаяся табличка

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Прямо под окнами водрузили декоративных аистов...

Прямо под окнами водрузили декоративных аистов...

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... а во дворике поставили изгородь и колодец

... а во дворике поставили изгородь и колодец

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Наконец, первое место. Лучшей в 2019 году мэрия признала кирпичную хрущевку в Академгородке. Четырехэтажный домик знаменитой серии 1–447 (с окнами на торцах) был построен на Морском проспекте, 7 в 1964 году. У него не менее ухоженный двор: меньше декоративных элементов, зато много клумб и зелени вообще.

Кирпичная хрущевка обошла в рейтинге даже советские элитные дома и относительно новые высотки

Кирпичная хрущевка обошла в рейтинге даже советские элитные дома и относительно новые высотки

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Дворик дома на Морском проспекте по-прежнему можно назвать ухоженным

Дворик дома на Морском проспекте по-прежнему можно назвать ухоженным

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НГС недавно изучил самые дорогие предложения в домах на окраине. Рассказываем, сколько просят за большие квартиры с террасами и спальнями принцесс.

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ХрущевкиЭлитные дома НовосибирскаДом образцового содержания
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