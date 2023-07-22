20 млн за люкс на окраине. Как выглядит самое дорогое жилье в отдаленных ЖК Новосибирска — со спальнями принцесс и террасами

Квартиру продают с февраля, и за это время она никак не изменилась в цене.



Квартира с детской как у принцессы в Березовом ( 8 млн )

Трешку на 17-м этаже в жилмассиве Березовое тоже продают за 8 миллионов, правда, ее площадь больше, чем в квартире в Дивногорском — 91 квадратный метр вместо 71.

