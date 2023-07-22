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Обзор

20 млн за люкс на окраине. Как выглядит самое дорогое жилье в отдаленных ЖК Новосибирска — со спальнями принцесс и террасами

Топ-6 квартир в 40 минутах езды от центра Новосибирска

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На фото — жилмассив Березовое. В нем продается одна из дорогих квартир нашего обзора (за нее просят 8 миллионов)

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В центре Новосибирска практически не осталось свободных мест для строительства, поэтому застройщики пытаются развивать окраины. В таких жилых микрорайонах можно встретить как вполне доступный эконом, так и квартиры классом повыше. НГС изучил самые дорогие предложения в ЖК, расположенных на примерно в 40 минутах езды от центра города, — в наш обзор попали 6 квартир стоимостью от 8 до 19,5 миллиона.

Трешка с большой ванной — Дивногорский, 8 млн рублей

Самый доступный вариант обзора, но самый дорогой в жилмассиве Дивногорском — трехкомнатная квартира площадью 71 квадрат. За жилье со свежим ремонтом просят 8 миллионов рублей, то есть почти 112 тысяч за квадрат.

Продающаяся квартира расположена на 6-м этаже дома

Продающаяся квартира расположена на 6-м этаже дома

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Так трешка выглядит изнутри

Так трешка выглядит изнутри

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В квартире две спальни

В квартире две спальни

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Есть большая ванная комната с угловой ванной

Есть большая ванная комната с угловой ванной

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— Дом удачно расположен в начале микрорайона, рядом с остановкой, магазинами, детским садом. Дом кирпичный, теплый, есть лифт, — пишет продавец.

Жилье продают в шестиэтажном доме, чьи окна выходят на двор и частный сектор поблизости.

Квартиру продают с февраля, и за это время она никак не изменилась в цене.

Квартира с детской как у принцессы в Березовом (8 млн)

Трешку на 17-м этаже в жилмассиве Березовое тоже продают за 8 миллионов, правда, ее площадь больше, чем в квартире в Дивногорском — 91 квадратный метр вместо 71.

Трешку со сказочной спальней продают в этой голубой многоэтажке

Трешку со сказочной спальней продают в этой голубой многоэтажке

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— Шикарная квартира с отличным ремонтом. Живописный вид из окон. Удачная планировка, окна выходят на обе стороны дома. Выполнен дизайнерский ремонт. Балкон застеклен и обшит деревянной рейкой. В квартире остается следующая мебель и техника: встроенная кухня с оборудованной бытовой техникой, столешница и раковина из искусственного камня, укомплектованная прихожая, — говорится в объявлении.

Квартира располагается в последней многоэтажке по улице Одоевского, рядом небольшой парк, а через железную дорогу — озеро.

Трешка занимает почти 100 квадратов

Трешка занимает почти 100 квадратов

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Яркая спальня...

Яркая спальня...

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...и сказочная детская

...и сказочная детская

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Трешку выставили на продажу в мае, цена не менялась.

90-метровое жилье в доме с хорошими соседями — Просторный (8,49 млн)

Самое дорогое предложение в жилмассиве Просторном недалеко от Парка Синягина — это 87-метровая трешка за 8,49 миллиона рублей.

Просторный еще строится, но квартиру продают в доме 2020 года постройки

Просторный еще строится, но квартиру продают в доме 2020 года постройки

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— Квартира улучшенной планировки в экологически чистом районе города с полностью развитой инфраструктурой. Очень уютная, теплая, светлая, с современным ремонтом, который выполнен из качественных дорогих материалов. Хорошие соседи в доме, подъезде и по площадке, — уверяет продавец.

В объявлении он подробно останавливается на мебели, шкафах, плитке, диванах — всё это, судя по всему, будущие владельцы получат вместе с недвижимостью.

Трешка достанется будущим владельцам вместе с гарнитуром

Трешка достанется будущим владельцам вместе с гарнитуром

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Обстановка в зале

Обстановка в зале

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Одна из спален

Одна из спален

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Дом, где продается жилье, был сдан не так давно — в 2020 году, а квартиру продают с января (цена не изменилась).

Черные стены и кровати-машины в трешке на Чистой слободе (8,6 млн)

Квартиру для семьи «с большим количеством детей» предлагают на Чистой слободе — 95 квадратных метров за 8,6 миллиона рублей.

Самая дорогая квартира в Чистой слободе обойдется в 8,6 миллиона, то есть в 90 тысяч за квадрат

Самая дорогая квартира в Чистой слободе обойдется в 8,6 миллиона, то есть в 90 тысяч за квадрат

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— Последний этаж гарантирует тишину и спокойствие, прихожая отделена от основного холла, гармонично вмещая в себя места хранения. Очень просторный холл позволит всем членам семьи без труда собраться утром на работу/школу/детский сад, не стесняя друг друга, — перечисляет преимущества квартиры продавец.

Самая впечатляющая часть квартиры — огромная детская

Самая впечатляющая часть квартиры — огромная детская

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Кухню тоже не назовешь маленькой

Кухню тоже не назовешь маленькой

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Полупустая родительская спальня

Полупустая родительская спальня

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В трешке действительно большие комнаты — а в детской есть даже две кровати в виде гоночных машин. Впрочем, техника и мебель останутся будущим владельцам по договоренности.

Квартиру продают с июня.

Светлая трешка в Стрижах. 10,5 млн — и она ваша

Перемещаемся в другое направление — Заельцовский район, микрорайон Стрижи. Здесь продают, по словам продавца, «шикарную» квартиру в кирпичном доме ЖК «Кленовая аллея».

Дом, где продают квартиру, построили почти 10 лет назад

Дом, где продают квартиру, построили почти 10 лет назад

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— Предлагаем вам трехкомнатную студию в отличном состоянии, заходите и живите. Теплые полы, два санузла, огромная кухня-гостиная. Мебель практически вся остается, входит в стоимость, — говорится в описании.

Внутри действительно светло, как и говорил продавец

Внутри действительно светло, как и говорил продавец

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Всего квартира занимает 85 квадратов

Всего квартира занимает 85 квадратов

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Один из санузлов

Один из санузлов

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Жилье продается в многоэтажке возле Краснояровского шоссе — рядом Заельцовский бор и несколько озер микрорайона.

Впервые 85-метровую трешку начали продавать в апреле, к настоящему моменту цена не изменилась.

Четырешка с круглой кроватью и террасой в ЖК «Онега» (19,5 млн)

Самый дорогой вариант обзора — четырехкомнатная квартира площадью почти 150 квадратных метров. Это фактически тупик Красного проспекта, новый ЖК «Онега».

Так выглядит дом, где продают квартиру

Так выглядит дом, где продают квартиру

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— Идеальная планировка квартиры: изолированные комнаты, просторная кухня, совмещенная с гостиной, 3 санузла, кабинет, прихожая и 3 спальные комнаты. Имеются два выхода на улицу и выход на собственную террасу 30 квадратных метров, — говорится в объявлении.

Кухня в классическом стиле

Кухня в классическом стиле

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В одной из спален стоит такая примечательная кровать

В одной из спален стоит такая примечательная кровать

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А отсюда виден выход на террасу

А отсюда виден выход на террасу

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Продавец называет жилье «уникальным» и подчеркивает: на площадке только одна квартира, соседей нет.

Дом достроили в 2021 году, а квартиру продают с мая.

Этим летом мы побывали в другом отдаленном микрорайоне — Весеннем, в Первомайском районе. Почитайте, как здесь живут в гигантских новостройках и с мечтами о будущем парке.

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