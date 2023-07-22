20 млн за люкс на окраине. Как выглядит самое дорогое жилье в отдаленных ЖК Новосибирска — со спальнями принцесс и террасами

В центре Новосибирска практически не осталось свободных мест для строительства, поэтому застройщики пытаются развивать окраины. В таких жилых микрорайонах можно встретить как вполне доступный эконом, так и квартиры классом повыше. НГС изучил самые дорогие предложения в ЖК, расположенных на примерно в 40 минутах езды от центра города, — в наш обзор попали 6 квартир стоимостью от 8 до 19,5 миллиона.
Трешка с большой ванной — Дивногорский,
8 млн рублей
Самый доступный вариант обзора, но самый дорогой в жилмассиве Дивногорском — трехкомнатная квартира площадью 71 квадрат. За жилье со свежим ремонтом просят 8 миллионов рублей, то есть почти 112 тысяч за квадрат.
— Дом удачно расположен в начале микрорайона, рядом с остановкой, магазинами, детским садом. Дом кирпичный, теплый, есть лифт, — пишет продавец.
Квартиру продают с февраля, и за это время она никак не изменилась в цене.
Квартира с детской как у принцессы в Березовом (
8 млн)
Трешку на 17-м этаже в жилмассиве Березовое тоже продают за 8 миллионов, правда, ее площадь больше, чем в квартире в Дивногорском — 91 квадратный метр вместо 71.
— Шикарная квартира с отличным ремонтом. Живописный вид из окон. Удачная планировка, окна выходят на обе стороны дома. Выполнен дизайнерский ремонт. Балкон застеклен и обшит деревянной рейкой. В квартире остается следующая мебель и техника: встроенная кухня с оборудованной бытовой техникой, столешница и раковина из искусственного камня, укомплектованная прихожая, — говорится в объявлении.
Квартира располагается в последней многоэтажке по улице Одоевского, рядом небольшой парк, а через железную дорогу — озеро.
Трешку выставили на продажу в мае, цена не менялась.
90-метровое жилье в доме с хорошими соседями — Просторный (
8,49 млн)
Самое дорогое предложение в жилмассиве Просторном недалеко от Парка Синягина — это 87-метровая трешка за 8,49 миллиона рублей.
— Квартира улучшенной планировки в экологически чистом районе города с полностью развитой инфраструктурой. Очень уютная, теплая, светлая, с современным ремонтом, который выполнен из качественных дорогих материалов. Хорошие соседи в доме, подъезде и по площадке, — уверяет продавец.
В объявлении он подробно останавливается на мебели, шкафах, плитке, диванах — всё это, судя по всему, будущие владельцы получат вместе с недвижимостью.
Дом, где продается жилье, был сдан не так давно — в 2020 году, а квартиру продают с января (цена не изменилась).
Черные стены и кровати-машины в трешке на Чистой слободе (
8,6 млн)
Квартиру для семьи «с большим количеством детей» предлагают на Чистой слободе — 95 квадратных метров за 8,6 миллиона рублей.
— Последний этаж гарантирует тишину и спокойствие, прихожая отделена от основного холла, гармонично вмещая в себя места хранения. Очень просторный холл позволит всем членам семьи без труда собраться утром на работу/школу/детский сад, не стесняя друг друга, — перечисляет преимущества квартиры продавец.
В трешке действительно большие комнаты — а в детской есть даже две кровати в виде гоночных машин. Впрочем, техника и мебель останутся будущим владельцам по договоренности.
Квартиру продают с июня.
Светлая трешка в Стрижах.
10,5 млн — и она ваша
Перемещаемся в другое направление — Заельцовский район, микрорайон Стрижи. Здесь продают, по словам продавца, «шикарную» квартиру в кирпичном доме ЖК «Кленовая аллея».
— Предлагаем вам трехкомнатную студию в отличном состоянии, заходите и живите. Теплые полы, два санузла, огромная кухня-гостиная. Мебель практически вся остается, входит в стоимость, — говорится в описании.
Жилье продается в многоэтажке возле Краснояровского шоссе — рядом Заельцовский бор и несколько озер микрорайона.
Впервые 85-метровую трешку начали продавать в апреле, к настоящему моменту цена не изменилась.
Четырешка с круглой кроватью и террасой в ЖК «Онега» (
19,5 млн)
Самый дорогой вариант обзора — четырехкомнатная квартира площадью почти 150 квадратных метров. Это фактически тупик Красного проспекта, новый ЖК «Онега».
— Идеальная планировка квартиры: изолированные комнаты, просторная кухня, совмещенная с гостиной, 3 санузла, кабинет, прихожая и 3 спальные комнаты. Имеются два выхода на улицу и выход на собственную террасу 30 квадратных метров, — говорится в объявлении.
Продавец называет жилье «уникальным» и подчеркивает: на площадке только одна квартира, соседей нет.
Дом достроили в 2021 году, а квартиру продают с мая.
Этим летом мы побывали в другом отдаленном микрорайоне — Весеннем, в Первомайском районе. Почитайте, как здесь живут в гигантских новостройках и с мечтами о будущем парке.